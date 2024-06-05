В Бєлгородській області п’яні росіяни розчавили танком автівку з людьми. ВIДЕО 18+

Російські солдати в Бєлгородській області на танку переїхали автомобіль з цивільними людьми, після чого окупанти спробували втекти. Щоправда, вони не здогадалися з'їхати з дороги та були зупинені поліцією.

Про це на своїй сторінці в телеграмі написав журналіст та блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

На відео, яке опубліковане у соцмережі, видно тіло загиблого водія в розчавленій машині. Після наїзду від автомобіля залишилася купа металевого брухту.

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