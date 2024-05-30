Найближчим часом буде багато комунікації з партнерами щодо нових систем ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський анонсував нові переговори з партнерами щодо забезпечення України системами ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Вчора на Харківському напрямку на війні загинула Ірина Цибух – бойовий медик "Госпітальєрів", одна з тих, хто не лише захищав державу, але й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними. І в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів – у питаннях меморіалізації подвигу українців. Мої співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України і здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені.

Вічна і світла пам’ять усім, хто віддав своє життя заради України! Дякую кожному і кожній у світі, хто небайдужий і робить усе можливе, щоб російське зло скоріше пішло з української землі.

Ми максимально працюємо для того, щоб додати сили й можливостей нашому захисту неба. Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні. Дякую кожному у світі, хто підтримує Україну в цьому і хто переконує інших лідерів, інші держави допомагати. Вже маємо частину підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО, і головне – реалізувати їх повністю й додати ще відповідних домовленостей.", - сказав Зеленський.

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