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Молодіжний взвод 13-ї бригади НГУ "Хартія" закриває прориви: Очеретине, Терни Серебрянський ліс. ВIДЕО

Максимальний вік бійців цього взводу - 28 років, а ці воїни вже протистояли проривам противника у Тернах, під Очеретине на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, також ці хлопці брали участь у боях на Луганщині - у Серебрянському лісі. Сьогодні на каналі "Бутусов плюс" розмова із піхотинцями взводу 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія".

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Автор: 

бойові дії (3808) Бутусов Юрій (3590) Національна гвардія (1532)


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Герої !!!
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31.05.2024 10:02 Відповісти
Роісся - країна м'яса. Доведено країну до того, що люди тупо їдуть убивати, що б щось заробити. І їм глибоко насрати, що когось поруч розірвало на шмаття. Дурі вкололи і полетіли на фарш. Повезло - заробив (якщо ще заплатять).
20 років країну знищували, продавали, здавали. А гопоті в мізки всирали, шо головний ворог - омеріка з натай. А зараз стоїть задача як намога більше утилізувати народу, що б потім не заважали чинайцям працювати на сруцькій землі.
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31.05.2024 10:06 Відповісти
Еліта нації.
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31.05.2024 10:07 Відповісти
Молодіжний взвод, гм... Це мабуть виключення. А так зазвичай дідівський взвод. Хоча мабуть діди і повинні воювати, треба ж відповідати за то, що вони вибирали 30 років поспіль.
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31.05.2024 10:17 Відповісти
там в Хартії різного віку є хлопці. Я знаю цей підрозділ, мій чоловік, точніше його бат зараз приданий до Хартії. А в його баті геть різного віку чоловіки, від 26 до 55. Втім, як і всюди, я думаю.
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31.05.2024 11:48 Відповісти
Молода у нас поліція, розмаїті служби охорони, цивільний захист, врешті силові пенсіонери теж молоді по відношенню до решти. Всі, хто годується державним коштом - молоді і красіві, бо .....їх мало і вони мають будувати і охороняти державу для тих хто працює на державу.
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31.05.2024 10:45 Відповісти
Трети погибших в Ираке американских военных было от 18 до 21-го года. А сейчас настолько исключительная война, что даже есть такое понятие как "молодежный взвод".
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31.05.2024 10:54 Відповісти
Хай береже вас Господь, хлопчики!!
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31.05.2024 11:44 Відповісти
 
 