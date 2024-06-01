Воїни 47 ОМБр на Авдіївському напрямку ліквідували групу російських піхотинців. ВIДЕО
Пілоти роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку ліквідували групу російських піхотинців.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Nov
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+13 Враг рода человеческого 666
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+11 Trevo Trow
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а дикі смердючі істоти і мразь , яка вдерлася в нашу країну ,
тому потрібно їх вбивати і рвати на шматки 🤬
прилетел к ним дрон - остались туши й роги.