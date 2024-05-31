Бійці знищують ворожу бронетехніку, яка атакує українські позиції поблизу Урожайного: "Ну, що там? Не видно п#дарів?", - "По техніці - мінус". ВIДЕО
Українські воїни відбили ворожу механізовану атаку та знищили ворожу бронетехніку поблизу села Урожайне на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою із загарбниками опублікований у соцмережах.
"Кадри від 58-ї окремої мотопіхотної бригади бійці якої спільно із побратимами з інших підрозділів розмотують російську механізовану атаку в районі села Урожайне Донецької області. Спостерігати за точними ударами по бронеколоні окупантів із протитанкових засобів ураження - особливе задоволення", - зазначає автор публікації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Ні.
- І я не бачу, але вони є!
- Ні, ми його зрівняли рік тому.
- І я не бачу, але вони
єповертаються