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Массированный штурм врагом позиций 42-й ОМБр в районе Старицы: ликвидировано, по меньшей мере, 20 оккупантов и уничтожено 8 единиц техники. ВИДЕО

В районе населенного пункта Старица на Харьковском направлении россияне начали массированный штурм позиций 42-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, слаженными действиями всех подразделений 42-й ОМБр были уничтожены сотни тонн техники и большое количество личного состава.

На данный момент бригада имеет подтверждение относительно потерь противника:

  • ОС: 20-200, 21-300
  • Танк Т62 - 3 единицы уничтожено
  • Танк Т62 - 1 единица повреждена
  • БМП - 1 единица уничтожена
  • САУ 2С1 - 1 единица уничтожена
  • Автомобильный транспорт - 2 единицы уничтожено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается бой в районе Старицы. Наши воины усиливают передний край обороны на Харьковщине, - Генштаб

Ранее Цензор.НЕТ публиковал кадры боевой работы операторов дронов 42-й ОМБр вблизи села Старица на Харьковщине.

Автор: 

ликвидация (3591) Харьковщина (5577) боевые действия (4125) 42 ОМБр (14)


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Вася был солдат лихой,
Мчался он в Берлин стрелой.
Но случилась вдруг беда -
Башня танка упала.

Мчался Вася на пролом,
Ждал его Берлинский дом.
До Победы шаг один -
Но судьба внесла свой чин.

Повалился Вася наземь,
Башня с танка рухнула,
До Берлина чуть-чуть,
Но не успел наш Вася.

Вспомним Васю в этот час,
Не доехал он до нас,
Вечный подвиг он свершил,
Пусть живёт он в наших силах.

(с) ChatGPT
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03.06.2024 09:46 Ответить
Т62 масово використовують. Наступні армати, чи таки т34?
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03.06.2024 09:49 Ответить
А кулі, все-одно списувати потрібно. Що танки, що кацапів
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03.06.2024 09:52 Ответить
Незабаром тачанки запустять
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03.06.2024 09:57 Ответить
Махновские тачанки были эффективны пока у белых не было полевой артиллерии.
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03.06.2024 10:14 Ответить
Т-62, Карл, Т-62 ...
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03.06.2024 11:23 Ответить
Исчислять уничтоженную технику тоннами - это круто , не каждый додумается . А если техника несколько раз покрашена , да ещё и грязная - то и результат выше ?
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03.06.2024 11:48 Ответить
Крайнему дрончику уже и лететь некуда
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03.06.2024 19:03 Ответить
 
 