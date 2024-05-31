Молодіжний взвод 13-ї бригади НГУ "Хартія" закриває прориви: Очеретине, Терни Серебрянський ліс. ВIДЕО
Максимальний вік бійців цього взводу - 28 років, а ці воїни вже протистояли проривам противника у Тернах, під Очеретине на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, також ці хлопці брали участь у боях на Луганщині - у Серебрянському лісі. Сьогодні на каналі "Бутусов плюс" розмова із піхотинцями взводу 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія".
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20 років країну знищували, продавали, здавали. А гопоті в мізки всирали, шо головний ворог - омеріка з натай. А зараз стоїть задача як намога більше утилізувати народу, що б потім не заважали чинайцям працювати на сруцькій землі.