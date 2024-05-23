Бойова робота операторів дронів 42-ї ОМБр поблизу села Стариця на Харківщині. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Перун" 42-ї ОМБр опублікували відеозапис фрагментів своєї бойової роботи на харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів зафільмували свої успішні атаки поблизу села Стариця на Харківщині.
"Свіжа добірка знищення окупантів на Харківщині біля населеного пункту Стариця. Крім автомобільної техники та піхоти противника було виявлено та знищено інженерну техніку росіян, яка готувала нові позиції. Відпрацювали пташки підрозділу "Перун" 42 ОМБр", - пишуть бійці у коментарі до відео.
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Тетяна Миколаївна
показати весь коментар23.05.2024 17:10 Відповісти Мені подобається 3
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар23.05.2024 18:11 Відповісти Мені подобається 0
Владислав Сварчевський
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