Польский депутат-украинофоб Браун снял желто-голубой флаг с кургана Костюшко в Кракове. ВИДЕО
Польский депутат-член антиукраинской "Конфедерации" Гжегож Браун отличился скандальным сообщением в котором он сообщил, что снял украинский флаг с кургана Костюшко в Кракове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика.
Браун - кандидат от "Конфедерации" на выборах в Европарламент, написал в соцсети X, что флаг висел в "неправильном месте", поэтому он передаст его в консульство в Кракове.
Соответствующее сообщение он обозначил хэштегами #StopUkrainizacjiPolski ("Остановите украинизацию Польши"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Чтобы Польша была Польшей"), также добавлено видео, на котором видно, как флаг снимают с флагштока.
Как отмечает Rzeczpospolita, украинский флаг вывесили на флагштоке на кургане Костюшко вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.
Такое решение единогласно принял 4 апреля 2022 года Комитет по охране кургана Костюшко, о чем сообщил на своем сайте.
"Во время российской агрессии против суверенного государства Украина здесь не мог не развеваться флаг Украины. На нашем национальном памятнике он является символическим выражением очевидной солидарности нас, поляков, с украинцами, гражданами независимого государства, которых несправедливо встретила беда войны", - говорилось тогда в заявлении комитета.
Кто такой Гжегож Браун и какими украинофобскими действиями он отличился?
По данным СМИ, Браун не впервые прибегает к скандальным, в частности украинофобским действиям против символов, которые, по его мнению, не должны появляться в польском публичном пространстве.
В апреле 2022 года он протестовал против решения Сейма вывесить флаг Украины на здании. Тогда он заявил, что "недостойно", чтобы он висел в месте, которое принадлежит его хозяевам.
Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.
В марте этого года антиукраинская партия "Конфедерация", члены которой стояли за протестами перевозчиков на границе с Украиной, заняла 3 место электоральных симпатий в Польше.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А насправді це велика проблема, що українофобська партія бере 3 місце.
Так що тут довго "клубок розмотувать " треба!
Он был крещён в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE коссовском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE) Троицком костёле как Анджей Тадеуш Бонавентура Косцюшкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-10 [К 1] 12 февраля 1746 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-_7877c3b959ac0df3-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-_b81a6927ac2c62fd-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-ehb-11 [10] . Тадеуш принадлежал к среднепоместной шляхетской семье брестского https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 мечника Людвика Костюшко (1700-1758), который вёл свой род от православного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86 каменецкого боярина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Константина (Костюшко) Фёдоровича , жившего в начале XVI века, женатого на дочери одного из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 князей Гольшанских . Мать, Фёкла Ратомская (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA пол. Tekla Ratomska), происходила из белорусского рода и была православнойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-autogenerated6-12 [11] . Исходя из этого обстоятельства, некоторые исследователи предполагают, что Тадеуш был первоначально крещён в православной церкви."
Це тобі "походження" та "віра" "героя"
Решту "подвигів" шукай сам - я не наймався тобі "лекції" читать І тим більше - виправдовуваться
Хоча Адама Міцкевича і вважають польським поетом, бо всі його твори написані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 польською мовою , однак його походження й досі точно не встановлено.
Він себе окреслював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] . Деякі автори описують його як «польсько-литовського» поета, інші ж через місце народження вважають його білорусом
Яке відношення до тих дурниць, які ти написал про Костюшка і Міцкевича, має те, що ти тут вставив? Жодного немає! Наприклад, Тадеуш Костюшко не воював у Барській конфедерації і ця конфедерація не була призначена для боротьби з українцями. і так далі.
Я навіть не буду коментувати ту дурницю, яку пишеш про Міцкевича і Гоголя, бо це занадто дурно. У Польщі кожен учень початкових класів знає, звідки родом Міцкевич - він написав у своїй епічній поемі «Литва, Вітчизна моя». (йшлося про Велике князівство Литовське). А своєю більшою батьківщиною вважав колишню Річ Посполиту. До речі, як і Костюшко.
Щодо національної ідентичності та самовизначення - послухай Портникова - він правий (а неправі розумово відсталі неонaциcти, які вдивляються в ДНК людей).
Міцкевич може теж писать про любов до "Ойчизни" - але він - ПОЛЬСЬКИЙ поет
Гоголь теж писав про любов до України - але у складі РОсії І писав російською мовою В ті часи Литва в "Жечі посполітой" була тим самим ким була Україна у складі Російської імперії а потім - Радянського Союзу Тобто поляки були такими ж колонізаторами - як і московити - у нас
Портнікова я часто слухаю та шаную - але я його чую та розумію "трішки не так" як ти
«Литва в Речі Посполитій - те саме, що Україна під царським батогом»? Чи означає це, що Україна мала свою скарбницю , свою армію і своїх депутатів у парламенті в Петербурзі? (А такий парламент взагалі існував?).
І ця нісенітниця, що Костюшко мріяв про Польщу «від моря до моря»... Від якого моря до якого? І джерело цього "одкровення".
"Міцкевич - це те саме, що Гоголь"? Міцкевич не писав свинячою мовою окупантів.
Читай менше дурних москвофільських пропагандистських книжок (будеш здоровішим).
А Міцкевич писав мовою чужого народу який своїм "гонором" призвів до втрати "литвинами" своєї самоідентичності Поки українці потай відроджували українство - литвини перетворилися на "поспільство" - бо їх шляхта їх зрадила Одна частина поклала голову в польських повстаннях а частина - русифікувалася Не сталося у білорусів ні свого Хмельницького з Залізняком ні Шевченка Один Янка Купала "розмазував шмарклі" над "цяжкай долей маво народу"
Міцкевич писав своєю мовою (якою його родина розмовляла на цій території протягом 200 років). Більш того, шляхта у Великому князівстві Литовському розмовляла як польською, так і білоруською. З іншого боку, Гоголь писав мовою московського окупанта.
Щодо «досягнень» Хмельницького в «обороні українства», то саме він віддав Україну під владу московського царя «на віки віків» і своїми діями ввів московські війська на Україну та територію Великого князівства Литовського ( Московити спалили Вільнюс і вбили його мешканців). У свою чергу князь Ярема Вишневецький (батько короля Міхала Корибута-Вишневецького), який воював проти Хмельницького, був українцем, хрещеним у православній церкві.
Підводячи підсумок - князь Ярема воював проти москалів, а Хмельницький просив приходу московських військ на території України та Литви та допомагав їм...
З яких це пір у литовського шляхтича що живе у Білорусі польська мова - рідна? За деякими даними - при народженні він взагалі був хрещений по православному обряду Берестейщина взагалі до кінця 18 ст говорила переважно українською мовою
Більшість дворянства "Малоросії" до кінця 19 ст говорили як російською так і українською мовами - бо були потомками козацької старшини Але це не означало що вони були росіянами
"Під владу російського царя" Хмельницький Україну не передавав - якби було так то "Переяславським договором" кацапи-б зараз махали як чоловік у процесі розірвання шлюбу - трусами невірної дружини А це значить що була якась дипломатична угода про тимчасовий "протекторат" з взаємними зобов"язаннями "Казки" про передачу України під владу Москви - це саме "фантазії" придумані в Санкт-петербурзі - щоб виправдать анексію
То хто ж "начитався "дурних москвофільських пропагандистських книжок"?
Це я тобі як правознавець пишу в першу чергу - а не як історик
Як міг Ярема Вишневецький "воювать проти москалів" - якщо військо московитів почало бойові дії проти Польщі ПІСЛЯ Переяславської ради (1654 рік) А Ярема помер у 1651-му!!!
Так що йди туди куди я тебе "послав"!
"Після довгих нарад українська сторона все ж таки присягає на вірність царю. Василь Бутурлін відмовляється присягати від імені царя, посилаючись на те, що цар не присягає своїм підданим." Коли це було і де?
Ярема Вишневецький - "Брав участь у Смоленській війні в 1632-1634 роках між Московською державою і Річчю Посполитою за володіння Смоленськом і прилеглими територіями"...
Ти досі прирівнюєш Гоголя, московського слугу, який лизав царську дупу і писав свинячою мовою, з Міцкевичем, який польською мовою називав того самого царя катом і злодієм?
І взагалі, не ти, баране, будеш диктувати людям у сусідній країні, що і для кого є рідною мовою.(це, до речі, московський звичай).
І що тепер? як зараз виглядає твоя смішна морда ?
І хто має йти "Нах*й"?
Так що тепер йди туди куди я тебе "послав"!
в Катине, по Смоленском, где были зверски замучены и расстреляны нквд более 20 000 поляков, еще много свободного места
Або добрий адвокат, що розкопає на чиї гроші живе ця паскуда.