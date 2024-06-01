Воины 47-й ОМБр на Авдеевском направлении ликвидировали группу российских пехотинцев. ВИДЕО
Пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении ликвидировали группу российских пехотинцев.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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а дикі смердючі істоти і мразь , яка вдерлася в нашу країну ,
тому потрібно їх вбивати і рвати на шматки 🤬
прилетел к ним дрон - остались туши й роги.