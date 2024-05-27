У тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи. ВIДЕО
Ввечері 27 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія гучних вибухів.
Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вибухи лунали у районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, який розташований поруч.
"Понад рік тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна, але у жовтні 2023-го там розквітла "бавовна", яка зіпсувала росіянам плани", - написав посадовець.
Він також додав, що окупанти, звісно, не покажуть наслідків пошкоджень або руйнувань.
"Що саме пошкоджено або зруйновано – окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими", - написав Лисогор.
Раніше повідомлялося, що у ввечері, 20 травня, у тимчасово окупованому Довжанську, що у Луганській області, було зафіксовано "приліт". Полум’я охопило склад з пально-мастильними матеріалами.
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Проте, OSINT-дослідник https://x.com/neonhandrail/status/1795174844276817957?s=46&t=p6IYUMzZ2xJQbS8hxtj5sw Neonhandrail , геолокувавши місце прильоту в Луганську, стверджує, що це не корпус авіаційного училища, а "територія аеродрому поряд із Музеєм авіації.
как раз там не далеко и находится испытательная станция двигателей.
Там где большое пламя, похоже на место хранения топлива для испытательной станции.
Бетонное здание с документами так не горит.
В районі базувались кілька пускових С-300/400, РЛС та командні пункти в ЗРК.
Також на території військового навчального закладу мешкали офіцери ворога.
Ймовірно, там була ще одна позиція російських ЗРК С-300/400, або стоянка авіаційної техніки.", зазначено у його твіті.
Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Халіно, Єйську та Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще треба ******** третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі, яка скоро вже зможе контролювати повітряний простір аж до східного узбережжя США???
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Гори-гори ярче, кацапу будет жарче,
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Чтобы вся эта украинская земля
смертью пахла для москаля!
Догорай, костер, полно дотла,
С оккупанта будет пепел и зола.
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло.!