Сили оборони влучним скидом ліквідували трьох окупантів, які невдало замаскуватись в окопі. ВIДЕО
Аеробомбери 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців одним влучним скидом ліквідували трьох окупантів, які невдало намагались замаскуватись в окопі.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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