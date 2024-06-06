Окупант невдало намагався відбитися камінням від дрона-камікадзе 72-ї ОМБр. ВIДЕО

Російський окупант намагався відбитися камінням від дрона-камікадзе, але був ліквідований операторами 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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