Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду: 59-річний росіянин, — єдиний, хто вижив серед групи окупантів. ВIДЕО

Йшли на штурм, а попали в полон: бійці 3-ої окремої штурмової бригади захопили велику партію окупантів. 59-річний росіянин, колишній майстер спорту, — єдиний, хто вижив і повернувся на свою позицію. Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду. Сподівався, що його підрозділ повернеться за тілами загиблих, але ніхто не прийшов.

Як здався в полон і що вразило окупанта — дивіться далі, передає Цензор.НЕТ.

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