В Белгородской области пьяные россияне раздавили танком автомобиль с людьми. ВИДЕО 18+

Российские солдаты в Белгородской области на танке переехали автомобиль с гражданскими людьми, после чего оккупанты попытались скрыться. Правда, они не догадались съехать с дороги и были остановлены полицией.

Об этом на своей странице в телеграмме написал журналист и блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

На видео, опубликованном в соцсети, видно тело погибшего водителя в раздавленной машине. После наезда от автомобиля осталась куча металлического лома.

Смотрите также: Оккупанты на Херсонщине обнаружили в своих бутылках газировки яд: "Повезло просто, что оно не растворилось до конца". ВИДЕО