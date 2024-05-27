У тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи. ВIДЕО

Ввечері 27 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вибухи лунали у районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, який розташований поруч.

"Понад рік тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна, але у жовтні 2023-го там розквітла "бавовна", яка зіпсувала росіянам плани", - написав посадовець.

Він також додав, що окупанти, звісно, не покажуть наслідків пошкоджень або руйнувань.

"Що саме пошкоджено або зруйновано – окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими", - написав Лисогор.

Раніше повідомлялося, що у ввечері, 20 травня, у тимчасово окупованому Довжанську, що у Луганській області, було зафіксовано "приліт". Полум’я охопило склад з пально-мастильними матеріалами.

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