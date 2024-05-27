МиГ-29 пускает противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы пилота украинского МиГ-29.
Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы публикации отмечают, что речь идет о пуске противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM.
AGM-88 HARM - американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета, с дальностью более 100 км и до 300 км в зависимости от модификаций и условий применения. Разработана как замена ракетам AGM-45 Shrike. Способна наводиться на высокочастотные РЛС.
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Чому путін не відкрив кримінальне діло і не посадив у тюрму ставропольського росіянина Міхаїла Горбачова?
удачі тобі скласти антену і пересунутись поки ракета летить.