РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5300 посетителей онлайн
Новости Видео
7 972 51

Польский депутат-украинофоб Браун снял желто-голубой флаг с кургана Костюшко в Кракове. ВИДЕО

Польский депутат-член антиукраинской "Конфедерации" Гжегож Браун отличился скандальным сообщением в котором он сообщил, что снял украинский флаг с кургана Костюшко в Кракове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика.

Браун - кандидат от "Конфедерации" на выборах в Европарламент, написал в соцсети X, что флаг висел в "неправильном месте", поэтому он передаст его в консульство в Кракове.

Соответствующее сообщение он обозначил хэштегами #StopUkrainizacjiPolski ("Остановите украинизацию Польши"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Чтобы Польша была Польшей"), также добавлено видео, на котором видно, как флаг снимают с флагштока.

Как отмечает Rzeczpospolita, украинский флаг вывесили на флагштоке на кургане Костюшко вскоре после начала полномасштабного российского вторжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские фермеры планируют возобновить блокировку движения грузовиков в ПП "Гребенне-Рава-Руська", - Гостаможслужба

Такое решение единогласно принял 4 апреля 2022 года Комитет по охране кургана Костюшко, о чем сообщил на своем сайте.

"Во время российской агрессии против суверенного государства Украина здесь не мог не развеваться флаг Украины. На нашем национальном памятнике он является символическим выражением очевидной солидарности нас, поляков, с украинцами, гражданами независимого государства, которых несправедливо встретила беда войны", - говорилось тогда в заявлении комитета.

Кто такой Гжегож Браун и какими украинофобскими действиями он отличился?

По данным СМИ, Браун не впервые прибегает к скандальным, в частности украинофобским действиям против символов, которые, по его мнению, не должны появляться в польском публичном пространстве.

В апреле 2022 года он протестовал против решения Сейма вывесить флаг Украины на здании. Тогда он заявил, что "недостойно", чтобы он висел в месте, которое принадлежит его хозяевам.

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.

Смотрите: В российском Барнауле лучших школьников отметили грамотами с украинской символикой. ВИДЕО

В марте этого года антиукраинская партия "Конфедерация", члены которой стояли за протестами перевозчиков на границе с Украиной, заняла 3 место электоральных симпатий в Польше.

Автор: 

Польша (8415) флаг (934)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
****** вони повсюди. А цей ще користується недоторканістю.
показать весь комментарий
04.06.2024 16:53
+16
Це не поляк, а кацапська консерва.
показать весь комментарий
04.06.2024 16:59
+13
Українофоб=русофіл.
показать весь комментарий
04.06.2024 16:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****** вони повсюди. А цей ще користується недоторканістю.
показать весь комментарий
04.06.2024 16:53 Ответить
Якби так все було просто. Назвав когось чимось і проблєми наче не існує.
А насправді це велика проблема, що українофобська партія бере 3 місце.
показать весь комментарий
04.06.2024 23:02 Ответить
В нас, у 2019 році, така партія взяла перше місце, то чому дивуватись болгарам?
показать весь комментарий
05.06.2024 05:34 Ответить
Мова не про дивуватися, а про усвідомлення загроз і чи може Україна впливати на корекцію ситуації.
показать весь комментарий
05.06.2024 11:36 Ответить
Ні, прі ЗЕленій владі впливати не може.
показать весь комментарий
05.06.2024 11:40 Ответить
Українофоб=русофіл.
показать весь комментарий
04.06.2024 16:55 Ответить
Це не поляк, а кацапська консерва.
показать весь комментарий
04.06.2024 16:59 Ответить
Чекаємо на реакцію поляків.Як відреагують і чи знову повісять прапор України.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:07 Ответить
Чесно кажучи - я-б і сам його туди не повісив! Адже "литвин" Тадеуш Костюшко - національний герой Польщі та США Але аж ніяк не Білорусі чи України Стидався свого "литвинського" походження та підтримував "Єдну Польську від можа до можа" у боротьбі проти Російської імперії В той же час був членом Барської конфедерації яка втопила Україну в крові - керував військовим загоном що боровся проти гайдамаків Але й Брауну не личить його захищать - бо Костюшко воював за "непадлегласть Польски" Російській імперії Саме від переслідувань царського режиму він втік до США А Браун виступає за єдність Польщі з Росією
Так що тут довго "клубок розмотувать " треба!
показать весь комментарий
04.06.2024 17:53 Ответить
Ти сам цю нісенітницю придумав? Або ти повторюєш за якимось маніяком? У наш час, коли всю брехню можна перевірити за 10 секунд, така брехлива акробатика на форумах - це дурість.
показать весь комментарий
04.06.2024 22:24 Ответить
Троль, тобі то яка ріжниця, ти гадь собі потихеньку, і гроші йдуть і ніхто тебе нечіпає.
показать весь комментарий
04.06.2024 23:04 Ответить
У тебе є заперечення ? Доводь! Я подібне і про Адама Міцкевича можу сказать! Чим Він відрізняється від укранського Гоголя? Так само став літератором чужого народу
показать весь комментарий
05.06.2024 04:43 Ответить
Вся ця псевдоісторична нісенітниця про Костюшка "з dupy взята" (І про Міцкевича точно так само) . треба прочитати основні факти. цього вистачить.
показать весь комментарий
05.06.2024 12:30 Ответить
"Тадеуш Костюшко родился в феврале 1746 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA фольварке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Меречёвщина около https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE местечка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE Коссово (современный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ивацевичский район https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Брестской области , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссия ; в то время - в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Великого княжества Литовского , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F Речь Посполитая )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-Herbst,_1969_p._430.-5 [5] . Его точная дата рождения неизвестна; обычно приводятся даты 4 февраля и 12 февраляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-_c826f303cb8df7b1-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-_3c816b7c74f0f8ee-7 [7] . У него было две сестры - Анна и Екатерина - и брат Юзеф.

Он был крещён в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE коссовском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BB_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE) Троицком костёле как Анджей Тадеуш Бонавентура Косцюшкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-10 [К 1] 12 февраля 1746 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-_7877c3b959ac0df3-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-_b81a6927ac2c62fd-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-ehb-11 [10] . Тадеуш принадлежал к среднепоместной шляхетской семье брестского https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1 мечника Людвика Костюшко (1700-1758), который вёл свой род от православного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86 каменецкого боярина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Константина (Костюшко) Фёдоровича , жившего в начале XVI века, женатого на дочери одного из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 князей Гольшанских . Мать, Фёкла Ратомская (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA пол. Tekla Ratomska), происходила из белорусского рода и была православнойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88#cite_note-autogenerated6-12 [11] . Исходя из этого обстоятельства, некоторые исследователи предполагают, что Тадеуш был первоначально крещён в православной церкви."
Це тобі "походження" та "віра" "героя"
Решту "подвигів" шукай сам - я не наймався тобі "лекції" читать І тим більше - виправдовуваться
показать весь комментарий
05.06.2024 13:34 Ответить
А́дам-Бе́рнард Міцке́вич (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 біл. Адам Бэрнард Міцкевіч; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Adam Bernard Mickiewicz; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лит. Adomas Bernardas Mickevičius; https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 24 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1798 1798 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA заміський маєток https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8F Заосся (нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Брестська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь ) біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA Новогрудка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Литовська губернія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія - https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 26 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1855 1855 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB Стамбул , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османська імперія ) - один із найвидатніших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 польських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82 поетів , письменник, діяч польського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 національно-визвольного руху . Засновник романтизму в польській літературі, польської романтичної драми. У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Західній Європі його порівнюють з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD Джорджем Байроном і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5 Йоганном Гете . Під час свого життя в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6 Парижі був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80 професором слов'янської літератури в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81 «Колеж де Франс» . В основному відомий як автор поетичної новели https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8F%D0%B4%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0) «Дзяди» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Dziady) та польського національного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%81 епосу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88 «Пан Тадеуш» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Pan Tadeusz), який є останнім великим епосом шляхетської культури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Речі Посполитої . Міцкевича вважають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 національним героєм Польщі.

Хоча Адама Міцкевича і вважають польським поетом, бо всі його твори написані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 польською мовою , однак його походження й досі точно не встановлено.

Він себе окреслював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] . Деякі автори описують його як «польсько-литовського» поета, інші ж через місце народження вважають його білорусом
показать весь комментарий
05.06.2024 13:37 Ответить
Ти багато пишеш, але нічого не розумієш.
Яке відношення до тих дурниць, які ти написал про Костюшка і Міцкевича, має те, що ти тут вставив? Жодного немає! Наприклад, Тадеуш Костюшко не воював у Барській конфедерації і ця конфедерація не була призначена для боротьби з українцями. і так далі.
Я навіть не буду коментувати ту дурницю, яку пишеш про Міцкевича і Гоголя, бо це занадто дурно. У Польщі кожен учень початкових класів знає, звідки родом Міцкевич - він написав у своїй епічній поемі «Литва, Вітчизна моя». (йшлося про Велике князівство Литовське). А своєю більшою батьківщиною вважав колишню Річ Посполиту. До речі, як і Костюшко.
Щодо національної ідентичності та самовизначення - послухай Портникова - він правий (а неправі розумово відсталі неонaциcти, які вдивляються в ДНК людей).
показать весь комментарий
05.06.2024 19:27 Ответить
Я розумію більше ніж ти думаєш! Я знаю -для чого була створена Барська конфедерація Але також і знаю причини того чому її створили Бо польське панство бажало " вельми вельких вольносцєй" та під прикриттям боротьби проти централізації влади Понятовським займалося "бєспрєдєлом" на українських землях Саме це було однією з основних причин Гайдамаччини Порівняно з польськими володіннями селянство на території "малороссийских губерний" мало менше утисків як економічних так і релігійних Конфедерати своїми руками знищили залишки польської незалежності - бо дали юридичний привід Катерині ІІ придушить їх повстання та зробить з Польщі російську колонію на сотню з лишнім років
Міцкевич може теж писать про любов до "Ойчизни" - але він - ПОЛЬСЬКИЙ поет
Гоголь теж писав про любов до України - але у складі РОсії І писав російською мовою В ті часи Литва в "Жечі посполітой" була тим самим ким була Україна у складі Російської імперії а потім - Радянського Союзу Тобто поляки були такими ж колонізаторами - як і московити - у нас
Портнікова я часто слухаю та шаную - але я його чую та розумію "трішки не так" як ти
показать весь комментарий
05.06.2024 19:50 Ответить
Ти начитался дурниць і дурниці повторюєш:
«Литва в Речі Посполитій - те саме, що Україна під царським батогом»? Чи означає це, що Україна мала свою скарбницю , свою армію і своїх депутатів у парламенті в Петербурзі? (А такий парламент взагалі існував?).
І ця нісенітниця, що Костюшко мріяв про Польщу «від моря до моря»... Від якого моря до якого? І джерело цього "одкровення".
"Міцкевич - це те саме, що Гоголь"? Міцкевич не писав свинячою мовою окупантів.
Читай менше дурних москвофільських пропагандистських книжок (будеш здоровішим).
показать весь комментарий
05.06.2024 20:55 Ответить
"Поспівай" "поспівай"! Ти ще мені розкажи що "Жечь Посполіта" була "зразком демократії"! Яка користь народу в Литві була від армії яка виконувала роль карателів на території України? Яка користь була від "своєї" скарбниці яка ту армію утримувала? Яка користь була від литовських депутатів у Сеймі - якщо рішення приймалися у Варшаві? Литовська шляхта була повністю "ополячена" і служила не Литві а Польщі Те ж саме очікувало й Україну - але нас врятувала Запорізька Січ - її старшина захистила народ на деякий час від "щастя" "злиття в "єдну Польску"
А Міцкевич писав мовою чужого народу який своїм "гонором" призвів до втрати "литвинами" своєї самоідентичності Поки українці потай відроджували українство - литвини перетворилися на "поспільство" - бо їх шляхта їх зрадила Одна частина поклала голову в польських повстаннях а частина - русифікувалася Не сталося у білорусів ні свого Хмельницького з Залізняком ні Шевченка Один Янка Купала "розмазував шмарклі" над "цяжкай долей маво народу"
показать весь комментарий
05.06.2024 21:40 Ответить
Знову ця нісенітниця з більшовицьких підручників?
Міцкевич писав своєю мовою (якою його родина розмовляла на цій території протягом 200 років). Більш того, шляхта у Великому князівстві Литовському розмовляла як польською, так і білоруською. З іншого боку, Гоголь писав мовою московського окупанта.
Щодо «досягнень» Хмельницького в «обороні українства», то саме він віддав Україну під владу московського царя «на віки віків» і своїми діями ввів московські війська на Україну та територію Великого князівства Литовського ( Московити спалили Вільнюс і вбили його мешканців). У свою чергу князь Ярема Вишневецький (батько короля Міхала Корибута-Вишневецького), який воював проти Хмельницького, був українцем, хрещеним у православній церкві.
Підводячи підсумок - князь Ярема воював проти москалів, а Хмельницький просив приходу московських військ на території України та Литви та допомагав їм...
показать весь комментарий
06.06.2024 12:57 Ответить
"Нах*й" це от туди:
З яких це пір у литовського шляхтича що живе у Білорусі польська мова - рідна? За деякими даними - при народженні він взагалі був хрещений по православному обряду Берестейщина взагалі до кінця 18 ст говорила переважно українською мовою
Більшість дворянства "Малоросії" до кінця 19 ст говорили як російською так і українською мовами - бо були потомками козацької старшини Але це не означало що вони були росіянами
"Під владу російського царя" Хмельницький Україну не передавав - якби було так то "Переяславським договором" кацапи-б зараз махали як чоловік у процесі розірвання шлюбу - трусами невірної дружини А це значить що була якась дипломатична угода про тимчасовий "протекторат" з взаємними зобов"язаннями "Казки" про передачу України під владу Москви - це саме "фантазії" придумані в Санкт-петербурзі - щоб виправдать анексію
То хто ж "начитався "дурних москвофільських пропагандистських книжок"?
Це я тобі як правознавець пишу в першу чергу - а не як історик
Як міг Ярема Вишневецький "воювать проти москалів" - якщо військо московитів почало бойові дії проти Польщі ПІСЛЯ Переяславської ради (1654 рік) А Ярема помер у 1651-му!!!
Так що йди туди куди я тебе "послав"!
показать весь комментарий
06.06.2024 14:02 Ответить
Про кого це? "Ой Богдане, Богдане, славний наш гетьмане! Нащо віддав Україну москалям поганим?!" «Ой Богдане, Богданочку. Якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала» - Хто це написав? Може, поляк?
"Після довгих нарад українська сторона все ж таки присягає на вірність царю. Василь Бутурлін відмовляється присягати від імені царя, посилаючись на те, що цар не присягає своїм підданим." Коли це було і де?
Ярема Вишневецький - "Брав участь у Смоленській війні в 1632-1634 роках між Московською державою і Річчю Посполитою за володіння Смоленськом і прилеглими територіями"...
Ти досі прирівнюєш Гоголя, московського слугу, який лизав царську дупу і писав свинячою мовою, з Міцкевичем, який польською мовою називав того самого царя катом і злодієм?
І взагалі, не ти, баране, будеш диктувати людям у сусідній країні, що і для кого є рідною мовою.(це, до речі, московський звичай).
І що тепер? як зараз виглядає твоя смішна морда ?
І хто має йти "Нах*й"?
Так що тепер йди туди куди я тебе "послав"!
показать весь комментарий
06.06.2024 19:36 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2024 21:53 Ответить
Можливо колись прочитаємо новину, що самого польського депутата Брауна зняли з флагштоку на кургані Косюшка у Кракові.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:09 Ответить
Хай поляки у себе вдома подивляться, як виглядає писок бидла - "путін_ввіді".
показать весь комментарий
04.06.2024 17:09 Ответить
Те шо ти став жертвою маніяків не дає тобі право самому чинити як вони - надіюсь хоч хтось цей ребус розгадає, а якшо комусь хочеться надрукувати про бабоси адресу наведіть де їх можна получити .
показать весь комментарий
04.06.2024 17:11 Ответить
Мирославчику! Не "перегинай"! БУЛО! І на поляків Тягнибок наскакував І на євреїв За своїм вереском він нічим від цього Брауна не відрізняється Тільки прапором
показать весь комментарий
04.06.2024 17:57 Ответить
А ще ми на майдані скакали з моск..ляку на .....Взяти- б тебе за вухо і носом потикати у анти Українські акти поляків,то співвідношення маніпуляцій не менше московитів.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:38 Ответить
Гжегож Бженчишчикевич из Хжоншчижевошчице
показать весь комментарий
04.06.2024 17:14 Ответить
Цікаво, що той депутат хоче ŻebyPolskaByłaPolska але прізвище Браун на Бженчишчикевич не хоче міняти
показать весь комментарий
04.06.2024 17:44 Ответить
До москви.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:14 Ответить
А фермеры вас защитят, если с соседями пересоритесь?
показать весь комментарий
04.06.2024 17:25 Ответить
для всех "браунов", с короткой памятью.
в Катине, по Смоленском, где были зверски замучены и расстреляны нквд более 20 000 поляков, еще много свободного места
показать весь комментарий
04.06.2024 17:38 Ответить
Що ти маєш на увазі, кацапе? погрожуєш полякам розстрілом? І яке відношення до цього має Браун?
показать весь комментарий
04.06.2024 22:39 Ответить
Твій нацист Браун - русофіл, ботяро.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:30 Ответить
Це Твій нацист Браун, Іванич.
показать весь комментарий
05.06.2024 18:49 Ответить
Та ні, якиж же він мій, якщо я його вважаю ворогом, а ти його захищаєш?
показать весь комментарий
06.06.2024 00:26 Ответить
Ти що, з глузду з'їхав? Мені насрати на Брауна.
показать весь комментарий
06.06.2024 11:46 Ответить
Нехай подивиться соловйовий помьйот на кацапсячих телеканалах де там обговорюють скільки ядерних боєголовок потрібно для повного знищення Польщі.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:42 Ответить
І як він це подивиться, що далі? Думаєш, він буде дуже зворушений?
показать весь комментарий
04.06.2024 22:47 Ответить
А в нього шо, взагалі мізки відсутні?
показать весь комментарий
05.06.2024 08:49 Ответить
Фацик, який бігає з вогнегасником і гасить свічки на єврейському свічнику в Сеймі, останнім часом дуже неохоче використовує свій мозок.
показать весь комментарий
05.06.2024 12:12 Ответить
Це той придурок що єврейський підсвічник(ліньки гуглити) тушив вогнегасником?
показать весь комментарий
04.06.2024 17:44 Ответить
Якийсь депутат зняв десь прапор, снайпер десь зняв депутата.
Або добрий адвокат, що розкопає на чиї гроші живе ця паскуда.
показать весь комментарий
04.06.2024 17:55 Ответить
Істєний "арієц",мабуть ще й ходить таємно молитись до ікони покровительниці і заступниці всіх фашистів і нацистів,до приподобної Нєфтєродіци Ханти-Мансійської.
показать весь комментарий
04.06.2024 18:12 Ответить
...нічого дивного, браун це коричневий, а ще коли кацапята грошенят підкинули, то він і старається
показать весь комментарий
04.06.2024 19:50 Ответить
 
 