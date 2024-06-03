Массированный штурм врагом позиций 42-й ОМБр в районе Старицы: ликвидировано, по меньшей мере, 20 оккупантов и уничтожено 8 единиц техники. ВИДЕО
В районе населенного пункта Старица на Харьковском направлении россияне начали массированный штурм позиций 42-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Как отмечается, слаженными действиями всех подразделений 42-й ОМБр были уничтожены сотни тонн техники и большое количество личного состава.
На данный момент бригада имеет подтверждение относительно потерь противника:
- ОС: 20-200, 21-300
- Танк Т62 - 3 единицы уничтожено
- Танк Т62 - 1 единица повреждена
- БМП - 1 единица уничтожена
- САУ 2С1 - 1 единица уничтожена
- Автомобильный транспорт - 2 единицы уничтожено.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал кадры боевой работы операторов дронов 42-й ОМБр вблизи села Старица на Харьковщине.
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(с) ChatGPT