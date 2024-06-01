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Бійці 38 ОБрМП ліквідували групу десантників у Кринках на Херсонщині. ВIДЕО

Пілоти 1-го батальйону 38-ої окремої бригади морської піхоти у Кринках на Херсонщині ліквідували групу російських десантників.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Останній бій комбата Сергія Котенка під Запоріжжям. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3924) 38 окрема бригада морської піхоти (28) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+23
Чергове відео рекомендоване для покращення настрою...
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01.06.2024 12:27
+16
Кацапчик гарно дригався!
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01.06.2024 12:26
+12
Хотя....Музыканта с воображаемыми маракасами на 1:20 это,как видите,не спасло.
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01.06.2024 12:26
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Кацапские тараканы на украинской земли
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01.06.2024 12:22 Відповісти
На 0:38 кацап каску потерял.О чем это говорит?О том,что пикельхейм (ремешок каски) надо тщательнее под бородой застегивать.
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01.06.2024 12:22 Відповісти
Хотя....Музыканта с воображаемыми маракасами на 1:20 это,как видите,не спасло.
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01.06.2024 12:26 Відповісти
а ку-ка-рача, а ку-ка-рача ...
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01.06.2024 12:25 Відповісти
Кстати, "кукарача" по-испански таракан. Так называли правительственные войска во время революции в Мексике в начале ХХ века. История повторяется
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01.06.2024 20:26 Відповісти
Кацапчик гарно дригався!
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01.06.2024 12:26 Відповісти
Танцював від радості бл@дина....
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01.06.2024 13:24 Відповісти
Танец "Кондратий". Это когда крепко хватает кондрашка и уже не отпускает танцора до встречи с кобздохом.
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01.06.2024 20:20 Відповісти
Чергове відео рекомендоване для покращення настрою...
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01.06.2024 12:27 Відповісти
Особливо те, що дригалось
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01.06.2024 13:41 Відповісти
тож казав вам ваш православний фашист - як тільки бачиш дрон, то відразу підривай себе гранатою к куям - принеси себе в жертву за дворєц путєна. )
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01.06.2024 12:44 Відповісти
Последние кадры особенно хороши, кажется камеры стали лучше и мастерство операторов растет, не хуже голивудских берут ракурсы, выхватывают отличные кадры и "драматические" сцены с удивленныvи рылами пид@ров, на которых пока тот агонизирует от оторванной ноги или жопы, все чаще читается недоумение и немой вопрос, какого хрена я тут забыл и кажется я где то просчитался, но где...
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01.06.2024 13:54 Відповісти
Его просчет в том , что он вылупился на свет божий от свиноматки.ЗЫ... вчера в Одесской больнице бывшая филолог какого-то одесского института(древняя, давно на пенсии) заявила, шо путин напал на Донецк, потому что Донецк не принадлежал Украине, как и Крым, говорит мне, шо нужно знать историю... Дык, я ей и говорю, мол, стопэ, если речь идет об истории. Крым - это приданное Владимиру Великому, с византийской царевной-невестой от византийского царя. Не унимается старая рухлядь, мол , а потом же Крым стал русским. Я ей ответил, что Крым у нарабсеи был максимум 200 с чем-то лет и то, не в собственности, а под патронатом, бо в конце 18-столетия между цапорылией и Турцией был подписан договор, что турки передают Крым под протекцию нарабсее. И то , с условием, что если Крым откажется от нараис протекции, або станет ничейным, тогда он автоматически уходит под Турцию. Но кацапы, чтобы завладеть Крымом, сначала предали Киев, пошли на союз с врагом(Ордой) , а затем предали и ордынцев. Но дань платили в Крым исправно, вплоть до 1721-го года... Затем, Донецк - сруцкий... Да никогда он не был каазламордым, бо Волга-Дон - это половецкие земли... Спрашиваю телку , мол чи знает она кто такие половцы. Вопрошающе смотрит на меня, я продолжаю, мол половцы это смесь тюрков с недобитыми антами готами. А часть готов сбежала от антов через Римскую империю в Нормандию-юг Дании, смешавшись из сородичами торменами и первыми славянами-лужичанами и по месту оседлости назвавшись и германцами-дойче, и варягами-викингами , и французами... Я был шокирован, когда филолог универа Одессы спросила меня, мол, а кто такие АНТЫ. Сказала , что впервые слышит это слово. Каароч, начиная с врачей и завотделения - все повыскакивали из своих кабинетов и молча слушали наш диспут, прикалывались из филолога-антиукраиниста... Лет 80 с гаком ей... печалька, что Одесса такими преполнена.
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01.06.2024 14:25 Відповісти
Напевно її родичі займалися репресіями Українців в 30х роках,а потім і це чудо вилупилося і виросло.
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01.06.2024 14:39 Відповісти
Вы знаете, она - интеллигентных кровей, не перебивала, выслушивала мою триаду вокруг укринскости наших земель вокруг Киева. Также молчала, когда я парировал ее закидон, , шо это амеры начали войну украинскими и каазламордыми руками, типо, я парировал, шо получаетсяка цапы тупые вместе с хутиным, если не смогли организовать войнушку в Канаде амеро-канадскими руками... Ко всему моя опонентша путалась в показаниях, то хутин - молодец бо отобрал Донбасс, то .уйло - мудак, шо начал войну, В конце беседы поблагодарила меня за мою обознанность, бо она не знает, как филолог, кто такие анты, построившие Киев. забыл тока ей сказать , у украинцев вражда с кацапами зародилась при антах, когда антыт дрались с готами в Причерноморье будущие кацапы( бастарны-певкины), которые пришли из-за Дуная и ударили антам в спину. Но анты-русь так охе.ячили тех бастарнов, шо их недобитки пролетели мимо Киева и оказались на Вятке. Они то с утигами и ляхове, на чолi с их польским вождем Вятко поучаствовали в этногенезе кацапо-вятичей, которые никаким боком не были привязаны к волго-дону.
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01.06.2024 17:16 Відповісти
О таких филологинях в советское время говорили, шо она ЧЕСТНО служит пятиконечной звезде... Мы бы сказали , шо полезная дурочка.
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01.06.2024 17:20 Відповісти
Що в Одесі таких "філологінь", тільки значно молодших, повно - це чиста правда! І "філологів" теж.
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01.06.2024 16:34 Відповісти
Фламенко нормально зайшло. До кабзона через Станіславського.
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01.06.2024 14:10 Відповісти
той "ударнік" в хор александрова точно буде зачислений. барабанщиком. палички в руки, й таке буде видєлувать. або даже й без палочок. африканський якийсь барабан його є африканські браття по ансамблю підгонять і вперьйод! ))
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01.06.2024 14:32 Відповісти
сдох максим ну и х... с ним
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01.06.2024 14:34 Відповісти
пора русскім знімати фільм "гардємаріни - назад !"
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01.06.2024 15:06 Відповісти
Вбивати москалів весело.
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01.06.2024 15:11 Відповісти
і корисно.
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01.06.2024 17:55 Відповісти
Той, що дригався...

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01.06.2024 15:14 Відповісти
На гітарі гарно зіграв
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01.06.2024 15:22 Відповісти
Ламбаду замутив))
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01.06.2024 15:24 Відповісти
для козлячих десантников нужно придумать отдельное название, чтоб не путать их с людскими десантниками.
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01.06.2024 22:20 Відповісти
жесть ...
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02.06.2024 00:04 Відповісти
**** кацапская, пришел убивать нас, тварь
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02.06.2024 04:16 Відповісти
 
 