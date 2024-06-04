Польский депутат-украинофоб Браун снял желто-голубой флаг с кургана Костюшко в Кракове. ВИДЕО

Польский депутат-член антиукраинской "Конфедерации" Гжегож Браун отличился скандальным сообщением в котором он сообщил, что снял украинский флаг с кургана Костюшко в Кракове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика.

Браун - кандидат от "Конфедерации" на выборах в Европарламент, написал в соцсети X, что флаг висел в "неправильном месте", поэтому он передаст его в консульство в Кракове.

Соответствующее сообщение он обозначил хэштегами #StopUkrainizacjiPolski ("Остановите украинизацию Польши"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Чтобы Польша была Польшей"), также добавлено видео, на котором видно, как флаг снимают с флагштока.

Как отмечает Rzeczpospolita, украинский флаг вывесили на флагштоке на кургане Костюшко вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.

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Такое решение единогласно принял 4 апреля 2022 года Комитет по охране кургана Костюшко, о чем сообщил на своем сайте.

"Во время российской агрессии против суверенного государства Украина здесь не мог не развеваться флаг Украины. На нашем национальном памятнике он является символическим выражением очевидной солидарности нас, поляков, с украинцами, гражданами независимого государства, которых несправедливо встретила беда войны", - говорилось тогда в заявлении комитета.

Кто такой Гжегож Браун и какими украинофобскими действиями он отличился?

По данным СМИ, Браун не впервые прибегает к скандальным, в частности украинофобским действиям против символов, которые, по его мнению, не должны появляться в польском публичном пространстве.

В апреле 2022 года он протестовал против решения Сейма вывесить флаг Украины на здании. Тогда он заявил, что "недостойно", чтобы он висел в месте, которое принадлежит его хозяевам.

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.

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В марте этого года антиукраинская партия "Конфедерация", члены которой стояли за протестами перевозчиков на границе с Украиной, заняла 3 место электоральных симпатий в Польше.