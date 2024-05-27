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МиГ-29 пускает противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы пилота украинского МиГ-29.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы публикации отмечают, что речь идет о пуске противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM.

Также смотрите: Украинские вертолеты Ми-8МТ атакуют оккупантов неуправляемыми ракетами. ВИДЕО

AGM-88 HARM - американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета, с дальностью более 100 км и до 300 км в зависимости от модификаций и условий применения. Разработана как замена ракетам AGM-45 Shrike. Способна наводиться на высокочастотные РЛС.

Также смотрите: Силы обороны нанесли два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника на Донетчине и в Запорожской области, - Сырский. ВИДЕО

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авиация (2827) ракеты (3569) уничтожение (6931) РЭБ (130)


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Топ комментарии
+8
замечательный русликобот, а я заметил что кацапы бьют по эпицентрам а не аэродромам, и независимо от того запускал шото наш миг или нет. А ещё я заметил что когда миг шото таки запускает, волна ботов налетает и рассказывает шо раша запускает ракеты только после того как мы нагибаем очередной "аналоговнет"
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27.05.2024 10:32
+7
А з 16-го зможе? Вдачі тобі, пташко!!!!
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27.05.2024 10:49
+5
Після розпаду Союзу Україна мала біля 1000 бойових літаків, в їх числі стратегічні бомбардувальники. Поки не буде введена кримінальна відповідальність за свої діяння у вищих ешелонах влади, просеруть і продадуть останнє.
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27.05.2024 10:51
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Заметил в последнее время если пролетел Миг и хорошо попал то сразу начинается тревога и разъяренные орки пускают ракеты по аэродромам.
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27.05.2024 10:19 Ответить
замечательный русликобот, а я заметил что кацапы бьют по эпицентрам а не аэродромам, и независимо от того запускал шото наш миг или нет. А ещё я заметил что когда миг шото таки запускает, волна ботов налетает и рассказывает шо раша запускает ракеты только после того как мы нагибаем очередной "аналоговнет"
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27.05.2024 10:32 Ответить
Ну тебе ухилянту там с острова виднее и не перекручуй слова я не не сказал только надо мной ракеты и дроны пролетают постоянно и без причины.
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27.05.2024 12:36 Ответить
российские выродки воюют с магазинами, жилыми домами, торговыми центрами. Мрази нашли себе противника по силам - дети, мирные граждане.. Это страна-нгиль, страна-мразь. Самое подлое, лживое, трусливое государство на свете, где у руля стоит больной на голову ублюдок, у которого уже 10 лет как фляга плешивая свистит. Немецкие нацисты, по сравнению в этими ублюдками - институт благородных девиц.
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27.05.2024 13:58 Ответить
А з 16-го зможе? Вдачі тобі, пташко!!!!
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27.05.2024 10:49 Ответить
Сможет.Ещё во Вьетнаме Шрайки были проблемой для советских РЛС. А эта "вредная" ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна её поразить, даже если РЛС была выключена после пуска ракеты.
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27.05.2024 13:54 Ответить
Після розпаду Союзу Україна мала біля 1000 бойових літаків, в їх числі стратегічні бомбардувальники. Поки не буде введена кримінальна відповідальність за свої діяння у вищих ешелонах влади, просеруть і продадуть останнє.
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27.05.2024 10:51 Ответить
Кримінальна відповідальність буде введена лише тоді,коли здохне останній з просирантів.Найкраще у нас получається боротьба з тими корупціонерами,яких вже нема або далеко...
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27.05.2024 11:21 Ответить
А що Кучма з Ющенко та з порохом вже «почали у бозі»? Щось я такого не чув… пригадайте скільки зброї вони продали і що з ЗСУ робили…
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27.05.2024 11:41 Ответить
Те що Порошенко наробив з ЗСУ, пам`ятаєм. Розікрав, розвалив. Що там ще він зробив? Не пам`ятаю. Давно телевізор не дивився.
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27.05.2024 17:11 Ответить
Так, так ! Саме Порошенко таке зробив з армією! Розвалив так, що народний наше Сонечко досі докупи нічого зібрати не може. А ще з мовою робив що попало! А ще термос привіз! А у мене дома багато термосів.
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27.05.2024 19:11 Ответить
Це непр
Чому путін не відкрив кримінальне діло і не посадив у тюрму ставропольського росіянина Міхаїла Горбачова?
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27.05.2024 11:59 Ответить
Зараз потрібні ракети, що наводяться по РЕБ
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27.05.2024 11:06 Ответить
Є не ракети, а головки наведення бомб JDAM-ER на глушилки GPS. Повітряні сили США уклали контракт на 23,55 млн доларів з компанією SARA, яка розробила і виробляє це обладнання. Почекаєм недовго.
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27.05.2024 21:47 Ответить
Нажаль дані ракети орієнтовані на стаціонарні РЛС, що були у вжитку років 40тому. ******* РЛС на місці не стоять, і не обовязково повязані з ПУ кабелем. Просканував - пересунувся на 300 метрів , і так декілька РЛС по черзі - впіймати зі спущении штанами складно, потрібна візуальна орієнтовка і привязка , а не тільки по випроміненню рлс
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27.05.2024 16:05 Ответить
Просканував - пересунувся на 300 метрів

удачі тобі скласти антену і пересунутись поки ракета летить.
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27.05.2024 21:32 Ответить
 
 