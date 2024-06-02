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Сили оборони влучним скидом ліквідували трьох окупантів, які невдало замаскуватись в окопі. ВIДЕО

Аеробомбери 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців одним влучним скидом ліквідували трьох окупантів, які невдало намагались замаскуватись в окопі.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Підрозділ Wild Division "викурює" окупантів на Харківщині дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3964) 72 окрема механізована бригада (242)


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Топ коментарі
+11
потвори нарили на родючій землі України ям-шрамів . У себе на мордорі копати не хочуть, за що і покарані.
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02.06.2024 17:17
+9
Цей окоп звичайно не "квартіра в Адєссє", але теж норм . Таки отримали.
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02.06.2024 17:48
+8
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02.06.2024 17:06
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02.06.2024 17:06 Відповісти
Можливо - дерусифікація? -
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02.06.2024 17:19 Відповісти
Дерусифікація незмінно наступає після русифікації.
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02.06.2024 17:38 Відповісти
залік!
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02.06.2024 17:12 Відповісти
потвори нарили на родючій землі України ям-шрамів . У себе на мордорі копати не хочуть, за що і покарані.
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02.06.2024 17:17 Відповісти
Зачётный саундтрек ))
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02.06.2024 17:29 Відповісти
Цей окоп звичайно не "квартіра в Адєссє", але теж норм . Таки отримали.
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02.06.2024 17:48 Відповісти
Яка музика весела, аж хочеться затанцювати коли гинуть кацапстанці на українській землі
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02.06.2024 17:52 Відповісти
Бінго!!!
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02.06.2024 19:54 Відповісти
Здоров'ячка усопшим!
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02.06.2024 20:12 Відповісти
Гарна робота! Подяка хлопцям. Бо бабуся ж хвилюється, гусі пішли, та заблукали, а бубусі ж треба щє й косою махати. Але ж таких гусів щє багато блукають. Треба їх рятувати якнайшвидче. Усіх.
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03.06.2024 03:23 Відповісти
Від музичного супроводу хочеться блювати
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03.06.2024 08:10 Відповісти
 
 