Во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. ВИДЕО

Вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске прогремела серия громких взрывов.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, взрывы раздавались в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, который расположен рядом.

"Более года назад оккупанты провели там первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023-го там расцвела "бавовна", которая испортила россиянам планы", - написал чиновник.

Он также добавил, что оккупанты, конечно, не покажут последствий повреждений или разрушений.

"Что именно повреждено или разрушено, оккупанты, как и обычно, не покажут. Это будет означать, что потери авиационной техники могут быть существенными", - написал Лысогор.

Ранее сообщалось, что вечером, 20 мая, во временно оккупированном Должанске, что в Луганской области, был зафиксирован "прилет". Пламя охватило склад с горюче-смазочными материалами.

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