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МіГ-29 пускає протирадіолокаційнi ракети AGM-88 HARM. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи пілота українського МіГ-29.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автори публікації зазначають, що йдеться про пуск протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM.

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AGM-88 HARM - американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, з дальністю понад 100 км і до 300 км залежно від модифікацій та умов застосування. Розроблена як заміна ракетам AGM-45 Shrike. Здатна наводитися на високочастотні РЛС.

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авіація (4125) ракети (4023) знищення (7243) РЕБ (156)


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Топ коментарі
+8
замечательный русликобот, а я заметил что кацапы бьют по эпицентрам а не аэродромам, и независимо от того запускал шото наш миг или нет. А ещё я заметил что когда миг шото таки запускает, волна ботов налетает и рассказывает шо раша запускает ракеты только после того как мы нагибаем очередной "аналоговнет"
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27.05.2024 10:32
+7
А з 16-го зможе? Вдачі тобі, пташко!!!!
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27.05.2024 10:49
+5
Після розпаду Союзу Україна мала біля 1000 бойових літаків, в їх числі стратегічні бомбардувальники. Поки не буде введена кримінальна відповідальність за свої діяння у вищих ешелонах влади, просеруть і продадуть останнє.
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27.05.2024 10:51
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Заметил в последнее время если пролетел Миг и хорошо попал то сразу начинается тревога и разъяренные орки пускают ракеты по аэродромам.
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27.05.2024 10:19 Відповісти
замечательный русликобот, а я заметил что кацапы бьют по эпицентрам а не аэродромам, и независимо от того запускал шото наш миг или нет. А ещё я заметил что когда миг шото таки запускает, волна ботов налетает и рассказывает шо раша запускает ракеты только после того как мы нагибаем очередной "аналоговнет"
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27.05.2024 10:32 Відповісти
Ну тебе ухилянту там с острова виднее и не перекручуй слова я не не сказал только надо мной ракеты и дроны пролетают постоянно и без причины.
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27.05.2024 12:36 Відповісти
российские выродки воюют с магазинами, жилыми домами, торговыми центрами. Мрази нашли себе противника по силам - дети, мирные граждане.. Это страна-нгиль, страна-мразь. Самое подлое, лживое, трусливое государство на свете, где у руля стоит больной на голову ублюдок, у которого уже 10 лет как фляга плешивая свистит. Немецкие нацисты, по сравнению в этими ублюдками - институт благородных девиц.
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27.05.2024 13:58 Відповісти
А з 16-го зможе? Вдачі тобі, пташко!!!!
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27.05.2024 10:49 Відповісти
Сможет.Ещё во Вьетнаме Шрайки были проблемой для советских РЛС. А эта "вредная" ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна её поразить, даже если РЛС была выключена после пуска ракеты.
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27.05.2024 13:54 Відповісти
Після розпаду Союзу Україна мала біля 1000 бойових літаків, в їх числі стратегічні бомбардувальники. Поки не буде введена кримінальна відповідальність за свої діяння у вищих ешелонах влади, просеруть і продадуть останнє.
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27.05.2024 10:51 Відповісти
Кримінальна відповідальність буде введена лише тоді,коли здохне останній з просирантів.Найкраще у нас получається боротьба з тими корупціонерами,яких вже нема або далеко...
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27.05.2024 11:21 Відповісти
А що Кучма з Ющенко та з порохом вже «почали у бозі»? Щось я такого не чув… пригадайте скільки зброї вони продали і що з ЗСУ робили…
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27.05.2024 11:41 Відповісти
Те що Порошенко наробив з ЗСУ, пам`ятаєм. Розікрав, розвалив. Що там ще він зробив? Не пам`ятаю. Давно телевізор не дивився.
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27.05.2024 17:11 Відповісти
Так, так ! Саме Порошенко таке зробив з армією! Розвалив так, що народний наше Сонечко досі докупи нічого зібрати не може. А ще з мовою робив що попало! А ще термос привіз! А у мене дома багато термосів.
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27.05.2024 19:11 Відповісти
Це непр
Чому путін не відкрив кримінальне діло і не посадив у тюрму ставропольського росіянина Міхаїла Горбачова?
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27.05.2024 11:59 Відповісти
Зараз потрібні ракети, що наводяться по РЕБ
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27.05.2024 11:06 Відповісти
Є не ракети, а головки наведення бомб JDAM-ER на глушилки GPS. Повітряні сили США уклали контракт на 23,55 млн доларів з компанією SARA, яка розробила і виробляє це обладнання. Почекаєм недовго.
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27.05.2024 21:47 Відповісти
Нажаль дані ракети орієнтовані на стаціонарні РЛС, що були у вжитку років 40тому. ******* РЛС на місці не стоять, і не обовязково повязані з ПУ кабелем. Просканував - пересунувся на 300 метрів , і так декілька РЛС по черзі - впіймати зі спущении штанами складно, потрібна візуальна орієнтовка і привязка , а не тільки по випроміненню рлс
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27.05.2024 16:05 Відповісти
Просканував - пересунувся на 300 метрів

удачі тобі скласти антену і пересунутись поки ракета летить.
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27.05.2024 21:32 Відповісти
 
 