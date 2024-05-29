Последствия удара по аэродрому авиаучилища в оккупированном Луганске: появились спутниковые изображения. ВИДЕО

На спутниковых снимках за 28 мая видны следы масштабного пожара, который произошел днем ранее вблизи авиационного училища и ремонтного завода в оккупированном Луганске.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что место возгорания расположено к северу от взлетно-посадочной полосы. Еще 10 мая на этой же локации находились части радиолокационного комплекса "Небо-М". Он предназначен для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.

Напомним, что вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске прозвучала серия громких взрывов. Как сообщал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор взрывы раздавались в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, который расположен рядом. Он допустил, что потери вражеской авиационной техники могут быть существенными, однако отметил, что захватчики, как всегда будут скрывать последствия разрушений.

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