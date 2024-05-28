Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду: 59-річний росіянин, — єдиний, хто вижив серед групи окупантів. ВIДЕО
Йшли на штурм, а попали в полон: бійці 3-ої окремої штурмової бригади захопили велику партію окупантів. 59-річний росіянин, колишній майстер спорту, — єдиний, хто вижив і повернувся на свою позицію. Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду. Сподівався, що його підрозділ повернеться за тілами загиблих, але ніхто не прийшов.
Як здався в полон і що вразило окупанта — дивіться далі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+20 Izia Sidoroff
показати весь коментар28.05.2024 18:44
+15 уаыау
показати весь коментар28.05.2024 18:16
+11 Алекс Скела
показати весь коментар28.05.2024 18:11
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І як він збирайся знайти воду у тому окопі з трупами? Кишені вбитих вивертав чи у шлунках нишпорив?
Я пью багато і мене це тільки робить моложе та здоровіше!
Губіт людєй вада!"
І фільма ніче так. А він ще одну частину зняти збирається. Дай бог йому здоров'я.
А наху?*%;й йа сюда прішол - патамушта.
Тварь...
"Какда мабілізовивался ґаварілі буду на блокпасту стаять склади ахранять тєхніку рємантіравать а камандіри ****@лі атправілі в атаку бес падґатовкі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил..."
Це як? Цей один зумів втікти живим, а інших стратили?
але для обиміну знадобиться 🙁