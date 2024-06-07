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РСЗВ "HIMARS" влучає у місце тимчасової дислокації 345-го парашутно-десантного полку армії РФ на окупованій Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни поцілили у місце тимчасової дислокації окупантів із 345-го парашутно-десантного полку армії РФ на окупованій Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного удару із РСЗВ "HIMARS" опублікований у соцмережах.

"Ракетно-артилерійський підрозділ Сил оборони завдав удару по пункту тимчасової дислокації 345-го окремого гвардійського парашутно-десантного полку ЗС РФ в районі Олешківських пісків на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Пабліки окупантів пишуть про значні втрати серед особового складу у результаті атаки HIMARS і ставлять питання про компетенцію командувача угрупуванням військ "Днепр" генерала Теплинського", - зазначає у коментарі автор публікації.

скрін

Також дивіться: Сили оборони атакують ворога, де він намагається знищити український плацдарм на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

HIMARS (308) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+17
Добре, але мало
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07.06.2024 14:02
+16
Генерал, если он - настоящий кацапский генерал, должен провести расследование, сделать ПОСТРОЕНИЕ остатков полка на плацу, провести строевой смотр и долго-долго делать нагоняй бестолковым офицерам.... пока не прилетит новый подарок от фирмы "Хаймарс" !
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07.06.2024 14:11
+15
забігали таргани...
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07.06.2024 13:58
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забігали таргани...
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07.06.2024 13:58 Відповісти
Добре, але мало
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07.06.2024 14:02 Відповісти
касетами треба було бити
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07.06.2024 16:16 Відповісти
З Херсонщини передислокувались наХер!
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07.06.2024 14:06 Відповісти
Хто определив у зоні досягнення ......
Кацапі, ЗСУ і у Воронежу з Читою та Уренгоєм достануть.
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07.06.2024 14:10 Відповісти
Генерал, если он - настоящий кацапский генерал, должен провести расследование, сделать ПОСТРОЕНИЕ остатков полка на плацу, провести строевой смотр и долго-долго делать нагоняй бестолковым офицерам.... пока не прилетит новый подарок от фирмы "Хаймарс" !
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07.06.2024 14:11 Відповісти
Lockheed Martin и BAE Systems
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07.06.2024 14:36 Відповісти
Вольфрамизація пройшла успішно.
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07.06.2024 14:17 Відповісти
Всього два прильоту на цілий полк - щось малувато!
Ще не доїхала допомога та дефіцит ракет?
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07.06.2024 14:17 Відповісти
Пожаднічали...
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07.06.2024 14:32 Відповісти
взрывы от арты, а не ракет
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07.06.2024 14:38 Відповісти
кацаподебилы, самое лучшее оборудованное укрытие - это у "Машки под юбкой" в пределах кордонов Московии
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07.06.2024 15:11 Відповісти
в пределах кордонов Московии ?

вже НІ

.
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07.06.2024 16:18 Відповісти
скільки смерек поклали заради цих паразитів
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07.06.2024 16:06 Відповісти
Претензії рашиста до генерала доволі дивні - так може взагалі усе відвести на 500 км на територію РФ ??
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07.06.2024 19:11 Відповісти
Красіво.
Вміють кацапи гинути.

Робити бліндажи в піску дуже розумно, робіть так і надалі кацапи 🤣
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07.06.2024 19:49 Відповісти
 
 