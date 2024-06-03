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Окупант фільмує свою БПМ-2, яка підірвалася на міні: "Экипаж два человека. Здесь их и прикопали. Могилка безымянная". ВIДЕО

Ворожа БМП-2 наїхала на міну та вибухнула.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уцілілий окупант зафільмував знищену бронемашину та розповів про долю свої поплічників, які були у БМП.

"Экипаж два человека. Здесь их и прикопали. Могилка безымянная. Там крест, автоматы и каска", - розповідає загарбник на записі. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант востаннє у житті б’є палицею дрон, який упав у окоп, але не вибухнув. ВIДЕО

Автор: 

БМП (413) міна (358)


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Топ коментарі
+26
Прикопали москаля край дороги, видно ноги москаля видно роги...
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03.06.2024 10:55
+11
рашисти жилі как сабакі zдохлі как сабакі-і закапалі как сабак...
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03.06.2024 10:57
+10
Прикопали москаля як собаку, видно ху..я, видно яйця, видно сраку.
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03.06.2024 11:15
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І молодуха не узнає - якии в солдата був кінець
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03.06.2024 10:55 Відповісти
Прикопали москаля край дороги, видно ноги москаля видно роги...
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03.06.2024 10:55 Відповісти
Прикопали москаля як собаку, видно ху..я, видно яйця, видно сраку.
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03.06.2024 11:15 Відповісти
рашисти жилі как сабакі zдохлі как сабакі-і закапалі как сабак...
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03.06.2024 10:57 Відповісти
чем тебе шура не нравятся собаки? в отличии от людей они не убивают с себе подобных по приколу!и в большинстве случаев не предают!
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03.06.2024 12:50 Відповісти
Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!! Смерть москалям і кацапам !!!
Слава Україні !!! Героям Слава !!!
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03.06.2024 10:57 Відповісти
буде роботи ждименяшкам на сотні років. а скільки родичі кацапи браги вип'ють
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03.06.2024 11:02 Відповісти
В московії пакетів немає? Прікапалі... Нехристи басурманськи, сваїх нє брасаєм...
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03.06.2024 11:15 Відповісти
пси барбоси пагіблі в неабичном кросі )) одна тачка обгоріла осталась, на якій прикопувать їх підвозили ))
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03.06.2024 11:23 Відповісти
Поки що живі , кацапе , але скоро здохнеш 👹
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03.06.2024 11:28 Відповісти
Добрий дєнь каже🤣Добрий добрий
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03.06.2024 11:35 Відповісти
"Добрый день! ...... ребята погибли заживо.... индифицировать.... мы еще живы....." - тут прекрасно ВСЕ!
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03.06.2024 12:12 Відповісти
живи..- ну це недовго))
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03.06.2024 12:32 Відповісти
Это понятно. А как вам "погибли заживо"?
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03.06.2024 12:49 Відповісти
Как-то он рассказывает, без настроения, с чего бы это?
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03.06.2024 12:15 Відповісти
Кацапи все більше дичавіють - у ІІ Світову після поховання у братських могилах на них ставили таблички з іменами похованих (кого можна було розпізнать хоча-б по документах чи смертних медальйонах) А зараз закопують як собак
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03.06.2024 12:16 Відповісти
добрый день( согласен день хороший) и погибли заживо, это классика для раши
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03.06.2024 12:21 Відповісти
Остання фраза повинна була б звучати так: ми ,раби ,пака исчьо живи ,пака.
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03.06.2024 12:32 Відповісти
"Рєбять прікапалі"... ну от погодьтесь, скрєпнєнько звучить
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03.06.2024 12:32 Відповісти
Прикопали москаля край дороги. Видно руки, видно ноги, видно роги.
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03.06.2024 14:01 Відповісти
Така тєкучка...
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03.06.2024 14:18 Відповісти
Напрасно старушка ждьот сина домой, в сортірє єво прікопалі...
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03.06.2024 14:19 Відповісти
Заживо пагіблє????? Прікопалє с SIMкою? Розумунєт, но інстинкт має бути???
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03.06.2024 18:54 Відповісти
 
 