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Десять тел оккупантов валяются в кустах после прилета украинской мины. ВИДЕО 18+

Минометчики первого отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты одним выстрелом ликвидировали десять оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись снайперского выстрела морпехов опубликована в соцсетях.

"Замечательная эффективность! Минометный расчет 1-го отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты одним выстрелом ликвидирует сразу десять российских оккупантов. Могли бы загорать в Турции на песочке, а теперь разлеглись под кустиками, прибитые минометным огнем в Волчанском районе Харьковской области. Ну не красота ли?" - отмечает в комментарии автор публикации.

Также читайте: Контратака морпехов 36-й бригады в Волчанске: две роты оккупантов почти уничтожены, захвачены в плен два командира. ВИДЕО

Автор: 

36 отдельная бригада морской пехоты (205) миномет (98) Волчанск (392)


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Топ комментарии
+22
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07.06.2024 14:44
+19
За відпочинок у Туреччині платити потрібно, а тут безкоштовно і назавжди - тариф від ЗСУ пільговий!
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07.06.2024 14:18
+9
все включено...і ніхєра не виключено
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07.06.2024 14:26
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За відпочинок у Туреччині платити потрібно, а тут безкоштовно і назавжди - тариф від ЗСУ пільговий!
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07.06.2024 14:18 Ответить
все включено...і ніхєра не виключено
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07.06.2024 14:26 Ответить
Музичний супровід треба балалайку

Ніц ви не розумієте: зате в кацапів вєлічіє!
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07.06.2024 14:22 Ответить
Наїлися кабачка (120 мм) і відпочивають.
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07.06.2024 14:24 Ответить
Здається у одного з них "центр прінятія решеній" сильно постраждав.
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07.06.2024 14:39 Ответить
як у ***** х уя
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07.06.2024 15:45 Ответить
Клас!!!
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07.06.2024 14:41 Ответить
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07.06.2024 14:44 Ответить
0:34 - у кацапа тут же начались месячные!
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07.06.2024 15:07 Ответить
...кацаподебилы поверили Обдрестовичу, шо армия - это пионЭрский лагерь для взрослых пОцонов?
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07.06.2024 15:20 Ответить
красивое!
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07.06.2024 15:50 Ответить
Атряд актебрят переехал мины снаряд...ГЫ...
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07.06.2024 16:40 Ответить
Оце гарна робота!
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07.06.2024 16:54 Ответить
Прям у дзюрочку забаранил! Респект мінометному розрахунку та навіднику! Прям бальзам на душу!
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07.06.2024 17:32 Ответить
Місяць будуть смердіти під спекотним сонцем допоки не муміфікуються.
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07.06.2024 18:41 Ответить
Зате хробаки не голодуватимуть.
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08.06.2024 18:35 Ответить
Nice sunny day to die for RasPutin
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07.06.2024 19:42 Ответить
в десятку !
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07.06.2024 20:05 Ответить
 
 