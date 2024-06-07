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РСЗО "HIMARS" попадает в место временной дислокации 345-го парашютно-десантного полка армии РФ на оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

Украинские воины попали в место временной дислокации оккупантов из 345-го парашютно-десантного полка армии РФ на оккупированной Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного удара из РСЗО "HIMARS" опубликована в соцсетях.

"Ракетно-артиллерийское подразделение Сил обороны нанесло удар по пункту временной дислокации 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ в районе Олешковских песков на временно оккупированной части Херсонской области. Паблики оккупантов пишут о значительных потерях среди личного состава в результате атаки HIMARS и ставят вопрос о компетенции командующего группировкой войск "Днепр" генерала Теплинского", - отмечает в комментарии автор публикации.

скрін

Читайте также: Украина ударила Himars по российской территории уже через несколько часов после разрешения США, - Forbes

Автор: 

HIMARS (287) Херсонская область (4792)


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Топ комментарии
+17
Добре, але мало
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07.06.2024 14:02
+16
Генерал, если он - настоящий кацапский генерал, должен провести расследование, сделать ПОСТРОЕНИЕ остатков полка на плацу, провести строевой смотр и долго-долго делать нагоняй бестолковым офицерам.... пока не прилетит новый подарок от фирмы "Хаймарс" !
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07.06.2024 14:11
+15
забігали таргани...
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07.06.2024 13:58
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забігали таргани...
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07.06.2024 13:58 Ответить
Добре, але мало
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07.06.2024 14:02 Ответить
касетами треба було бити
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07.06.2024 16:16 Ответить
З Херсонщини передислокувались наХер!
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07.06.2024 14:06 Ответить
Хто определив у зоні досягнення ......
Кацапі, ЗСУ і у Воронежу з Читою та Уренгоєм достануть.
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07.06.2024 14:10 Ответить
Генерал, если он - настоящий кацапский генерал, должен провести расследование, сделать ПОСТРОЕНИЕ остатков полка на плацу, провести строевой смотр и долго-долго делать нагоняй бестолковым офицерам.... пока не прилетит новый подарок от фирмы "Хаймарс" !
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07.06.2024 14:11 Ответить
Lockheed Martin и BAE Systems
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07.06.2024 14:36 Ответить
Вольфрамизація пройшла успішно.
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07.06.2024 14:17 Ответить
Всього два прильоту на цілий полк - щось малувато!
Ще не доїхала допомога та дефіцит ракет?
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07.06.2024 14:17 Ответить
Пожаднічали...
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07.06.2024 14:32 Ответить
взрывы от арты, а не ракет
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07.06.2024 14:38 Ответить
кацаподебилы, самое лучшее оборудованное укрытие - это у "Машки под юбкой" в пределах кордонов Московии
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07.06.2024 15:11 Ответить
в пределах кордонов Московии ?

вже НІ

.
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07.06.2024 16:18 Ответить
скільки смерек поклали заради цих паразитів
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07.06.2024 16:06 Ответить
Претензії рашиста до генерала доволі дивні - так може взагалі усе відвести на 500 км на територію РФ ??
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07.06.2024 19:11 Ответить
Красіво.
Вміють кацапи гинути.

Робити бліндажи в піску дуже розумно, робіть так і надалі кацапи 🤣
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07.06.2024 19:49 Ответить
 
 