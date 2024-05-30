В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры с партнерами по обеспечению Украины системами ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Вчера на Харьковском направлении на войне погибла Ирина Цыбух - боевой медик "Госпитальеров", одна из тех, кто не только защищал государство, но и делал все, чтобы другие участвовали, тренировались, учились быть эффективными. И в вопросах фронтовой медицины, и в вопросах уважения к украинским воинам - в вопросах мемориализации подвига украинцев. Мои соболезнования всем побратимам и друзьям, всем близким Ирины, каждому, кто ее знал, и каждому, кого она вдохновляла бороться ради Украины и получать результат ради Украины. Очень важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены.

Вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь ради Украины! Спасибо каждому и каждой в мире, кто неравнодушен и делает все возможное, чтобы российское зло скорее ушло с украинской земли.

Мы максимально работаем для того, чтобы добавить сил и возможностей нашей защите неба. Будет в ближайшее время много коммуникации по этому поводу с партнерами - по новым системам ПВО и совместным производствам, и в частности производств дронов - увеличение объемов и привлечение специальных инвестиций в такие производства. Это и совместные производства с нашими партнерами, и работа в нашей стране. Спасибо каждому в мире, кто поддерживает Украину в этом и кто убеждает других лидеров, другие государства помогать. Уже есть часть подтверждений от лидеров по увеличению наших возможностей ПВО, и главное - реализовать их полностью и добавить еще соответствующих договоренностей", - сказал Зеленский.

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