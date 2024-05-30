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В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры с партнерами по обеспечению Украины системами ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Вчера на Харьковском направлении на войне погибла Ирина Цыбух - боевой медик "Госпитальеров", одна из тех, кто не только защищал государство, но и делал все, чтобы другие участвовали, тренировались, учились быть эффективными. И в вопросах фронтовой медицины, и в вопросах уважения к украинским воинам - в вопросах мемориализации подвига украинцев. Мои соболезнования всем побратимам и друзьям, всем близким Ирины, каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены.

Вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь ради Украины! Спасибо каждому и каждой в мире, кто неравнодушен и делает все возможное, чтобы российское зло скорее ушло с украинской земли.

Мы максимально работаем для того, чтобы добавить сил и возможностей нашей защите неба. Будет в ближайшее время много коммуникации по этому поводу с партнерами - по новым системам ПВО и совместным производствам, и в частности производств дронов - увеличение объемов и привлечение специальных инвестиций в такие производства. Это и совместные производства с нашими партнерами, и работа в нашей стране. Спасибо каждому в мире, кто поддерживает Украину в этом и кто убеждает других лидеров, другие государства помогать. Уже есть часть подтверждений от лидеров по увеличению наших возможностей ПВО, и главное - реализовать их полностью и добавить еще соответствующих договоренностей", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский поблагодарил Литву за присоединение к коалиции по поддержке ПВО Украины: Вклад Вильнюса для нас очень ценен

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) обращение (752)


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Топ комментарии
+11
Ну, якщо ішак особисто анонсував, то це гибла справа. Це прострочене чмо може лише п...ти.
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30.05.2024 21:20
+10
Как ты уже нас за@бал. Если бы не твои обменянные на кокс мозги, ты бы уже сам удавился.
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30.05.2024 21:24
+7
Нє,вже не прокатить,коли кинули милостиню,а потім дивляться,що "циганчук" біжить за угол,а там здоровий кабан Єрмак сидить в Теслі і відбирає все,відправляючи "циганчука" знов просити і так по колу.Тут або кабана валити або циганчука ігнорити.
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30.05.2024 21:54
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Правила форума Совет форумчан
Санич,підготуйся ретельно до комунікації,постірай улюблену оливкову футболку,не ходи замащений,як циганчук на вокзалі
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30.05.2024 21:18 Ответить
А може партнери жмоти з жмотів а виключенням Північної Європи і ФРН?
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30.05.2024 21:30 Ответить
Точно,шашличків зажали.це ж партнери 10% ВВП на асфальто-крадівництво перенаправили і два роки не підписували оборонні закупівлі,закривши вже готові ракетні програми:Верба-М,Грім-2,Сапсан,Нептун тощо
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30.05.2024 21:46 Ответить
Та наоборот, стираться и мыться не надо, мож такое несчастье больше выциганит...
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30.05.2024 21:44 Ответить
Нє,вже не прокатить,коли кинули милостиню,а потім дивляться,що "циганчук" біжить за угол,а там здоровий кабан Єрмак сидить в Теслі і відбирає все,відправляючи "циганчука" знов просити і так по колу.Тут або кабана валити або циганчука ігнорити.
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30.05.2024 21:54 Ответить
+ +
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30.05.2024 22:00 Ответить
та знают они, что половину уворуют, но и не давать тоже не могут, понимвют, что загнемся...
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30.05.2024 22:09 Ответить
Ну, якщо ішак особисто анонсував, то це гибла справа. Це прострочене чмо може лише п...ти.
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30.05.2024 21:20 Ответить
Как ты уже нас за@бал. Если бы не твои обменянные на кокс мозги, ты бы уже сам удавился.
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30.05.2024 21:24 Ответить
Все в майбутньому часі
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30.05.2024 21:26 Ответить
задовбав вже. Зустрінься з письменниками, може наші краще стріляють.
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30.05.2024 21:40 Ответить
Доволі важливо усвідомити що кількість *********** взагалі мала до цих систем. Насамс взагалі 1 за 2 роки будується і це тільки про системи....
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30.05.2024 21:43 Ответить
На сегодня один вопрос. Как страна без соли жить будет?
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30.05.2024 21:45 Ответить
На сегодня один ответ. Как страна Англия без соли жить будет?



А ви тільки з Англии можете "морально підтримувати"?
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30.05.2024 21:48 Ответить
Краще(розумніше) про такі речі менше трендіти, а результати їх наявності та роботи (ППО) українці оціннять
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30.05.2024 21:48 Ответить
Кінчена гидота.
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30.05.2024 21:50 Ответить
Ти розкажи ухилянт як ти просрав наступ в 22 році коли Тобі майже рік про це говорили що буде наступ
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30.05.2024 22:08 Ответить
Вечірній мудозвон.
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30.05.2024 22:08 Ответить
Такі партнери як в нас, тільки на ,,комунікацію" і здатні!!!
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30.05.2024 22:10 Ответить
Ми максимально працюємо для того, щоб додати сили й можливостей нашому захисту неба. Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами .Рашистський клован , по сценарію фсб комунікує .Вся комунікація - сотні тисяч могилна українських кладовищах.поруйнована Україна і окупована значна території держави.
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30.05.2024 22:11 Ответить
Це тебе дядя Андрєй попросив сказати, хлопчик?
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30.05.2024 22:23 Ответить
Чергова пустопорожня вечірня казочка на ніч від буратінки на тему "вона працює" заради підняття рейтингу.
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31.05.2024 00:00 Ответить
Бл., опять морда не заблюрена. Ну почему нормальных преступников морды скрывают, а ЭТО даже такого не заслуживает. Вот и приходится любоваться, хоть и мельком.
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31.05.2024 07:44 Ответить
Брехав , брешу і буду брехати. (зеленський).
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31.05.2024 08:38 Ответить
Вдаримо по кацапні відосами (за п'ять років їх накопичилося до Хр і всі такі потужні), потім пустимо асфальт і "безпекові угоди" а зверху мільйон дронів із мільярдом дерев та єдиним марафоном
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31.05.2024 10:27 Ответить
 
 