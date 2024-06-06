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Оккупант неудачно пытался отбиться камнями от дрона-камикадзе 72-й ОМБр. ВИДЕО

Российский оккупант пытался отбиться камнями от дрона-камикадзе, но был ликвидирован операторами 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Российский захватчик, вооруженный только лопатой, тщетно убегает от дрона-камикадзе. ВИДЕО

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72 отдельная механизированная бригада (239) дроны (3961)


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Це внього каска РККА?!
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06.06.2024 19:54 Ответить
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06.06.2024 20:18 Ответить
Все, в зенітчики не придатен!😁
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06.06.2024 21:18 Ответить
там половину мобилизуют из каменного века.
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06.06.2024 22:17 Ответить
Каміння, мугуу...
Ну а ****, мікропроцесориж з ньогож роблять!
Такшо це "савременниє" разработкі...))
нездивуюсь, якщо це воно у "сколківських" брошурках вичітало...)))
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06.06.2024 22:30 Ответить
 
 