Польський депутат-українофоб Браун зняв жовто-блакитний прапор із кургану Костюшка в Кракові. ВIДЕО

Польський депутат-член антиукраїнської "Конфедерації" Гжегож Браун відзначився скандальним дописом у якому він повідомив, що зняв український стяг з кургану Костюшка в Кракові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву політика.

Браун - кандидат від "Конфедерації" на виборах до Європарламенту, написав у соцмережі X, що прапор висів у "неправильному місці", тому він передасть його до консульства у Кракові.

Відповідний допис він позначив хештегами #StopUkrainizacjiPolski ("Зупиніть українізацію Польщі"), #ŻebyPolskaByłaPolska ("Щоб Польща була Польщею"), також додано відео, на якому видно, як прапор знімають з флагштока.

Як відзначає Rzeczpospolita, український прапор вивісили на флагштоку на кургані Костюшка невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення.

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Таке рішення одноголосно ухвалив 4 квітня 2022 року Комітет з охорони кургану Костюшка, про що повідомив на своєму сайті.

"У час російської агресії проти суверенної держави Україна тут не міг не майоріти прапор України. На нашому національному пам'ятнику він є символічним вираженням очевидної солідарності нас, поляків, з українцями, громадянами незалежної держави, яких несправедливо зустріла біда війни", - йшлося тоді в заяві комітету.

Хто такий Гжегож Браун та якими українофобськими діями він відзначився?

За даними ЗМІ, Браун не вперше вдається до скандальних, зокрема українофобських дій проти символів, які, на його думку, не повинні з'являтися в польському публічному просторі.

У квітні 2022 року він протестував проти рішення Сейму вивісити прапор України на будівлі. Тоді він заявив, що "негідно", щоб він висів у місці, яке належить його господарям.

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.

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У березні цього року антиукраїнська партія "Конфедерація", члени якої стояли за протестами перевізників на кордоні з Україною, посіла 3 місце електоральних симпатій у Польщі.