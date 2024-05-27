МіГ-29 пускає протирадіолокаційнi ракети AGM-88 HARM. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пілота українського МіГ-29.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори публікації зазначають, що йдеться про пуск протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM.
AGM-88 HARM - американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, з дальністю понад 100 км і до 300 км залежно від модифікацій та умов застосування. Розроблена як заміна ракетам AGM-45 Shrike. Здатна наводитися на високочастотні РЛС.
Топ коментарі
+8 Maksym Redka
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+7 Владислав Сварчевський
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+5 Trofim
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Чому путін не відкрив кримінальне діло і не посадив у тюрму ставропольського росіянина Міхаїла Горбачова?
удачі тобі скласти антену і пересунутись поки ракета летить.