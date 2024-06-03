Окупант фільмує свою БПМ-2, яка підірвалася на міні: "Экипаж два человека. Здесь их и прикопали. Могилка безымянная". ВIДЕО
Ворожа БМП-2 наїхала на міну та вибухнула.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, уцілілий окупант зафільмував знищену бронемашину та розповів про долю свої поплічників, які були у БМП.
"Экипаж два человека. Здесь их и прикопали. Могилка безымянная. Там крест, автоматы и каска", - розповідає загарбник на записі.
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+26 Sergei M #570318
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+11 Александр Чуднивец #474549
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+10 Oleksandr Kachmola #584402
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