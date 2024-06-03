Оккупант снимает свою БПМ-2, которая подорвалась на мине: "Экипаж два человека. Здесь их и прикопали. Могилка безымянная". ВИДЕО
Вражеская БМП-2 наехала на мину и взорвалась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уцелевший оккупант снял уничтоженную бронемашину и рассказал о судьбе своих приспешников, которые были в БМП.
"Экипаж два человека. Здесь их и прикопали. Могилка безымянная. Там крест, автоматы и каска", - рассказывает захватчик на записи.
Топ комментарии
+26 Sergei M #570318
показать весь комментарий03.06.2024 10:55
+11 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий03.06.2024 10:57
+10 Oleksandr Kachmola #584402
показать весь комментарий03.06.2024 11:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні !!! Героям Слава !!!