Полтора суток провел в окопе с трупами, ища воду: 59-летний россиянин — единственный, кто выжил среди группы оккупантов. ВИДЕО
Шли на штурм, а попали в плен: бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады захватили большую партию оккупантов. 59-летний россиянин, бывший мастер спорта, - единственный, кто выжил и вернулся на свою позицию. Полтора суток провел в окопе с трупами, ища воду. Надеялся, что его подразделение вернется за телами погибших, но никто не пришел.
Как сдался в плен и что поразило оккупанта - смотрите далее, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+20 Izia Sidoroff
показать весь комментарий28.05.2024 18:44
+15 уаыау
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+11 Алекс Скела
показать весь комментарий28.05.2024 18:11
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І як він збирайся знайти воду у тому окопі з трупами? Кишені вбитих вивертав чи у шлунках нишпорив?
Я пью багато і мене це тільки робить моложе та здоровіше!
Губіт людєй вада!"
І фільма ніче так. А він ще одну частину зняти збирається. Дай бог йому здоров'я.
А наху?*%;й йа сюда прішол - патамушта.
Тварь...
"Какда мабілізовивался ґаварілі буду на блокпасту стаять склади ахранять тєхніку рємантіравать а камандіри ****@лі атправілі в атаку бес падґатовкі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил..."
Це як? Цей один зумів втікти живим, а інших стратили?
але для обиміну знадобиться 🙁