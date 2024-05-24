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Новости Видео Война
22 050 37

Пятеро оккупантов с плакатом и белой тряпкой в ​​руках выходят из леса сдаваться в плен. ВИДЕО

Пятеро оккупантов сдались в плен на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты выходят из леса. Один из них держит в руках белую тряпку и плакат с какой-то надписью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волчанск "за два дня" и татуировка "Я русский оккупант", - допросы пленных захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

Сумская область (3129) пленные (2140)


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Топ комментарии
+39
А яка природа у нас гарна. От тільки це живе сруске лайно на ньому зайве.
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24.05.2024 12:43
+34
Не думав що у лаптеногіх ще залишилися мізки
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24.05.2024 12:43
+16
Хресна хода пішла не за планом.
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24.05.2024 12:44
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Не думав що у лаптеногіх ще залишилися мізки
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24.05.2024 12:43 Ответить
Помілкова думка.....
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24.05.2024 12:44 Ответить
нєнє, мозку точно нема. може, якісь інстинкти?
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24.05.2024 12:48 Ответить
Мізги в тебе нема, а вони взяли мільйон сруб. "підйомних", виплатили кредит, а потім на відпочинок в полон, а ТИ заплатиш за нього. Так що мізги є і вони явно вигідніші ніж у тебе походу. мізгуй.те
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25.05.2024 11:39 Ответить
А яка природа у нас гарна. От тільки це живе сруске лайно на ньому зайве.
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24.05.2024 12:43 Ответить
після такої кількості біо добрива, природа буде, ще красивіша.
навіть, не можу уявити, якого розміру будуть соми та раки.
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24.05.2024 12:50 Ответить
то отрута для землі
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24.05.2024 12:58 Ответить
Дивлячись скільки часу Оте в землі пролежить.
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24.05.2024 13:02 Ответить
Хресна хода пішла не за планом.
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24.05.2024 12:44 Ответить
...https://www.facebook.com/watch/?v=1200421847160690 потому что получили пзд-Ы
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24.05.2024 12:49 Ответить
"Я із лєсу вишел -
Бил сільний мороз піззєц!"
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24.05.2024 12:51 Ответить
на сумському напрямку
Вже почалось і там?
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24.05.2024 12:53 Ответить
Розвідка
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24.05.2024 13:00 Ответить
Там і не закінчувалося - бої такі самі як і скрізь по фронту, просто нічого не повідомляють...
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24.05.2024 13:33 Ответить
Русняві воєнкори нічого не трублять про успєхі на Сумщінє
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24.05.2024 13:49 Ответить
Бо цих "успіхів" там не має - тьфу-тьфу, щоб не накаркати...
Але дрг там лазять кожен час + артдуелі, майже не затихають....
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24.05.2024 14:55 Ответить
"Мала війна" там постійно йде.
Дивно, чому цілий загін здаватись прийшов?
Зазвичай таке буває у разі масштабного зіткнення.
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24.05.2024 15:00 Ответить
от і хай чапають так до росії.
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24.05.2024 12:55 Ответить
Навіщо? Їм там тоді знову видадуть зброю для вбиття українців і силоміць стадом погонять на українські позиції.
Нехай краще сидять в полоні без зброї і плетуть маскувальні сітки для ЗСУ.
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24.05.2024 13:16 Ответить
їх все одно не квапляться обмінювати, бо цей біомотлох нікому не потрібний. А нам їх за 10 тисяч гривень в місяць годувати незрозуміло скільки.
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24.05.2024 14:25 Ответить
Гадаєш при прориву до Очеретяного наших мало взяли у полон ? А під Вовчанськом всі героїчно захищались до останньої каплі крові ? Ти підеш на обмін чи ці "добровольці отримати строки у московії" ?
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25.05.2024 14:33 Ответить
досить вже скиглити. Ти ж прекрасно розумієш, що це емоції. Адекватні та відповідні до того, що відбувається.
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27.05.2024 10:33 Ответить
Врятували собі життя, а черв'яки залишаться голодними.
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24.05.2024 13:03 Ответить
" А етат?Тоже іщєт?")))"Нєт,етат уже нашьол")))
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24.05.2024 13:04 Ответить
русіш швайн, хендехох!
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24.05.2024 13:22 Ответить
Обслуга с-400 Тріумф вийшла з лісу )
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24.05.2024 13:49 Ответить
Це була ДРГ, яку оточили.
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24.05.2024 13:59 Ответить
А картон серед лісу знайшли?
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24.05.2024 15:15 Ответить
"забытый полк"
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24.05.2024 14:14 Ответить
"Сдайомсу!" ("Діамантова рука")
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24.05.2024 15:14 Ответить
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24.05.2024 15:19 Ответить
Ти диви які грамотні! Руки за головами тримають, щоб було видно,що нічого в них немає, а українці у беззбройних стрілять не будуть.
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24.05.2024 17:36 Ответить
****, і тут бєзсмєртний полк !!! Діда на палці несе !!! Ахтунг !!! Фоя-я-я !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.05.2024 22:36 Ответить
О..Це відразу поїдуть на конференцію Опозіційна росія до Львову?..Чи їх спочатку вакцінують від гепатиту?
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25.05.2024 01:39 Ответить
Слухайте, шановний, давайте будемо чесними та порядними, і САМОКРИТИЧНИМИ. Лайка про російську опозицію - це рівень нашого розумового розвитку й цинізму. Я хочу побачити всіх критиканів на Красній площі ! Або у параші якоїсь дєрєвні з тряпкою: "***** - вбивця, війна - зло!" У тилу ЗСУ можна будь-що волати ? А ось громадянин зеленский УЗУРПУВАВ посаду президента і де ці сміливці ? Узурпатор гробить й калічать наших українців. Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Очеретяне, Вовчанськ - це так просто "малєнькіє поразки" ? Ці поразки були перекриті життями наших воїнів ! І це для українців зараз ГОЛОВНЕ. А не російська опозиція, чи грузинські протести.
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25.05.2024 14:28 Ответить
Треба підсилити агітацію кацапів до здачі. Зараз зеленка, нічого боятись кацапам своїх заградзагонів. Нічого не видно. Здаватись, здаватись і йти в РДК на боротьбу з рашизмом.
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25.05.2024 14:30 Ответить
 
 