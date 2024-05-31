Бійці знищують ворожу бронетехніку, яка атакує українські позиції поблизу Урожайного: "Ну, що там? Не видно п#дарів?", - "По техніці - мінус". ВIДЕО

Українські воїни відбили ворожу механізовану атаку та знищили ворожу бронетехніку поблизу села Урожайне на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою із загарбниками опублікований у соцмережах.

"Кадри від 58-ї окремої мотопіхотної бригади бійці якої спільно із побратимами з інших підрозділів розмотують російську механізовану атаку в районі села Урожайне Донецької області. Спостерігати за точними ударами по бронеколоні окупантів із протитанкових засобів ураження - особливе задоволення", - зазначає автор публікації.

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