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Масований штурм ворогом позицій 42 ОМБр у районі Стариці: ліквідовано щонайменше 20 окупантів та знищено 8 одиниць техніки. ВIДЕО

У районі населеного пункту Стариця на Харківському напрямку росіяни розпочали масований штурм позицій 42-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, злагодженими діями всіх підрозділів 42 ОМБр було знищено сотні тонн техніки та велику кількість особового складу. 

На даний момент бригада має підтвердження щодо втрат противника:

  • ОС: 20-200, 21-300
  • Танк Т62 - 3 од. знищено
  • Танк Т62 - 1 од. пошкоджено
  • БМП - 1 од. знищено
  • САУ 2С1 - 1 од. знищено
  • Автомобільний транспорт - 2 од. знищено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триває бій в районі Стариці. Наші воїни посилюють передній край оборони на Харківщині, - Генштаб

Раніше Цензор.НЕТ публікував кадри бойової роботи операторів дронів 42-ї ОМБр поблизу села Стариця на Харківщині.

Автор: 

ліквідація (3970) Харківщина (6054) бойові дії (3875) 42 окрема механізована бригада (14)


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Вася был солдат лихой,
Мчался он в Берлин стрелой.
Но случилась вдруг беда -
Башня танка упала.

Мчался Вася на пролом,
Ждал его Берлинский дом.
До Победы шаг один -
Но судьба внесла свой чин.

Повалился Вася наземь,
Башня с танка рухнула,
До Берлина чуть-чуть,
Но не успел наш Вася.

Вспомним Васю в этот час,
Не доехал он до нас,
Вечный подвиг он свершил,
Пусть живёт он в наших силах.

(с) ChatGPT
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03.06.2024 09:46 Відповісти
Т62 масово використовують. Наступні армати, чи таки т34?
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03.06.2024 09:49 Відповісти
А кулі, все-одно списувати потрібно. Що танки, що кацапів
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03.06.2024 09:52 Відповісти
Незабаром тачанки запустять
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03.06.2024 09:57 Відповісти
Махновские тачанки были эффективны пока у белых не было полевой артиллерии.
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03.06.2024 10:14 Відповісти
Т-62, Карл, Т-62 ...
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03.06.2024 11:23 Відповісти
Исчислять уничтоженную технику тоннами - это круто , не каждый додумается . А если техника несколько раз покрашена , да ещё и грязная - то и результат выше ?
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03.06.2024 11:48 Відповісти
Крайнему дрончику уже и лететь некуда
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03.06.2024 19:03 Відповісти
 
 