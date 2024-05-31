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Новости Видео Война
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Бойцы уничтожают вражескую бронетехнику, которая атакует украинские позиции вблизи Урожайного: "Ну, что там? Не видно п#даров?", - "По технике - минус". ВИДЕО

Украинские воины отбили вражескую механизированную атаку и уничтожили вражескую бронетехнику вблизи села Урожайное в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с захватчиками опубликована в соцсетях.

"Кадры от 58-й отдельной мотопехотной бригады бойцы которой совместно с побратимами из других подразделений разматывают российскую механизированную атаку в районе села Урожайное Донецкой области. Наблюдать за точными ударами по бронеколонне оккупантов из противотанковых средств поражения - особое удовольствие", - отмечает автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) Донецкая область (9656) боевые действия (4053)


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Знищити там усіх тих підарів кацапських!
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31.05.2024 14:45 Ответить
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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31.05.2024 14:58 Ответить
- Ти бачиш п#дарів?
- Ні.
- І я не бачу, але вони є!
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31.05.2024 14:58 Ответить
-Ти бачиш Времівський виступ (це Урожайне)?
- Ні, ми його зрівняли рік тому.
- І я не бачу, але вони є повертаються
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31.05.2024 15:54 Ответить
Шикарно!
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31.05.2024 15:12 Ответить
Кричали кацыки гойдА и кверху башенки взлетали !
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31.05.2024 16:17 Ответить
 
 