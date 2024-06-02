Силы обороны точным сбросом ликвидировали трех оккупантов, неудачно замаскировавшихся в окопе. ВИДЕО
Аэробомберы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев одним точным сбросом ликвидировали трех оккупантов, которые неудачно пытались замаскироваться в окопе.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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