МиГ-29 пускает противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы пилота украинского МиГ-29.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы публикации отмечают, что речь идет о пуске противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM.

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AGM-88 HARM - американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета, с дальностью более 100 км и до 300 км в зависимости от модификаций и условий применения. Разработана как замена ракетам AGM-45 Shrike. Способна наводиться на высокочастотные РЛС.

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