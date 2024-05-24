Окупант одягнув кітель української армії та здався у полон на Донеччині. ВIДЕО
Російський загарбник вирішив здатися у полон та одягнув кітель української армії.
Відео оприлюднила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час нічних штурмів загарбники малою групою намагалися зайти на наші позиції на Донеччині. Успішно нанесеним вогневим ураженням бійці бригади "Помста" змусили противника відступити.
Проте один зі "штурмовиків" вирішив здатися у полон. Для цього він одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до позицій прикордонників. Полоненого передали правоохоронним органам", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Амандрапапупа
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+17 Алекс Скела
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Треба вимагати від румунів, щоб вони перейменували Slava Rusă на Slava Ukraina. )))
Для прикладу, слово "яничари" перекладається як "нове військо" ("єні чері").
******* черкеси, кабардинці і адигейці, - це фактично один народ, залишки колись великого черкеського народу, який жив на землях від Кубані до Абхазії, від Чорного моря до Осетії. Всі оці сочі, гєлєнджики, адлєри, туапсе і новоросійськи - це територія Черкесії, на якій кацапи знищили черкесів.
"21 травня черкеси у всьому світі вшановують пам'ять жертв черкеського геноциду 1763-1864 років. Три речі слід сказати відразу. По-перше, це один із найбільших злочинів росіян за всю їхню історію незчисленних насильств. По-друге, на відміну від більшості геноцидів, геноцид черкесів тривав надзвичайно довго, майже сто років. По третє, на відміну від багатьох інших геноцидів, історики консенсусно переконані в тому, що це російське насильство - стопроцентний геноцид.
Слід додати ще одну річ. Геноцид черкесів - це найбільш успішний російський геноцид. Всі цілі щодо пригноблення та винищення черкесів, які ставили перед собою цілі покоління російських еліт, вони досягли. Так якщо на початку ХІХ столітті черкесів було щонайменше 2 мільйони, то після геноциду їх залишилося на історичних землях лише 3-5 % від цієї кількості. Всі інші були вбиті, депортовані або втекли.
Але спочатку, хто такі черкеси? Вважається, що черкеси є нащадками хаттів - народу, який проживав в Центральній Анатолії, та оселився на північно-східному узбережжі Чорного моря, між ********* містами Сухумі та Анапа, близько 2000 року до нашої ери. Для греків та римлян далекі нащадки хаттів були відомі під етнонімом зихи (Ζυγοί).
Монголи, які у ХІІІ столітті зруйнували черкеську цивілізацію, називали ці їх Jerkes, буквально "ті, хто блокує дорогу". Вперше етнонім черкес почав вживатися у Росії, а вже звідти у формі Circassians у ХІХ столітті поширився Європою. Самі ж себе ці народи називали адигами, щоправда зараз поширений серед них і етнонім черкеси для позначення всієї спільноти.
Карта Черкесії, складена британським емісаром Джеймсом Беллом
WIKIPEDIA.ORG
Історично до черкеських народів належали адигейці, кабардинці, бесленейці, шапсуги, абадзехи, натухайці, теміргоєвці, бжедуги, махошевці, адамієвці, убихи, жанеєвці та хакучі. Всі вони розмовляли однією мовою та відчували загальну історичну та культурну спорідненість однієї нації."
Во все времена форму таскали все кому она была "теплее, удобнее, другой не было и т.д." - это не преступление...
Для обміну пригодиться!!