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Во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. ВИДЕО

Вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске прогремела серия громких взрывов.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОГА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, взрывы раздавались в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, который расположен рядом.

"Более года назад оккупанты провели там первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023-го там расцвела "бавовна", которая испортила россиянам планы", - написал чиновник.

Он также добавил, что оккупанты, конечно, не покажут последствий повреждений или разрушений.

"Что именно повреждено или разрушено, оккупанты, как и обычно, не покажут. Это будет означать, что потери авиационной техники могут быть существенными", - написал Лысогор.

Ранее сообщалось, что вечером, 20 мая, во временно оккупированном Должанске, что в Луганской области, был зафиксирован "прилет". Пламя охватило склад с горюче-смазочными материалами.

Смотрите также: Взрыв во временно оккупированном Луганске. ВИДЕО

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взрыв (6762) Луганск (3164)


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Топ комментарии
+14
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27.05.2024 23:44
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27.05.2024 23:02
+8
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27.05.2024 22:54
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Гори,гори ясно,щоб довго не згасло!
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27.05.2024 22:53 Ответить
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27.05.2024 22:54 Ответить
Бавовнятко виросло і розмножується...
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27.05.2024 22:57 Ответить
Удар был скорее всего нанесен по дальней испытательной станции луганского завода, раз речь идет об стендовом испытании двигателей.
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27.05.2024 22:59 Ответить
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27.05.2024 23:44 Ответить
"За його словами, вибухи лунали у районі ... авіаційного ремонтного заводу, який розташований поруч. Понад рік тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна"

Проте, OSINT-дослідник https://x.com/neonhandrail/status/1795174844276817957?s=46&t=p6IYUMzZ2xJQbS8hxtj5sw Neonhandrail , геолокувавши місце прильоту в Луганську, стверджує, що це не корпус авіаційного училища, а "територія аеродрому поряд із Музеєм авіації.

как раз там не далеко и находится испытательная станция двигателей.
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28.05.2024 00:08 Ответить
на фото начебто два вибухи у різних місцж, і велике займання в одному з них.
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28.05.2024 00:59 Ответить
А вот это точно.
Там где большое пламя, похоже на место хранения топлива для испытательной станции.
Бетонное здание с документами так не горит.
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28.05.2024 05:52 Ответить
Это был лишний состав
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28.05.2024 11:43 Ответить
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27.05.2024 23:02 Ответить
Ща! Уже ни кто ни где не работает!
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28.05.2024 11:44 Ответить
Повідомляють, що касетні ракети уразили військовий навчальний заклад авіації та аеродром в окупованому рашистами Луганську.
В районі базувались кілька пускових С-300/400, РЛС та командні пункти в ЗРК.
Також на території військового навчального закладу мешкали офіцери ворога.
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27.05.2024 23:51 Ответить
Проте, OSINT-дослідник https://x.com/neonhandrail/status/1795174844276817957?s=46&t=p6IYUMzZ2xJQbS8hxtj5sw Neonhandrail , геолокувавши місце прильоту в Луганську, стверджує, що це не корпус авіаційного училища, а "територія аеродрому поряд із Музеєм авіації.
Ймовірно, там була ще одна позиція російських ЗРК С-300/400, або стоянка авіаційної техніки.", зазначено у його твіті.

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28.05.2024 00:00 Ответить
Випускникам - штурманам навіть координати не потрібно надавати....
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27.05.2024 23:21 Ответить
Poxoze tam i PVO S-300 i S-400 riadom bylo
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27.05.2024 23:24 Ответить
красівоє
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27.05.2024 23:52 Ответить
Усіх літунов, штурманів московії - у пекло
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27.05.2024 23:53 Ответить
ну, як я і зранку про https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B016 орську загоризонтну РЛС "Воронєж-М" - таки туди https://ua.krymr.com/a/news-bpla-rosia-hur-mo-ukrainy-orsk/32965352.html прилетіло .

Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Халіно, Єйську та Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще треба ******** третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі, яка скоро вже зможе контролювати повітряний простір аж до східного узбережжя США???
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28.05.2024 05:36 Ответить
"...училище штурманов", а класно штурмани проклали маршрут, прямо на той світ
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28.05.2024 05:37 Ответить
... и штурман уточняет в ПОСЛЕДНИЙ раз маршрут...)
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28.05.2024 07:56 Ответить

Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Гори-гори ярче, кацапу будет жарче,
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Чтобы вся эта украинская земля
смертью пахла для москаля!
Догорай, костер, полно дотла,
С оккупанта будет пепел и зола.
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло.!
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28.05.2024 06:00 Ответить
Близько полуночи ще було 2 по 2. Там саме.
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28.05.2024 08:48 Ответить
 
 