Молодіжний взвод 13-ї бригади НГУ "Хартія" закриває прориви: Очеретине, Терни Серебрянський ліс. ВIДЕО

Максимальний вік бійців цього взводу - 28 років, а ці воїни вже протистояли проривам противника у Тернах, під Очеретине на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, також ці хлопці брали участь у боях на Луганщині - у Серебрянському лісі. Сьогодні на каналі "Бутусов плюс" розмова із піхотинцями взводу 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія".

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