Оккупант неудачно пытался отбиться камнями от дрона-камикадзе 72-й ОМБр. ВИДЕО
Российский оккупант пытался отбиться камнями от дрона-камикадзе, но был ликвидирован операторами 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Ну а ****, мікропроцесориж з ньогож роблять!
Такшо це "савременниє" разработкі...))
нездивуюсь, якщо це воно у "сколківських" брошурках вичітало...)))