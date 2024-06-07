РСЗВ "HIMARS" влучає у місце тимчасової дислокації 345-го парашутно-десантного полку армії РФ на окупованій Херсонщині. ВIДЕО
Українські воїни поцілили у місце тимчасової дислокації окупантів із 345-го парашутно-десантного полку армії РФ на окупованій Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішного удару із РСЗВ "HIMARS" опублікований у соцмережах.
"Ракетно-артилерійський підрозділ Сил оборони завдав удару по пункту тимчасової дислокації 345-го окремого гвардійського парашутно-десантного полку ЗС РФ в районі Олешківських пісків на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Пабліки окупантів пишуть про значні втрати серед особового складу у результаті атаки HIMARS і ставлять питання про компетенцію командувача угрупуванням військ "Днепр" генерала Теплинського", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+17 Royal Flush #510166
показати весь коментар07.06.2024 14:02
+16 AbOriginal_UA
показати весь коментар07.06.2024 14:11
+15 Євген Дусик #421274
показати весь коментар07.06.2024 13:58
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Кацапі, ЗСУ і у Воронежу з Читою та Уренгоєм достануть.
Ще не доїхала допомога та дефіцит ракет?
вже НІ
.
Вміють кацапи гинути.
Робити бліндажи в піску дуже розумно, робіть так і надалі кацапи 🤣