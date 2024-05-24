Пятеро оккупантов с плакатом и белой тряпкой в руках выходят из леса сдаваться в плен. ВИДЕО
Пятеро оккупантов сдались в плен на Сумском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты выходят из леса. Один из них держит в руках белую тряпку и плакат с какой-то надписью.
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+39 Старый зольдат
показать весь комментарий24.05.2024 12:43
+34 ДенКо
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+16 MausMike
показать весь комментарий24.05.2024 12:44
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навіть, не можу уявити, якого розміру будуть соми та раки.
Бил сільний
морозпіззєц!"
Вже почалось і там?
Але дрг там лазять кожен час + артдуелі, майже не затихають....
Дивно, чому цілий загін здаватись прийшов?
Зазвичай таке буває у разі масштабного зіткнення.
Нехай краще сидять в полоні без зброї і плетуть маскувальні сітки для ЗСУ.