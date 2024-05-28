Наслідки удару по аеродрому авіаучилища в окупованому Луганську: з’явилися супутникові знімки. ВIДЕО

На супутникових знімках за 28 травня видно сліди масштабної пожежі, яка сталася днем раніше поблизу авіаційного училища та ремонтного заводу в окупованому Луганську.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що місце загоряння розташоване на північ від злітно-посадкової смуги. Ще 10 травня на цій же локації знаходилися частини радіолокаційного комплексу "Небо-М". Він призначений для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах.

Нагадаємо, що ввечері 27 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія гучних вибухів. Як повідомляв голова Луганської ОВА Артем Лисогор вибухи лунали у районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, який розташований поруч. Він допустив, що втрати ворожої авіаційної техніки можуть бути суттєвими, проте зазначив, що загарбники, як завжди будуть приховувати наслідки руйнувань.

Дивіться також: Вибух у тимчасово окупованому Луганську. ВIДЕО