РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10438 посетителей онлайн
Новости Видео Война
17 754 25

Полтора суток провел в окопе с трупами, ища воду: 59-летний россиянин — единственный, кто выжил среди группы оккупантов. ВИДЕО

Шли на штурм, а попали в плен: бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады захватили большую партию оккупантов. 59-летний россиянин, бывший мастер спорта, - единственный, кто выжил и вернулся на свою позицию. Полтора суток провел в окопе с трупами, ища воду. Надеялся, что его подразделение вернется за телами погибших, но никто не пришел.

Как сдался в плен и что поразило оккупанта - смотрите далее, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили "Урал" и "Камаз" оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) пленные (2143) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Прослухав. Ніякого покаяння там і близько немає.Все, що йому стало зрозуміло на війні те що кидають на убой та погано вчать військовій справі. Якби добре навчали, гарну зброю дали, адекватні командири то він би воював та воював. Так як і самки їхні виють. Не питають напуркуа ця війна, а про погані умови для їхніх чоловіків на фронті. Були б гарні умови, то хай би вбивали люд до самого Парижу. Сволота кацапська.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:44
+15
майстер спорту по вживанню міцних напоїв...Не збираюсь слухати цю потвору , бо гидко ...
показать весь комментарий
28.05.2024 18:16
+11
Судячи по пиці - йому щонайменше 70.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Судячи по пиці - йому щонайменше 70.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:11 Ответить
Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду.

І як він збирайся знайти воду у тому окопі з трупами? Кишені вбитих вивертав чи у шлунках нишпорив?
показать весь комментарий
28.05.2024 18:14 Ответить
Фляги у дохлих кацапів перевіряв мабуть...
показать весь комментарий
28.05.2024 19:10 Ответить
Ну алкоголь старить людину...
показать весь комментарий
28.05.2024 18:15 Ответить
кацапів також старить ...
показать весь комментарий
28.05.2024 18:19 Ответить
Це упередження. Така ж хибна думка як про "хлопок" от перетину швидкості звука.
Я пью багато і мене це тільки робить моложе та здоровіше!
показать весь комментарий
28.05.2024 18:27 Ответить
"Губіт людєй нє вотка

Губіт людєй вада!"
показать весь комментарий
28.05.2024 18:56 Ответить
Автор статті дуже неуважний. Він же ж в інтервʼю каже що 1955 року народження. Ну то порахуйте - йому 69 років. Це означає що у плешивого гітлера в армї особового складу не вистачає і він призвав дідуся на службу. Так що ви правий, а автор баран.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:19 Ответить
Та хто цю мразоту призивав, саме побігло підписувати за гроші
показать весь комментарий
28.05.2024 18:29 Ответить
Друга армія третього світу восени і 79 річних призивати буде.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:36 Ответить
він 1965 року,передивіться уважніше
показать весь комментарий
28.05.2024 21:46 Ответить
Діду 69! 1955 року. Сильвестр Сталлоне 1946 року. У Рембо: Остання кров було 72.
І фільма ніче так. А він ще одну частину зняти збирається. Дай бог йому здоров'я.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:35 Ответить
Так вони в 18-ть виглядають на 70-ть)на болотах спочатку вчать бухати,потім любити путіна,а вже аж потім буквар).
показать весь комментарий
29.05.2024 04:35 Ответить
майстер спорту по вживанню міцних напоїв...Не збираюсь слухати цю потвору , бо гидко ...
показать весь комментарий
28.05.2024 18:16 Ответить
рожа - "со следами бурно пропитой жисти" ))
показать весь комментарий
28.05.2024 18:36 Ответить
Прослухав. Ніякого покаяння там і близько немає.Все, що йому стало зрозуміло на війні те що кидають на убой та погано вчать військовій справі. Якби добре навчали, гарну зброю дали, адекватні командири то він би воював та воював. Так як і самки їхні виють. Не питають напуркуа ця війна, а про погані умови для їхніх чоловіків на фронті. Були б гарні умови, то хай би вбивали люд до самого Парижу. Сволота кацапська.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:44 Ответить
Наши нє умєют дєржать автамат... Ета авснавная праблєма.
А наху?*%;й йа сюда прішол - патамушта.
Тварь...
показать весь комментарий
28.05.2024 18:57 Ответить
Вони вчать на пам'ять замість "отче наш":
"Какда мабілізовивался ґаварілі буду на блокпасту стаять склади ахранять тєхніку рємантіравать а камандіри ****@лі атправілі в атаку бес падґатовкі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил..."
показать весь комментарий
28.05.2024 19:02 Ответить
Вбити підара
показать весь комментарий
28.05.2024 20:59 Ответить
Чергова москальська чурка і бреше, як москаль...
показать весь комментарий
28.05.2024 19:22 Ответить
бійці 3-ої окремої штурмової бригади захопили велику партію окупантів. 59-річний росіянин, колишній майстер спорту, - єдиний, хто вижив і повернувся на свою позицію Джерело:

Це як? Цей один зумів втікти живим, а інших стратили?
показать весь комментарий
28.05.2024 19:24 Ответить
Истинный ариец.
показать весь комментарий
28.05.2024 21:11 Ответить
Типовий зек і вбивця на фото ,
але для обиміну знадобиться 🙁
показать весь комментарий
28.05.2024 22:43 Ответить
таких там большинство
показать весь комментарий
28.05.2024 22:54 Ответить
 
 