П’ятеро окупантів з плакатом і білою шматиною у руках виходять із лісу здаватися у полон. ВIДЕО

П’ятеро окупантів здалися у полон на сумському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти виходять із лісу. Один із них тримає у руках білу шматину і плакат із якимось написом.

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