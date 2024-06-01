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Воїни 47 ОМБр на Авдіївському напрямку ліквідували групу російських піхотинців. ВIДЕО

Пілоти роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку ліквідували групу російських піхотинців.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 38 ОБрМП ліквідували групу десантників у Кринках на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3924) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+14
Рашисты. Бегите с Крыма. И не говорите, что вас не предупредили. Черный лебедь уже на месте.
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01.06.2024 14:01
+13
З усієї групи побачив лише одну тушку дохлого кацапа
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01.06.2024 14:22
+11
Як вчасно барани згрупувалися, тільки деревце шкода.
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01.06.2024 14:34
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Рашисты. Бегите с Крыма. И не говорите, что вас не предупредили. Черный лебедь уже на месте.
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01.06.2024 14:01 Відповісти
Узкие своих не бросают. Первый как шёл таки пошёл дальше
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01.06.2024 14:22 Відповісти
Своих не бросают. Кого бросили - те уже не свои...
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01.06.2024 22:05 Відповісти
З усієї групи побачив лише одну тушку дохлого кацапа
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01.06.2024 14:22 Відповісти
2
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01.06.2024 15:22 Відповісти
Єто не группа - стадо...
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01.06.2024 14:24 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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01.06.2024 14:29 Відповісти
Кацапи не люди ,
а дикі смердючі істоти і мразь , яка вдерлася в нашу країну ,
тому потрібно їх вбивати і рвати на шматки 🤬
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01.06.2024 14:32 Відповісти
А , набагато гірші , смердючіши ГНИДИ-КРОТИ , які вже своїми беньками , побачили , що співпрацюють з страшними ТЕРРОИСТАМИ - ВБИВЦЯМ ДІТЕЙ, жінок , за КРОВАВІ гроші! ЗДОХНІТЬ ВИРОДКИ в СТРАШНИХ МУКАХ з усім ВАШИМ ОТРОДЬЕМ ! Але я в Цє не вірю , бо немає ніякої справедливості ! 10 років війни, а зрадники агенти НЕ ПОКАРАНІ , навпаки в тюрмі Патріот 🇺🇦полковникРоман Червінський , Дудін, … , а на інших за боротьбу проти РАШИСТІВ відкриті карні справи - Ріфмастера, Тетяни Черновіл, генералів -Марченко, Павловського , Кривоноса……
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01.06.2024 15:22 Відповісти
Як вчасно барани згрупувалися, тільки деревце шкода.
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01.06.2024 14:34 Відповісти
2 з 6 а не групу
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01.06.2024 14:36 Відповісти
шесть кацапят скакали по дороге.
прилетел к ним дрон - остались туши й роги.
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01.06.2024 14:43 Відповісти
Так групу, чи одного, внуки Арестовича?
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01.06.2024 15:24 Відповісти
1-200, 1- поки що 300
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01.06.2024 15:26 Відповісти
Брошенка!
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01.06.2024 20:40 Відповісти
На відео, ліквідовану групу рашистських піхотинців не спостерігаю.
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01.06.2024 23:16 Відповісти
По- моему там один валяется, остальние свалили.
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02.06.2024 05:31 Відповісти
 
 