Боевая работа операторов дронов 42-й ОМБр вблизи села Старица Харьковской области. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Перун" 42-й ОМБр опубликовали видеозапись фрагментов своей боевой работы на харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов сняли свои успешные атаки вблизи села Старица на Харьковщине.

"Свежая подборка уничтожения оккупантов на Харьковщине возле населенного пункта Старица. Кроме автомобильной техники и пехоты противника было обнаружено и уничтожено инженерную технику россиян, которая готовила новые позиции. Отработали птички подразделения "Перун" 42 ОМБр", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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