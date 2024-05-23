Боевая работа операторов дронов 42-й ОМБр вблизи села Старица Харьковской области. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Перун" 42-й ОМБр опубликовали видеозапись фрагментов своей боевой работы на харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов сняли свои успешные атаки вблизи села Старица на Харьковщине.
"Свежая подборка уничтожения оккупантов на Харьковщине возле населенного пункта Старица. Кроме автомобильной техники и пехоты противника было обнаружено и уничтожено инженерную технику россиян, которая готовила новые позиции. Отработали птички подразделения "Перун" 42 ОМБр", - пишут бойцы в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тетяна Миколаївна
показать весь комментарий23.05.2024 17:10 Ответить Мне нравится 3
Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий23.05.2024 18:11 Ответить Мне нравится 0
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий23.05.2024 18:22 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль