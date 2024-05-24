Окупант одягнув кітель української армії та здався у полон на Донеччині. ВIДЕО

Російський загарбник вирішив здатися у полон та одягнув кітель української армії.

Відео оприлюднила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час нічних штурмів загарбники малою групою намагалися зайти на наші позиції на Донеччині. Успішно нанесеним вогневим ураженням бійці бригади "Помста" змусили противника відступити.

Проте один зі "штурмовиків" вирішив здатися у полон. Для цього він одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до позицій прикордонників. Полоненого передали правоохоронним органам", - йдеться в повідомленні.

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