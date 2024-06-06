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Окупант невдало намагався відбитися камінням від дрона-камікадзе 72-ї ОМБр. ВIДЕО

Російський окупант намагався відбитися камінням від дрона-камікадзе, але був ліквідований операторами 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 72 ОМБр знищили російського наземного робота на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

72 окрема механізована бригада (242) дрони (4722)


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Це внього каска РККА?!
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06.06.2024 19:54 Відповісти
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06.06.2024 20:18 Відповісти
Все, в зенітчики не придатен!😁
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06.06.2024 21:18 Відповісти
там половину мобилизуют из каменного века.
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06.06.2024 22:17 Відповісти
Каміння, мугуу...
Ну а ****, мікропроцесориж з ньогож роблять!
Такшо це "савременниє" разработкі...))
нездивуюсь, якщо це воно у "сколківських" брошурках вичітало...)))
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06.06.2024 22:30 Відповісти
 
 