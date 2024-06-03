Масований штурм ворогом позицій 42 ОМБр у районі Стариці: ліквідовано щонайменше 20 окупантів та знищено 8 одиниць техніки. ВIДЕО
У районі населеного пункту Стариця на Харківському напрямку росіяни розпочали масований штурм позицій 42-ї окремої механізованої бригади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
Як зазначається, злагодженими діями всіх підрозділів 42 ОМБр було знищено сотні тонн техніки та велику кількість особового складу.
На даний момент бригада має підтвердження щодо втрат противника:
- ОС: 20-200, 21-300
- Танк Т62 - 3 од. знищено
- Танк Т62 - 1 од. пошкоджено
- БМП - 1 од. знищено
- САУ 2С1 - 1 од. знищено
- Автомобільний транспорт - 2 од. знищено.
Раніше Цензор.НЕТ публікував кадри бойової роботи операторів дронів 42-ї ОМБр поблизу села Стариця на Харківщині.
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