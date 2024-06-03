Оккупант снимает свою БПМ-2, которая подорвалась на мине: "Экипаж два человека. Здесь их и прикопали. Могилка безымянная". ВИДЕО

Вражеская БМП-2 наехала на мину и взорвалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уцелевший оккупант снял уничтоженную бронемашину и рассказал о судьбе своих приспешников, которые были в БМП.

"Экипаж два человека. Здесь их и прикопали. Могилка безымянная. Там крест, автоматы и каска", - рассказывает захватчик на записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант в последний раз в жизни бьет палкой дрон, который упал в окоп, но не взорвался. ВИДЕО