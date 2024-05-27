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У тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи. ВIДЕО

Ввечері 27 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вибухи лунали у районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, який розташований поруч.

"Понад рік тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна, але у жовтні 2023-го там розквітла "бавовна", яка зіпсувала росіянам плани", - написав посадовець.

Він також додав, що окупанти, звісно, не покажуть наслідків пошкоджень або руйнувань.

"Що саме пошкоджено або зруйновано – окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими", - написав Лисогор.

Раніше повідомлялося, що у ввечері, 20 травня, у тимчасово окупованому Довжанську, що у Луганській області, було зафіксовано "приліт". Полум’я охопило склад з пально-мастильними матеріалами.

Дивіться також: Вибух у тимчасово окупованому Луганську. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4476) Луганськ (576)


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Топ коментарі
+14
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27.05.2024 23:44
+9
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27.05.2024 23:02
+8
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27.05.2024 22:54
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Гори,гори ясно,щоб довго не згасло!
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27.05.2024 22:53 Відповісти
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27.05.2024 22:54 Відповісти
Бавовнятко виросло і розмножується...
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27.05.2024 22:57 Відповісти
Удар был скорее всего нанесен по дальней испытательной станции луганского завода, раз речь идет об стендовом испытании двигателей.
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27.05.2024 22:59 Відповісти
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27.05.2024 23:44 Відповісти
"За його словами, вибухи лунали у районі ... авіаційного ремонтного заводу, який розташований поруч. Понад рік тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна"

Проте, OSINT-дослідник https://x.com/neonhandrail/status/1795174844276817957?s=46&t=p6IYUMzZ2xJQbS8hxtj5sw Neonhandrail , геолокувавши місце прильоту в Луганську, стверджує, що це не корпус авіаційного училища, а "територія аеродрому поряд із Музеєм авіації.

как раз там не далеко и находится испытательная станция двигателей.
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28.05.2024 00:08 Відповісти
на фото начебто два вибухи у різних місцж, і велике займання в одному з них.
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28.05.2024 00:59 Відповісти
А вот это точно.
Там где большое пламя, похоже на место хранения топлива для испытательной станции.
Бетонное здание с документами так не горит.
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28.05.2024 05:52 Відповісти
Это был лишний состав
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28.05.2024 11:43 Відповісти
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27.05.2024 23:02 Відповісти
Ща! Уже ни кто ни где не работает!
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28.05.2024 11:44 Відповісти
Повідомляють, що касетні ракети уразили військовий навчальний заклад авіації та аеродром в окупованому рашистами Луганську.
В районі базувались кілька пускових С-300/400, РЛС та командні пункти в ЗРК.
Також на території військового навчального закладу мешкали офіцери ворога.
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27.05.2024 23:51 Відповісти
Проте, OSINT-дослідник https://x.com/neonhandrail/status/1795174844276817957?s=46&t=p6IYUMzZ2xJQbS8hxtj5sw Neonhandrail , геолокувавши місце прильоту в Луганську, стверджує, що це не корпус авіаційного училища, а "територія аеродрому поряд із Музеєм авіації.
Ймовірно, там була ще одна позиція російських ЗРК С-300/400, або стоянка авіаційної техніки.", зазначено у його твіті.

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28.05.2024 00:00 Відповісти
Випускникам - штурманам навіть координати не потрібно надавати....
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27.05.2024 23:21 Відповісти
Poxoze tam i PVO S-300 i S-400 riadom bylo
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27.05.2024 23:24 Відповісти
красівоє
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27.05.2024 23:52 Відповісти
Усіх літунов, штурманів московії - у пекло
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27.05.2024 23:53 Відповісти
ну, як я і зранку про https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B016 орську загоризонтну РЛС "Воронєж-М" - таки туди https://ua.krymr.com/a/news-bpla-rosia-hur-mo-ukrainy-orsk/32965352.html прилетіло .

Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Халіно, Єйську та Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще треба ******** третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі, яка скоро вже зможе контролювати повітряний простір аж до східного узбережжя США???
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28.05.2024 05:36 Відповісти
"...училище штурманов", а класно штурмани проклали маршрут, прямо на той світ
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28.05.2024 05:37 Відповісти
... и штурман уточняет в ПОСЛЕДНИЙ раз маршрут...)
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28.05.2024 07:56 Відповісти

Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Гори-гори ярче, кацапу будет жарче,
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло
Чтобы вся эта украинская земля
смертью пахла для москаля!
Догорай, костер, полно дотла,
С оккупанта будет пепел и зола.
Гори, гори ясно! Чтобы не погасло.!
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28.05.2024 06:00 Відповісти
Близько полуночи ще було 2 по 2. Там саме.
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28.05.2024 08:48 Відповісти
 
 