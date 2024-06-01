Бійці 38 ОБрМП ліквідували групу десантників у Кринках на Херсонщині. ВIДЕО
Пілоти 1-го батальйону 38-ої окремої бригади морської піхоти у Кринках на Херсонщині ліквідували групу російських десантників.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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