РСЗО "HIMARS" попадает в место временной дислокации 345-го парашютно-десантного полка армии РФ на оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

Украинские воины попали в место временной дислокации оккупантов из 345-го парашютно-десантного полка армии РФ на оккупированной Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного удара из РСЗО "HIMARS" опубликована в соцсетях.

"Ракетно-артиллерийское подразделение Сил обороны нанесло удар по пункту временной дислокации 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ в районе Олешковских песков на временно оккупированной части Херсонской области. Паблики оккупантов пишут о значительных потерях среди личного состава в результате атаки HIMARS и ставят вопрос о компетенции командующего группировкой войск "Днепр" генерала Теплинского", - отмечает в комментарии автор публикации.

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