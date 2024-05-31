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Бійці знищують ворожу бронетехніку, яка атакує українські позиції поблизу Урожайного: "Ну, що там? Не видно п#дарів?", - "По техніці - мінус". ВIДЕО

Українські воїни відбили ворожу механізовану атаку та знищили ворожу бронетехніку поблизу села Урожайне на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою із загарбниками опублікований у соцмережах.

"Кадри від 58-ї окремої мотопіхотної бригади бійці якої спільно із побратимами з інших підрозділів розмотують російську механізовану атаку в районі села Урожайне Донецької області. Спостерігати за точними ударами по бронеколоні окупантів із протитанкових засобів ураження - особливе задоволення", - зазначає автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) Донецька область (8467) бойові дії (3808)


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Знищити там усіх тих підарів кацапських!
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31.05.2024 14:45 Відповісти
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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31.05.2024 14:58 Відповісти
- Ти бачиш п#дарів?
- Ні.
- І я не бачу, але вони є!
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31.05.2024 14:58 Відповісти
-Ти бачиш Времівський виступ (це Урожайне)?
- Ні, ми його зрівняли рік тому.
- І я не бачу, але вони є повертаються
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31.05.2024 15:54 Відповісти
Шикарно!
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31.05.2024 15:12 Відповісти
Кричали кацыки гойдА и кверху башенки взлетали !
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31.05.2024 16:17 Відповісти
 
 