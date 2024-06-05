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В Бєлгородській області п’яні росіяни розчавили танком автівку з людьми. ВIДЕО 18+

Російські солдати в Бєлгородській області на танку переїхали автомобіль з цивільними людьми, після чого окупанти спробували втекти. Щоправда, вони не здогадалися з'їхати з дороги та були зупинені поліцією.

Про це на своїй сторінці в телеграмі написав журналіст та блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

На відео, яке опубліковане у соцмережі, видно тіло загиблого водія в розчавленій машині. Після наїзду від автомобіля залишилася купа металевого брухту.

Дивіться: Двоє палаючих окупантів вилазять із охопленої вогнем бронемашини. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17419) росія (65244) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+47
какой хороший мехвод)
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05.06.2024 17:07
+37
навіщо брехати? там людей не було, ні в танку ні в машині.
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05.06.2024 17:12
+29
Ну, Слава Богу, що не натівські бандерівці, а своїродненькіє - ФУХххх...
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05.06.2024 17:13
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какой хороший мехвод)
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05.06.2024 17:07 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк....

хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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05.06.2024 17:50 Відповісти
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05.06.2024 19:38 Відповісти
Якби вони його не переїхали - єво злая НАТА переїхала би, можливо...
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05.06.2024 17:51 Відповісти
Если бы не переехали мы, то это зделали бы войска НАТО! (С)
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05.06.2024 22:10 Відповісти
Ні, міг би і поліцейську машину розчавити - горілки не вистачило!
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05.06.2024 19:29 Відповісти
поганий джигит, гаiшников не ствав давити
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05.06.2024 21:39 Відповісти
Вот такой танковый биатлон по русски...
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05.06.2024 23:16 Відповісти
Танк не пошколили?
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05.06.2024 17:07 Відповісти
Так, він ще має бути неушкодженим, щоб згоріти від українського дрону.
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05.06.2024 17:09 Відповісти
Т-90 "Прорив" !
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05.06.2024 17:15 Відповісти
"Давун"
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05.06.2024 17:26 Відповісти
Подрыв! Пишите правильно и скрепно пожлста
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06.06.2024 00:32 Відповісти
Даві єво, даві! (С)
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05.06.2024 17:07 Відповісти
Шо за кіпіш? Може кацапи в машині теж були п'яні. )
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05.06.2024 17:10 Відповісти
Падумаеш........ *****...
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05.06.2024 17:10 Відповісти
*****, вас і ваШУ мать@@@@
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05.06.2024 17:11 Відповісти
Клас!!! Побільше таких чудових пригод!
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05.06.2024 17:12 Відповісти
навіщо брехати? там людей не було, ні в танку ні в машині.
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05.06.2024 17:12 Відповісти
Одні кацапи.
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05.06.2024 17:33 Відповісти


З книги Номис М. - Українські приказки, прислів'я і т. інш. [Збірн. Марковича О. і других], 1864
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05.06.2024 17:35 Відповісти
Народу, бачу, сподобалось. Ну, тоді тримайте трохи більше українського фольклору.

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05.06.2024 19:57 Відповісти
Блудді хелл! Звикайте, росіяни!
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05.06.2024 17:13 Відповісти
бладі
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05.06.2024 20:46 Відповісти
Так, але в одному відео, яке шириться мережею про маленьких дівчат та два морозива за 9 фунтів, звучало наче як блуді хел. Тому я використав саме таке звучання.
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06.06.2024 09:36 Відповісти
може цйого такі як ти папужки робили
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10.06.2024 19:19 Відповісти
Мда, хамство, як аргумент....
А що таке "цйого", "шановний/вна лінгвісте/чиня"?
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10.06.2024 21:11 Відповісти
ой, яке ти примітивне! і що таке хибодрук ти не знаєш. агліцькою хизуватись лізеш. ну для тебе, примітивного, - хамство. для цивілізації - критика, яку ти пережить не можеш.
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11.06.2024 08:15 Відповісти
а чим ти не папуга? як папуга говорить? він розуміє, що він повторює? так ті и на 100% так себе ведеш. тепер тобі показали тебе з боку і ти всрався, за хамство заплакав.

тобі кажуть - ти папуга, ти кажеш - я папуга, я бездумно повторюю за кимось - але як то оточуючі посміли помітити і ще тобі напряму сказати, от хами!
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11.06.2024 08:18 Відповісти
Ну, Слава Богу, що не натівські бандерівці, а своїродненькіє - ФУХххх...
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05.06.2024 17:13 Відповісти
Так воттикакой - русскій асвпбадітєль!!!)))
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05.06.2024 17:14 Відповісти
До яких пір інформація про кацапську дичину буде проходити як про "росіяни". Цензор,ну ви хоч перші можете розпочати нівелювати цю територію в інформпросторі? Ви ж не "тєлжмарахвон". Наприклад "так звана росія". Чи "бандформування так званої рф"? Ні? Занадто мілко? То це тоді пи₴дець,Юрій Бутусов. Ти не шариш в інформвійні. Повна редакція "вати". Тільки курите та каву п'єте. Відбуваєте номер.🤮
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05.06.2024 17:16 Відповісти
а що не так ??? теперішня мацковія-паРаша )9уйло не є країна і ніколи країною не була !!!
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05.06.2024 18:37 Відповісти
"Єсліби нє сво, ета здєлаліби салдати НАТО!"
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05.06.2024 17:17 Відповісти
Цікаво,він теж буде дідом на паличці?
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05.06.2024 21:39 Відповісти
все нормально, скрєпно. Це ж не солдати нато на амбрамсі, а свої. рідненькі.
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05.06.2024 17:17 Відповісти
"Дави их, *****!!"
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05.06.2024 17:22 Відповісти
Реакція "насєлєнія":
"И я паняла што передамной штото нєпанятнає".
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05.06.2024 17:22 Відповісти
маловато він касапів надавив, але +1 в статистику ГШ занести можна
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05.06.2024 17:22 Відповісти
танк бачів,автівку бачів,людей не бачів
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05.06.2024 17:23 Відповісти
Пох.
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05.06.2024 17:26 Відповісти
Точно укрАинские диверсанты. Надо было еще и полицаев раздавить. Ну ничего страшного, их в тюрьму посадят и сразу опять в танк, «искупать вину», опять героями станут. Такой круговорот танкистов в рашке
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05.06.2024 17:27 Відповісти
Гойдааааааааааааааааааааааа...
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05.06.2024 17:27 Відповісти
Клетчетого ещё и осудят посмертно за дискредитацию орковской армии
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05.06.2024 17:30 Відповісти
Скрєпньєнько так...
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05.06.2024 17:32 Відповісти
Шкода що в момент наїзду, наш дрон не влетів в дупу танка.
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05.06.2024 17:36 Відповісти
А можетє павтаріть?
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05.06.2024 17:38 Відповісти
І тут над ними пролітає Су34 і випадково кидає 500-кілограмовий КАБ.. (фантазую).
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05.06.2024 17:38 Відповісти
Здорові фантазіі у вас 👍🏼👍🏼👍🏼
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05.06.2024 17:43 Відповісти
Лучше 1500
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05.06.2024 18:43 Відповісти
Напевне в машині був ''біндєравскій дівєрсант, а бдітєльний танкіст нє дал єму савєршить дівєрсію''
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05.06.2024 17:42 Відповісти
А чё в Воронеже?
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05.06.2024 17:43 Відповісти
Friendly crush ?
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05.06.2024 17:45 Відповісти
Кацапи таки зняли свій "Форсаж".

Гіфка з фільму "Форсаж 6".

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05.06.2024 17:56 Відповісти
Тут карма вдруг нечаяно нагрянет, когда ее совсем уже не ждешь.
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05.06.2024 18:02 Відповісти
Главное, что люди не пострадали.
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05.06.2024 18:13 Відповісти
"...росіяни розчавили танком автівку з людьми.." Джерело:

А точно там люди були?

"...були зупинені поліцією."

Ні хрена собі у кацапів поліція!!! танки зупиняє!!!
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05.06.2024 18:26 Відповісти
Треба було і поліцаєв давити, не допрацювали.
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05.06.2024 18:32 Відповісти
Бабы ещё нарожают. ********* в Пахомии много
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05.06.2024 18:36 Відповісти
В России уже откріли уголовное дело на сверчков из видео, звуками которіх заслушался мехвод.
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05.06.2024 18:37 Відповісти
Ордєн Сутулова танкисту і Шнобєльскую прємію !!!
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05.06.2024 18:56 Відповісти
"Дави его! Дави справа, *****!"
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05.06.2024 18:59 Відповісти
Toka adin , vot nevezuha.....a , davi ***** , nikrichali ? Drug interesuietsa .....
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05.06.2024 19:02 Відповісти
АлкорахаДТП за участі БМП яка виїхала на зустрічну смугу прямо на легковий автомобіль в окупованій Макіївці Донецької обл. (2 червня 2024 року)
Відео - https://t.me/itsdonetsk/165526
https://i.postimg.cc/TfNVRTXx/07d1e64f68465de97b30cb01454cb798.jpg
https://i.postimg.cc/XnZwqtVC/217274435a52e16020b0d7fe0eeb2296.jpg
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05.06.2024 19:06 Відповісти
Новости мордора

"Сержанта, подорвавшего семь сослуживцев гранатой, приговорили к 23 годам

По версии следствия, он бросил гранату в спальню, где находились военнослужащие. В комнате сдетонировали баллоны с газом, погибли семь человек

Виновника взрыва в казарме в Белгородской области, в котором погибли семь человек, осудили на 23 года строгого режима, сообщила пресс-секретарь второго Западного окружного суда. Мобилизованному младшему сержанту Дмитрию Лобовикову также назначили штраф в размере 70 тыс. руб. и лишили воинского звания .

О том, что присяжные https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6647********************?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D признали его виновным в гибели сослуживцев в середине мая, писал «Коммерсантъ». Во время преступления младший сержант исполнял обязанности командира взвода.
По версии следствия, в 2023 году после празднования старого Нового года 14 января он пьяным решил отчитать подчиненных. Лобовиков достал из кармана гранату РГД-5 и выдернул из нее кольцо. Он предложил одному из солдат вставить его на место. Военный ответил, что не знает, как это сделать.

https://www.rbc.ru/society/

После этого Лобовиков бросил гранату в спальню, где находились военные из другого взвода. В комнате сдетонировали баллоны с газом. В результате взрыва погибли семь человек, еще десять военных получили ранения и ожоги.

Защита говорила, что преступление было совершено непреднамеренно. По ее версии, Лобовиков нашел в коридоре гранату, кольцо в которой было не закреплено, и собирался вынести ее на улицу. Но по дороге он потерял сознание и уронил гранату, в результате она закатилась в спальню и взорвалась.

Военный прокурор ранее говорил, что подсудимый и его подчиненные участвовали в военной операции. Воинскую часть вывели на пополнение в Белгородскую область в конце 2022 года, писал «Коммерсантъ»."
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05.06.2024 19:35 Відповісти
Шакалам так и надо!
Если б не участвовал в войне, то был бы представлен к награде а так пусть его тоже за200сотят! Штоб к вагинерам в ЧВК не забрали прямо со / из под шконки
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06.06.2024 00:39 Відповісти
родная гавань
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05.06.2024 19:52 Відповісти
..а тепер уявіть тільки, що окупанти безнаказано витворяють на окупованих землях України...
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05.06.2024 20:30 Відповісти
Пьянота попутала с территорией Украины!
Житомирская трасса и другие акты геноцида были известны еще в феврале 22го
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06.06.2024 00:36 Відповісти
бажаю білогородчанам побільше танків та КАБів.
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05.06.2024 20:59 Відповісти
Якби цього не зробив русскій танк, то це б зробив танк НАТИ.
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05.06.2024 21:13 Відповісти
GTA рівень розшуку п'ять зірок 👏
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05.06.2024 21:26 Відповісти
Ну і нах нам воно? Не розумію навіщо це публікувати. Хай там передушаться усі хоч цьогоріч, тоді варто повідомити, що усі падали здохли, а так - навіщо, що цим хочете сказати?
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05.06.2024 22:20 Відповісти
Если б не на автомобиль наехали это бы могла быть натовская бандеровская термо-парическая мина ( бабах и к парику кобзона билет)
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06.06.2024 00:34 Відповісти
але всеодно винна Україна
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06.06.2024 01:06 Відповісти
Гаварі масква, разгаваріай расєя 🤣
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06.06.2024 01:06 Відповісти
По ходу на Берлін їхав
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06.06.2024 16:28 Відповісти
 
 