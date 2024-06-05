В Белгородской области пьяные россияне раздавили танком автомобиль с людьми. ВИДЕО 18+
Российские солдаты в Белгородской области на танке переехали автомобиль с гражданскими людьми, после чего оккупанты попытались скрыться. Правда, они не догадались съехать с дороги и были остановлены полицией.
Об этом на своей странице в телеграмме написал журналист и блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
На видео, опубликованном в соцсети, видно тело погибшего водителя в раздавленной машине. После наезда от автомобиля осталась куча металлического лома.
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хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
З книги Номис М. - Українські приказки, прислів'я і т. інш. [Збірн. Марковича О. і других], 1864
А що таке "цйого", "шановний/вна лінгвісте/чиня"?
тобі кажуть - ти папуга, ти кажеш - я папуга, я бездумно повторюю за кимось - але як то оточуючі посміли помітити і ще тобі напряму сказати, от хами!
"И я паняла што передамной штото нєпанятнає".
Гіфка з фільму "Форсаж 6".
А точно там люди були?
"...були зупинені поліцією."
Ні хрена собі у кацапів поліція!!! танки зупиняє!!!
Відео - https://t.me/itsdonetsk/165526
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"Сержанта, подорвавшего семь сослуживцев гранатой, приговорили к 23 годам
По версии следствия, он бросил гранату в спальню, где находились военнослужащие. В комнате сдетонировали баллоны с газом, погибли семь человек
Виновника взрыва в казарме в Белгородской области, в котором погибли семь человек, осудили на 23 года строгого режима, сообщила пресс-секретарь второго Западного окружного суда. Мобилизованному младшему сержанту Дмитрию Лобовикову также назначили штраф в размере 70 тыс. руб. и лишили воинского звания .
О том, что присяжные https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6647********************?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D признали его виновным в гибели сослуживцев в середине мая, писал «Коммерсантъ». Во время преступления младший сержант исполнял обязанности командира взвода.
По версии следствия, в 2023 году после празднования старого Нового года 14 января он пьяным решил отчитать подчиненных. Лобовиков достал из кармана гранату РГД-5 и выдернул из нее кольцо. Он предложил одному из солдат вставить его на место. Военный ответил, что не знает, как это сделать.
https://www.rbc.ru/society/
После этого Лобовиков бросил гранату в спальню, где находились военные из другого взвода. В комнате сдетонировали баллоны с газом. В результате взрыва погибли семь человек, еще десять военных получили ранения и ожоги.
Защита говорила, что преступление было совершено непреднамеренно. По ее версии, Лобовиков нашел в коридоре гранату, кольцо в которой было не закреплено, и собирался вынести ее на улицу. Но по дороге он потерял сознание и уронил гранату, в результате она закатилась в спальню и взорвалась.
Военный прокурор ранее говорил, что подсудимый и его подчиненные участвовали в военной операции. Воинскую часть вывели на пополнение в Белгородскую область в конце 2022 года, писал «Коммерсантъ»."
Если б не участвовал в войне, то был бы представлен к награде а так пусть его тоже за200сотят! Штоб к вагинерам в ЧВК не забрали прямо со / из под шконки
Житомирская трасса и другие акты геноцида были известны еще в феврале 22го
натовскаябандеровская термо-парическая мина ( бабах и к парику кобзона билет)