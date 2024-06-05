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В Белгородской области пьяные россияне раздавили танком автомобиль с людьми. ВИДЕО 18+

Российские солдаты в Белгородской области на танке переехали автомобиль с гражданскими людьми, после чего оккупанты попытались скрыться. Правда, они не догадались съехать с дороги и были остановлены полицией.

Об этом на своей странице в телеграмме написал журналист и блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

На видео, опубликованном в соцсети, видно тело погибшего водителя в раздавленной машине. После наезда от автомобиля осталась куча металлического лома.

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Автор: 

армия РФ (19249) россия (95569) Белгород (449)


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Топ комментарии
+47
какой хороший мехвод)
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05.06.2024 17:07
+37
навіщо брехати? там людей не було, ні в танку ні в машині.
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05.06.2024 17:12
+29
Ну, Слава Богу, що не натівські бандерівці, а своїродненькіє - ФУХххх...
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05.06.2024 17:13
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какой хороший мехвод)
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05.06.2024 17:07 Ответить
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк....

хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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05.06.2024 17:50 Ответить
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05.06.2024 19:38 Ответить
Якби вони його не переїхали - єво злая НАТА переїхала би, можливо...
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05.06.2024 17:51 Ответить
Если бы не переехали мы, то это зделали бы войска НАТО! (С)
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05.06.2024 22:10 Ответить
Ні, міг би і поліцейську машину розчавити - горілки не вистачило!
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05.06.2024 19:29 Ответить
поганий джигит, гаiшников не ствав давити
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05.06.2024 21:39 Ответить
Вот такой танковый биатлон по русски...
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05.06.2024 23:16 Ответить
Танк не пошколили?
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05.06.2024 17:07 Ответить
Так, він ще має бути неушкодженим, щоб згоріти від українського дрону.
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05.06.2024 17:09 Ответить
Т-90 "Прорив" !
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05.06.2024 17:15 Ответить
"Давун"
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05.06.2024 17:26 Ответить
Подрыв! Пишите правильно и скрепно пожлста
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06.06.2024 00:32 Ответить
Даві єво, даві! (С)
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05.06.2024 17:07 Ответить
Шо за кіпіш? Може кацапи в машині теж були п'яні. )
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05.06.2024 17:10 Ответить
Падумаеш........ *****...
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05.06.2024 17:10 Ответить
*****, вас і ваШУ мать@@@@
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05.06.2024 17:11 Ответить
Клас!!! Побільше таких чудових пригод!
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05.06.2024 17:12 Ответить
навіщо брехати? там людей не було, ні в танку ні в машині.
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05.06.2024 17:12 Ответить
Одні кацапи.
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05.06.2024 17:33 Ответить


З книги Номис М. - Українські приказки, прислів'я і т. інш. [Збірн. Марковича О. і других], 1864
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05.06.2024 17:35 Ответить
Народу, бачу, сподобалось. Ну, тоді тримайте трохи більше українського фольклору.

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05.06.2024 19:57 Ответить
Блудді хелл! Звикайте, росіяни!
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05.06.2024 17:13 Ответить
бладі
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05.06.2024 20:46 Ответить
Так, але в одному відео, яке шириться мережею про маленьких дівчат та два морозива за 9 фунтів, звучало наче як блуді хел. Тому я використав саме таке звучання.
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06.06.2024 09:36 Ответить
може цйого такі як ти папужки робили
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10.06.2024 19:19 Ответить
Мда, хамство, як аргумент....
А що таке "цйого", "шановний/вна лінгвісте/чиня"?
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10.06.2024 21:11 Ответить
ой, яке ти примітивне! і що таке хибодрук ти не знаєш. агліцькою хизуватись лізеш. ну для тебе, примітивного, - хамство. для цивілізації - критика, яку ти пережить не можеш.
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11.06.2024 08:15 Ответить
а чим ти не папуга? як папуга говорить? він розуміє, що він повторює? так ті и на 100% так себе ведеш. тепер тобі показали тебе з боку і ти всрався, за хамство заплакав.

тобі кажуть - ти папуга, ти кажеш - я папуга, я бездумно повторюю за кимось - але як то оточуючі посміли помітити і ще тобі напряму сказати, от хами!
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11.06.2024 08:18 Ответить
Ну, Слава Богу, що не натівські бандерівці, а своїродненькіє - ФУХххх...
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05.06.2024 17:13 Ответить
Так воттикакой - русскій асвпбадітєль!!!)))
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05.06.2024 17:14 Ответить
До яких пір інформація про кацапську дичину буде проходити як про "росіяни". Цензор,ну ви хоч перші можете розпочати нівелювати цю територію в інформпросторі? Ви ж не "тєлжмарахвон". Наприклад "так звана росія". Чи "бандформування так званої рф"? Ні? Занадто мілко? То це тоді пи₴дець,Юрій Бутусов. Ти не шариш в інформвійні. Повна редакція "вати". Тільки курите та каву п'єте. Відбуваєте номер.🤮
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05.06.2024 17:16 Ответить
а що не так ??? теперішня мацковія-паРаша )9уйло не є країна і ніколи країною не була !!!
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05.06.2024 18:37 Ответить
"Єсліби нє сво, ета здєлаліби салдати НАТО!"
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05.06.2024 17:17 Ответить
Цікаво,він теж буде дідом на паличці?
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05.06.2024 21:39 Ответить
все нормально, скрєпно. Це ж не солдати нато на амбрамсі, а свої. рідненькі.
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05.06.2024 17:17 Ответить
"Дави их, *****!!"
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05.06.2024 17:22 Ответить
Реакція "насєлєнія":
"И я паняла што передамной штото нєпанятнає".
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05.06.2024 17:22 Ответить
маловато він касапів надавив, але +1 в статистику ГШ занести можна
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05.06.2024 17:22 Ответить
танк бачів,автівку бачів,людей не бачів
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05.06.2024 17:23 Ответить
Пох.
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05.06.2024 17:26 Ответить
Точно укрАинские диверсанты. Надо было еще и полицаев раздавить. Ну ничего страшного, их в тюрьму посадят и сразу опять в танк, «искупать вину», опять героями станут. Такой круговорот танкистов в рашке
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05.06.2024 17:27 Ответить
Гойдааааааааааааааааааааааа...
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05.06.2024 17:27 Ответить
Клетчетого ещё и осудят посмертно за дискредитацию орковской армии
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05.06.2024 17:30 Ответить
Скрєпньєнько так...
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05.06.2024 17:32 Ответить
Шкода що в момент наїзду, наш дрон не влетів в дупу танка.
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05.06.2024 17:36 Ответить
А можетє павтаріть?
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05.06.2024 17:38 Ответить
І тут над ними пролітає Су34 і випадково кидає 500-кілограмовий КАБ.. (фантазую).
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05.06.2024 17:38 Ответить
Здорові фантазіі у вас 👍🏼👍🏼👍🏼
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05.06.2024 17:43 Ответить
Лучше 1500
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05.06.2024 18:43 Ответить
Напевне в машині був ''біндєравскій дівєрсант, а бдітєльний танкіст нє дал єму савєршить дівєрсію''
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05.06.2024 17:42 Ответить
А чё в Воронеже?
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05.06.2024 17:43 Ответить
Friendly crush ?
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05.06.2024 17:45 Ответить
Кацапи таки зняли свій "Форсаж".

Гіфка з фільму "Форсаж 6".

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05.06.2024 17:56 Ответить
Тут карма вдруг нечаяно нагрянет, когда ее совсем уже не ждешь.
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05.06.2024 18:02 Ответить
Главное, что люди не пострадали.
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05.06.2024 18:13 Ответить
"...росіяни розчавили танком автівку з людьми.." Джерело:

А точно там люди були?

"...були зупинені поліцією."

Ні хрена собі у кацапів поліція!!! танки зупиняє!!!
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05.06.2024 18:26 Ответить
Треба було і поліцаєв давити, не допрацювали.
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05.06.2024 18:32 Ответить
Бабы ещё нарожают. ********* в Пахомии много
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05.06.2024 18:36 Ответить
В России уже откріли уголовное дело на сверчков из видео, звуками которіх заслушался мехвод.
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05.06.2024 18:37 Ответить
Ордєн Сутулова танкисту і Шнобєльскую прємію !!!
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05.06.2024 18:56 Ответить
"Дави его! Дави справа, *****!"
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05.06.2024 18:59 Ответить
Toka adin , vot nevezuha.....a , davi ***** , nikrichali ? Drug interesuietsa .....
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05.06.2024 19:02 Ответить
АлкорахаДТП за участі БМП яка виїхала на зустрічну смугу прямо на легковий автомобіль в окупованій Макіївці Донецької обл. (2 червня 2024 року)
Відео - https://t.me/itsdonetsk/165526
https://i.postimg.cc/TfNVRTXx/07d1e64f68465de97b30cb01454cb798.jpg
https://i.postimg.cc/XnZwqtVC/217274435a52e16020b0d7fe0eeb2296.jpg
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05.06.2024 19:06 Ответить
Новости мордора

"Сержанта, подорвавшего семь сослуживцев гранатой, приговорили к 23 годам

По версии следствия, он бросил гранату в спальню, где находились военнослужащие. В комнате сдетонировали баллоны с газом, погибли семь человек

Виновника взрыва в казарме в Белгородской области, в котором погибли семь человек, осудили на 23 года строгого режима, сообщила пресс-секретарь второго Западного окружного суда. Мобилизованному младшему сержанту Дмитрию Лобовикову также назначили штраф в размере 70 тыс. руб. и лишили воинского звания .

О том, что присяжные https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6647********************?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D признали его виновным в гибели сослуживцев в середине мая, писал «Коммерсантъ». Во время преступления младший сержант исполнял обязанности командира взвода.
По версии следствия, в 2023 году после празднования старого Нового года 14 января он пьяным решил отчитать подчиненных. Лобовиков достал из кармана гранату РГД-5 и выдернул из нее кольцо. Он предложил одному из солдат вставить его на место. Военный ответил, что не знает, как это сделать.

https://www.rbc.ru/society/

После этого Лобовиков бросил гранату в спальню, где находились военные из другого взвода. В комнате сдетонировали баллоны с газом. В результате взрыва погибли семь человек, еще десять военных получили ранения и ожоги.

Защита говорила, что преступление было совершено непреднамеренно. По ее версии, Лобовиков нашел в коридоре гранату, кольцо в которой было не закреплено, и собирался вынести ее на улицу. Но по дороге он потерял сознание и уронил гранату, в результате она закатилась в спальню и взорвалась.

Военный прокурор ранее говорил, что подсудимый и его подчиненные участвовали в военной операции. Воинскую часть вывели на пополнение в Белгородскую область в конце 2022 года, писал «Коммерсантъ»."
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05.06.2024 19:35 Ответить
Шакалам так и надо!
Если б не участвовал в войне, то был бы представлен к награде а так пусть его тоже за200сотят! Штоб к вагинерам в ЧВК не забрали прямо со / из под шконки
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06.06.2024 00:39 Ответить
родная гавань
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05.06.2024 19:52 Ответить
..а тепер уявіть тільки, що окупанти безнаказано витворяють на окупованих землях України...
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05.06.2024 20:30 Ответить
Пьянота попутала с территорией Украины!
Житомирская трасса и другие акты геноцида были известны еще в феврале 22го
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06.06.2024 00:36 Ответить
бажаю білогородчанам побільше танків та КАБів.
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05.06.2024 20:59 Ответить
Якби цього не зробив русскій танк, то це б зробив танк НАТИ.
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05.06.2024 21:13 Ответить
GTA рівень розшуку п'ять зірок 👏
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05.06.2024 21:26 Ответить
Ну і нах нам воно? Не розумію навіщо це публікувати. Хай там передушаться усі хоч цьогоріч, тоді варто повідомити, що усі падали здохли, а так - навіщо, що цим хочете сказати?
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05.06.2024 22:20 Ответить
Если б не на автомобиль наехали это бы могла быть натовская бандеровская термо-парическая мина ( бабах и к парику кобзона билет)
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06.06.2024 00:34 Ответить
але всеодно винна Україна
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06.06.2024 01:06 Ответить
Гаварі масква, разгаваріай расєя 🤣
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06.06.2024 01:06 Ответить
По ходу на Берлін їхав
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06.06.2024 16:28 Ответить
 
 