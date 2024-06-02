РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11340 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 765 12

Силы обороны точным сбросом ликвидировали трех оккупантов, неудачно замаскировавшихся в окопе. ВИДЕО

Аэробомберы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев одним точным сбросом ликвидировали трех оккупантов, которые неудачно пытались замаскироваться в окопе.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дроны-камикадзе атаковали по меньшей мере 9 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3575) 72 отдельная механизированная бригада (239)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
потвори нарили на родючій землі України ям-шрамів . У себе на мордорі копати не хочуть, за що і покарані.
показать весь комментарий
02.06.2024 17:17
+9
Цей окоп звичайно не "квартіра в Адєссє", але теж норм . Таки отримали.
показать весь комментарий
02.06.2024 17:48
+8
Русификация прошла успешно.
показать весь комментарий
02.06.2024 17:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русификация прошла успешно.
показать весь комментарий
02.06.2024 17:06 Ответить
Можливо - дерусифікація? -
показать весь комментарий
02.06.2024 17:19 Ответить
Дерусифікація незмінно наступає після русифікації.
показать весь комментарий
02.06.2024 17:38 Ответить
залік!
показать весь комментарий
02.06.2024 17:12 Ответить
потвори нарили на родючій землі України ям-шрамів . У себе на мордорі копати не хочуть, за що і покарані.
показать весь комментарий
02.06.2024 17:17 Ответить
Зачётный саундтрек ))
показать весь комментарий
02.06.2024 17:29 Ответить
Цей окоп звичайно не "квартіра в Адєссє", але теж норм . Таки отримали.
показать весь комментарий
02.06.2024 17:48 Ответить
Яка музика весела, аж хочеться затанцювати коли гинуть кацапстанці на українській землі
показать весь комментарий
02.06.2024 17:52 Ответить
Бінго!!!
показать весь комментарий
02.06.2024 19:54 Ответить
Здоров'ячка усопшим!
показать весь комментарий
02.06.2024 20:12 Ответить
Гарна робота! Подяка хлопцям. Бо бабуся ж хвилюється, гусі пішли, та заблукали, а бубусі ж треба щє й косою махати. Але ж таких гусів щє багато блукають. Треба їх рятувати якнайшвидче. Усіх.
показать весь комментарий
03.06.2024 03:23 Ответить
Від музичного супроводу хочеться блювати
показать весь комментарий
03.06.2024 08:10 Ответить
 
 