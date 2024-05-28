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Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду: 59-річний росіянин, — єдиний, хто вижив серед групи окупантів. ВIДЕО

Йшли на штурм, а попали в полон: бійці 3-ої окремої штурмової бригади захопили велику партію окупантів. 59-річний росіянин, колишній майстер спорту, — єдиний, хто вижив і повернувся на свою позицію. Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду. Сподівався, що його підрозділ повернеться за тілами загиблих, але ніхто не прийшов.

Як здався в полон і що вразило окупанта — дивіться далі, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили "Урал" та "Камаз" окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) полонені (2267) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Топ коментарі
+20
Прослухав. Ніякого покаяння там і близько немає.Все, що йому стало зрозуміло на війні те що кидають на убой та погано вчать військовій справі. Якби добре навчали, гарну зброю дали, адекватні командири то він би воював та воював. Так як і самки їхні виють. Не питають напуркуа ця війна, а про погані умови для їхніх чоловіків на фронті. Були б гарні умови, то хай би вбивали люд до самого Парижу. Сволота кацапська.
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28.05.2024 18:44
+15
майстер спорту по вживанню міцних напоїв...Не збираюсь слухати цю потвору , бо гидко ...
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28.05.2024 18:16
+11
Судячи по пиці - йому щонайменше 70.
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28.05.2024 18:11
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Судячи по пиці - йому щонайменше 70.
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28.05.2024 18:11 Відповісти
Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду.

І як він збирайся знайти воду у тому окопі з трупами? Кишені вбитих вивертав чи у шлунках нишпорив?
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28.05.2024 18:14 Відповісти
Фляги у дохлих кацапів перевіряв мабуть...
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28.05.2024 19:10 Відповісти
Ну алкоголь старить людину...
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28.05.2024 18:15 Відповісти
кацапів також старить ...
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28.05.2024 18:19 Відповісти
Це упередження. Така ж хибна думка як про "хлопок" от перетину швидкості звука.
Я пью багато і мене це тільки робить моложе та здоровіше!
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28.05.2024 18:27 Відповісти
"Губіт людєй нє вотка

Губіт людєй вада!"
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28.05.2024 18:56 Відповісти
Автор статті дуже неуважний. Він же ж в інтервʼю каже що 1955 року народження. Ну то порахуйте - йому 69 років. Це означає що у плешивого гітлера в армї особового складу не вистачає і він призвав дідуся на службу. Так що ви правий, а автор баран.
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28.05.2024 18:19 Відповісти
Та хто цю мразоту призивав, саме побігло підписувати за гроші
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28.05.2024 18:29 Відповісти
Друга армія третього світу восени і 79 річних призивати буде.
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28.05.2024 18:36 Відповісти
він 1965 року,передивіться уважніше
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28.05.2024 21:46 Відповісти
Діду 69! 1955 року. Сильвестр Сталлоне 1946 року. У Рембо: Остання кров було 72.
І фільма ніче так. А він ще одну частину зняти збирається. Дай бог йому здоров'я.
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28.05.2024 18:35 Відповісти
Так вони в 18-ть виглядають на 70-ть)на болотах спочатку вчать бухати,потім любити путіна,а вже аж потім буквар).
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29.05.2024 04:35 Відповісти
майстер спорту по вживанню міцних напоїв...Не збираюсь слухати цю потвору , бо гидко ...
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28.05.2024 18:16 Відповісти
рожа - "со следами бурно пропитой жисти" ))
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28.05.2024 18:36 Відповісти
Прослухав. Ніякого покаяння там і близько немає.Все, що йому стало зрозуміло на війні те що кидають на убой та погано вчать військовій справі. Якби добре навчали, гарну зброю дали, адекватні командири то він би воював та воював. Так як і самки їхні виють. Не питають напуркуа ця війна, а про погані умови для їхніх чоловіків на фронті. Були б гарні умови, то хай би вбивали люд до самого Парижу. Сволота кацапська.
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28.05.2024 18:44 Відповісти
Наши нє умєют дєржать автамат... Ета авснавная праблєма.
А наху?*%;й йа сюда прішол - патамушта.
Тварь...
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28.05.2024 18:57 Відповісти
Вони вчать на пам'ять замість "отче наш":
"Какда мабілізовивался ґаварілі буду на блокпасту стаять склади ахранять тєхніку рємантіравать а камандіри ****@лі атправілі в атаку бес падґатовкі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил..."
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28.05.2024 19:02 Відповісти
Вбити підара
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28.05.2024 20:59 Відповісти
Чергова москальська чурка і бреше, як москаль...
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28.05.2024 19:22 Відповісти
бійці 3-ої окремої штурмової бригади захопили велику партію окупантів. 59-річний росіянин, колишній майстер спорту, - єдиний, хто вижив і повернувся на свою позицію Джерело:

Це як? Цей один зумів втікти живим, а інших стратили?
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28.05.2024 19:24 Відповісти
Истинный ариец.
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28.05.2024 21:11 Відповісти
Типовий зек і вбивця на фото ,
але для обиміну знадобиться 🙁
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28.05.2024 22:43 Відповісти
таких там большинство
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28.05.2024 22:54 Відповісти
 
 