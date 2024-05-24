Бійці знищили танк Т-90 та дві БМП поблизу Часового Яру на Донеччині. ВIДЕО

Українські воїни зупинили спробу штурму окупантів поблизу Часового Яру на Донеччині та знищили новітній російський танк Т-90 та дві БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти успішних дій українських воїнів.

"Денацифікація російської техніки у Часову Яру на Донеччині триває за планом. В результаті механізованого штурму противник втратив танк Т-90 і 2-х БМП, екіпаж яких частково згорів у бронетехніці. Відео ударної групи "Чорний Лебідь" 225-го штурмового батальйону", - зазначається у коментарі до відео.

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