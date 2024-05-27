Во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. ВИДЕО
Вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске прогремела серия громких взрывов.
Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, взрывы раздавались в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, который расположен рядом.
"Более года назад оккупанты провели там первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023-го там расцвела "бавовна", которая испортила россиянам планы", - написал чиновник.
Он также добавил, что оккупанты, конечно, не покажут последствий повреждений или разрушений.
"Что именно повреждено или разрушено, оккупанты, как и обычно, не покажут. Это будет означать, что потери авиационной техники могут быть существенными", - написал Лысогор.
Ранее сообщалось, что вечером, 20 мая, во временно оккупированном Должанске, что в Луганской области, был зафиксирован "прилет". Пламя охватило склад с горюче-смазочными материалами.
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Проте, OSINT-дослідник https://x.com/neonhandrail/status/1795174844276817957?s=46&t=p6IYUMzZ2xJQbS8hxtj5sw Neonhandrail , геолокувавши місце прильоту в Луганську, стверджує, що це не корпус авіаційного училища, а "територія аеродрому поряд із Музеєм авіації.
как раз там не далеко и находится испытательная станция двигателей.
Там где большое пламя, похоже на место хранения топлива для испытательной станции.
Бетонное здание с документами так не горит.
В районі базувались кілька пускових С-300/400, РЛС та командні пункти в ЗРК.
Також на території військового навчального закладу мешкали офіцери ворога.
Ймовірно, там була ще одна позиція російських ЗРК С-300/400, або стоянка авіаційної техніки.", зазначено у його твіті.
Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Халіно, Єйську та Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще треба ******** третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі, яка скоро вже зможе контролювати повітряний простір аж до східного узбережжя США???
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Гори-гори ярче, кацапу будет жарче,
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Чтобы вся эта украинская земля
смертью пахла для москаля!
Догорай, костер, полно дотла,
С оккупанта будет пепел и зола.
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло.!