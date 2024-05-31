Бойцы уничтожают вражескую бронетехнику, которая атакует украинские позиции вблизи Урожайного: "Ну, что там? Не видно п#даров?", - "По технике - минус". ВИДЕО
Украинские воины отбили вражескую механизированную атаку и уничтожили вражескую бронетехнику вблизи села Урожайное в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с захватчиками опубликована в соцсетях.
"Кадры от 58-й отдельной мотопехотной бригады бойцы которой совместно с побратимами из других подразделений разматывают российскую механизированную атаку в районе села Урожайное Донецкой области. Наблюдать за точными ударами по бронеколонне оккупантов из противотанковых средств поражения - особое удовольствие", - отмечает автор публикации.
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єповертаються