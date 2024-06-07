РСЗО "HIMARS" попадает в место временной дислокации 345-го парашютно-десантного полка армии РФ на оккупированной Херсонщине. ВИДЕО
Украинские воины попали в место временной дислокации оккупантов из 345-го парашютно-десантного полка армии РФ на оккупированной Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного удара из РСЗО "HIMARS" опубликована в соцсетях.
"Ракетно-артиллерийское подразделение Сил обороны нанесло удар по пункту временной дислокации 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ в районе Олешковских песков на временно оккупированной части Херсонской области. Паблики оккупантов пишут о значительных потерях среди личного состава в результате атаки HIMARS и ставят вопрос о компетенции командующего группировкой войск "Днепр" генерала Теплинского", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+17 Royal Flush #510166
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+16 AbOriginal_UA
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+15 Євген Дусик #421274
показать весь комментарий07.06.2024 13:58
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Кацапі, ЗСУ і у Воронежу з Читою та Уренгоєм достануть.
Ще не доїхала допомога та дефіцит ракет?
вже НІ
.
Вміють кацапи гинути.
Робити бліндажи в піску дуже розумно, робіть так і надалі кацапи 🤣