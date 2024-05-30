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Найближчим часом буде багато комунікації з партнерами щодо нових систем ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський анонсував нові переговори з партнерами щодо забезпечення України системами ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Вчора на Харківському напрямку на війні загинула Ірина Цибух – бойовий медик "Госпітальєрів", одна з тих, хто не лише захищав державу, але й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними. І в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів – у питаннях меморіалізації подвигу українців. Мої співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України і здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені.

Вічна і світла пам’ять усім, хто віддав своє життя заради України! Дякую кожному і кожній у світі, хто небайдужий і робить усе можливе, щоб російське зло скоріше пішло з української землі.

Ми максимально працюємо для того, щоб додати сили й можливостей нашому захисту неба. Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів і залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні. Дякую кожному у світі, хто підтримує Україну в цьому і хто переконує інших лідерів, інші держави допомагати. Вже маємо частину підтверджень від лідерів щодо збільшення наших спроможностей ППО, і головне – реалізувати їх повністю й додати ще відповідних домовленостей.", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський подякував Литві за приєднання до коаліції щодо підтримки ППО України: Внесок Вільнюса для нас дуже цінний

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604)


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Топ коментарі
+11
Ну, якщо ішак особисто анонсував, то це гибла справа. Це прострочене чмо може лише п...ти.
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30.05.2024 21:20
+10
Как ты уже нас за@бал. Если бы не твои обменянные на кокс мозги, ты бы уже сам удавился.
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30.05.2024 21:24
+7
Нє,вже не прокатить,коли кинули милостиню,а потім дивляться,що "циганчук" біжить за угол,а там здоровий кабан Єрмак сидить в Теслі і відбирає все,відправляючи "циганчука" знов просити і так по колу.Тут або кабана валити або циганчука ігнорити.
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30.05.2024 21:54
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Санич,підготуйся ретельно до комунікації,постірай улюблену оливкову футболку,не ходи замащений,як циганчук на вокзалі
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30.05.2024 21:18 Відповісти
А може партнери жмоти з жмотів а виключенням Північної Європи і ФРН?
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30.05.2024 21:30 Відповісти
Точно,шашличків зажали.це ж партнери 10% ВВП на асфальто-крадівництво перенаправили і два роки не підписували оборонні закупівлі,закривши вже готові ракетні програми:Верба-М,Грім-2,Сапсан,Нептун тощо
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30.05.2024 21:46 Відповісти
Та наоборот, стираться и мыться не надо, мож такое несчастье больше выциганит...
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30.05.2024 21:44 Відповісти
Нє,вже не прокатить,коли кинули милостиню,а потім дивляться,що "циганчук" біжить за угол,а там здоровий кабан Єрмак сидить в Теслі і відбирає все,відправляючи "циганчука" знов просити і так по колу.Тут або кабана валити або циганчука ігнорити.
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30.05.2024 21:54 Відповісти
+ +
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30.05.2024 22:00 Відповісти
та знают они, что половину уворуют, но и не давать тоже не могут, понимвют, что загнемся...
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30.05.2024 22:09 Відповісти
Ну, якщо ішак особисто анонсував, то це гибла справа. Це прострочене чмо може лише п...ти.
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30.05.2024 21:20 Відповісти
Как ты уже нас за@бал. Если бы не твои обменянные на кокс мозги, ты бы уже сам удавился.
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30.05.2024 21:24 Відповісти
Все в майбутньому часі
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30.05.2024 21:26 Відповісти
задовбав вже. Зустрінься з письменниками, може наші краще стріляють.
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30.05.2024 21:40 Відповісти
Доволі важливо усвідомити що кількість *********** взагалі мала до цих систем. Насамс взагалі 1 за 2 роки будується і це тільки про системи....
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30.05.2024 21:43 Відповісти
На сегодня один вопрос. Как страна без соли жить будет?
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30.05.2024 21:45 Відповісти
На сегодня один ответ. Как страна Англия без соли жить будет?



А ви тільки з Англии можете "морально підтримувати"?
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30.05.2024 21:48 Відповісти
Краще(розумніше) про такі речі менше трендіти, а результати їх наявності та роботи (ППО) українці оціннять
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30.05.2024 21:48 Відповісти
Кінчена гидота.
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30.05.2024 21:50 Відповісти
Ти розкажи ухилянт як ти просрав наступ в 22 році коли Тобі майже рік про це говорили що буде наступ
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30.05.2024 22:08 Відповісти
Вечірній мудозвон.
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30.05.2024 22:08 Відповісти
Такі партнери як в нас, тільки на ,,комунікацію" і здатні!!!
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30.05.2024 22:10 Відповісти
Ми максимально працюємо для того, щоб додати сили й можливостей нашому захисту неба. Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами .Рашистський клован , по сценарію фсб комунікує .Вся комунікація - сотні тисяч могилна українських кладовищах.поруйнована Україна і окупована значна території держави.
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30.05.2024 22:11 Відповісти
Це тебе дядя Андрєй попросив сказати, хлопчик?
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30.05.2024 22:23 Відповісти
Чергова пустопорожня вечірня казочка на ніч від буратінки на тему "вона працює" заради підняття рейтингу.
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31.05.2024 00:00 Відповісти
Бл., опять морда не заблюрена. Ну почему нормальных преступников морды скрывают, а ЭТО даже такого не заслуживает. Вот и приходится любоваться, хоть и мельком.
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31.05.2024 07:44 Відповісти
Брехав , брешу і буду брехати. (зеленський).
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31.05.2024 08:38 Відповісти
Вдаримо по кацапні відосами (за п'ять років їх накопичилося до Хр і всі такі потужні), потім пустимо асфальт і "безпекові угоди" а зверху мільйон дронів із мільярдом дерев та єдиним марафоном
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31.05.2024 10:27 Відповісти
 
 