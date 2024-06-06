Оккупант неудачно пытался отбиться камнями от дрона-камикадзе 72-й ОМБр. ВИДЕО

Российский оккупант пытался отбиться камнями от дрона-камикадзе, но был ликвидирован операторами 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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