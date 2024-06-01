Бойцы 38-й ОБрМП ликвидировали группу десантников в Крынках на Херсонщине. ВИДЕО
Пилоты 1-го батальона 38-й отдельной бригады морской пехоты в Крынках на Херсонщине ликвидировали группу российских десантников.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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