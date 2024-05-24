П’ятеро окупантів з плакатом і білою шматиною у руках виходять із лісу здаватися у полон. ВIДЕО
П’ятеро окупантів здалися у полон на сумському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти виходять із лісу. Один із них тримає у руках білу шматину і плакат із якимось написом.
Топ коментарі
+39 Старый зольдат
показати весь коментар24.05.2024 12:43
+34 ДенКо
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+16 MausMike
показати весь коментар24.05.2024 12:44
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навіть, не можу уявити, якого розміру будуть соми та раки.
Бил сільний
морозпіззєц!"
Вже почалось і там?
Але дрг там лазять кожен час + артдуелі, майже не затихають....
Дивно, чому цілий загін здаватись прийшов?
Зазвичай таке буває у разі масштабного зіткнення.
Нехай краще сидять в полоні без зброї і плетуть маскувальні сітки для ЗСУ.