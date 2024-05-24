Пятеро оккупантов с плакатом и белой тряпкой в ​​руках выходят из леса сдаваться в плен. ВИДЕО

Пятеро оккупантов сдались в плен на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты выходят из леса. Один из них держит в руках белую тряпку и плакат с какой-то надписью.

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