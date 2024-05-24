Бойцы уничтожили танк Т-90 и две БМП вблизи Часова Яра на Донетчине. ВИДЕО
Украинские воины остановили попытку штурма оккупантов вблизи Часова Яра в Донецкой области и уничтожили новейший российский танк Т-90 и две БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты успешных действий украинских воинов.
"Денацификация российской техники в Часовом Яре в Донецкой области продолжается по плану. В результате механизированного штурма противник потерял танк Т-90 и 2-х БМП, экипажи которых частично сгорели в бронетехнике. Видео ударной группы "Чорний Лебідь" 225-го штурмового батальона", - отмечается в комментарии к видео.
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Роман с камнем
показать весь комментарий24.05.2024 18:47 Ответить Мне нравится 0
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