Массированный штурм врагом позиций 42-й ОМБр в районе Старицы: ликвидировано, по меньшей мере, 20 оккупантов и уничтожено 8 единиц техники. ВИДЕО

В районе населенного пункта Старица на Харьковском направлении россияне начали массированный штурм позиций 42-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, слаженными действиями всех подразделений 42-й ОМБр были уничтожены сотни тонн техники и большое количество личного состава.

На данный момент бригада имеет подтверждение относительно потерь противника:

ОС: 20-200, 21-300

Танк Т62 - 3 единицы уничтожено

Танк Т62 - 1 единица повреждена

БМП - 1 единица уничтожена

САУ 2С1 - 1 единица уничтожена

Автомобильный транспорт - 2 единицы уничтожено.

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Ранее Цензор.НЕТ публиковал кадры боевой работы операторов дронов 42-й ОМБр вблизи села Старица на Харьковщине.