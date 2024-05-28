Полтора суток провел в окопе с трупами, ища воду: 59-летний россиянин — единственный, кто выжил среди группы оккупантов. ВИДЕО

Шли на штурм, а попали в плен: бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады захватили большую партию оккупантов. 59-летний россиянин, бывший мастер спорта, - единственный, кто выжил и вернулся на свою позицию. Полтора суток провел в окопе с трупами, ища воду. Надеялся, что его подразделение вернется за телами погибших, но никто не пришел.

Как сдался в плен и что поразило оккупанта - смотрите далее, передает Цензор.НЕТ.

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