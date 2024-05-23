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Боевая работа операторов дронов 42-й ОМБр вблизи села Старица Харьковской области. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Перун" 42-й ОМБр опубликовали видеозапись фрагментов своей боевой работы на харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов сняли свои успешные атаки вблизи села Старица на Харьковщине.

"Свежая подборка уничтожения оккупантов на Харьковщине возле населенного пункта Старица. Кроме автомобильной техники и пехоты противника было обнаружено и уничтожено инженерную технику россиян, которая готовила новые позиции. Отработали птички подразделения "Перун" 42 ОМБр", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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армия РФ (19224) Харьковщина (5577) уничтожение (6923)


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любы золотые, классно, гасите этих пидоров, бог в помощь.
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23.05.2024 17:10 Ответить
Воділа вирішив, шо щось із запалюванням не так...
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23.05.2024 18:11 Ответить
Бережіть себе, 42-гі!!! Вам ще Валдай брати))))
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23.05.2024 18:22 Ответить
 
 