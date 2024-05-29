Последствия удара по аэродрому авиаучилища в оккупированном Луганске: появились спутниковые изображения. ВИДЕО
На спутниковых снимках за 28 мая видны следы масштабного пожара, который произошел днем ранее вблизи авиационного училища и ремонтного завода в оккупированном Луганске.
Об этом сообщает "Радио Свобода" в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что место возгорания расположено к северу от взлетно-посадочной полосы. Еще 10 мая на этой же локации находились части радиолокационного комплекса "Небо-М". Он предназначен для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.
Напомним, что вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске прозвучала серия громких взрывов. Как сообщал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор взрывы раздавались в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, который расположен рядом. Он допустил, что потери вражеской авиационной техники могут быть существенными, однако отметил, что захватчики, как всегда будут скрывать последствия разрушений.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d2n8sd/ua_hora_group_drone_team_flew_an_attack_drone/
від ненавидімих українцями західних партнерів,
що коли вибиваютсься всі можливі засоби пво супротивника - це ознака майбутнього шухеру...
сподобалася думка - нема з чим і сперечятися!
Вчера, ближе к полуночи, ВСУ снова пролохматили временно оккупированный Луганск. Местные жители выложили в сеть несколько видео и фото, согласно которым, знающие люди геолоцировали место, куда прилетело, и этим местом оказался аэродром, а вернее, объекты на этом аэродроме. Есть мнение, что в эту локацию после недавних прилетов противник подтянул свежие силы ПВО и некоторые даже писали о том, что там развернули печально известный комплекс С-400 «Триумф», который приказал долго жить. Но это - не подтвержденная информация и пока об этом можно рассуждать в режиме версии.
Ну а версия говорит о том, что противник устроил в Луганске свое лежбище с местами базирования личного состава, техники и прочего, что хранится на военных складах. В данном же случае, на видео невозможно увидеть детонации боеприпасов, как это бывает после прилета по артиллерийским складам и разлета шальных ракет, в случае поражения комплекса ПВО. Тем не менее, горело там знатно, и это говорит о том, что там было чему гореть.
Кроме того, эта же версия говорит о том, что такой важный логистический узел «подскока» противник просто не мог прикрыть хоть какими-то средствами ПВО, поскольку не обеспечив прикрытия с воздуха, кто-то явно рискнул бы попасть под трибунал. Это тем более вероятно потому, что сейчас путинские устроили генеральскую чистку, и если в СИЗО окажется одним или двумя генералами больше, за такой просчет, уже никто и не заметит. Так что ПВО там обязано быть, а с учетом того, что ни на одном видео не было замечено следов работы ПВО, то скорее всего, с ним случилось что-то нехорошее, причем - в первую очередь, как того и требует классика жанра.
Еще есть мнение о том, что то обширное зарево, которое наблюдали жители Луганска, обеспечила ремонтная база, расположенная в одном их строений аэропорта. Но как это обычно бывает, пока наши военные не дали подробной информации о том, что удалось уничтожить, а осинтеры не выдали своих интерпретаций спутниковых снимков целевой локации, опираться приходится на то, что пишут вражеские паблики. По их мнению, кроме всего прочего, самым ценным оказался набор хрящей особо высокого качества. Вот как они это представляют своей публике:
«Удар ракетами ATACMS произошел вечером в понедельник, 27 мая. Похоже, обстрел производился по наводке. Вражеские ракеты попали в замаскированную базу спецназа Главного управления Генштаба (ГРУ), который готовился к отправке на одно из горячих направлений фронта. «У нас 26 погибших, потеряно четыре единицы техники. Еще больше 20 человек ранены», - рассказал нам источник в Генштабе.Еще один источник сообщил, что вражеские ракеты попали в базу ремонта и хранения военной техники. Но другие собеседники эту информацию не подтвердили».
Тут следует учесть важный момент. Обычно их паблики акцентируют внимание на самом ценном и часто забывают или намеренно не рассказывают о том, как эта картина выглядит целиком. Так случилось и здесь. Рассказ ограничился потерями среди спецназа, но всем понятно, что только одни спецназовцы в этой локации просто не могли находиться. Если это была секретная база, то как минимум ее должен охранять караул. Ну и плюс к тому, за кадром остались последствия атаки на рембазу. В самом деле, после резни спецназа ГУР, все остальное уже просто не будет восприниматься. Ну а мы отметим, что наши военные как-то удачно заглядывают на огонек в самые разные места, а иногда - заглядывают повторно. Так что в Луганске теперь стало тревожно и не вполне уютно. Но как говорит народная мудрость: «Нелегко в Луганске, легко в мешке».
https://dl-news.defence-line.org/?p=31486