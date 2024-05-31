Молодежный взвод 13-й бригады НГУ "Хартия" закрывает прорывы: Очеретино, Терны, Серебрянский лес. ВИДЕО
Максимальный возраст бойцов этого взвода - 28 лет, а эти воины уже противостояли прорывам противника в Тернах, под Очеретино на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, также эти ребята участвовали в боях на Луганщине - в Серебрянском лесу. Сегодня на канале "Бутусов плюс" разговор с пехотинцами взвода 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".
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20 років країну знищували, продавали, здавали. А гопоті в мізки всирали, шо головний ворог - омеріка з натай. А зараз стоїть задача як намога більше утилізувати народу, що б потім не заважали чинайцям працювати на сруцькій землі.