Десять тел оккупантов валяются в кустах после прилета украинской мины. ВИДЕО 18+
Минометчики первого отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты одним выстрелом ликвидировали десять оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись снайперского выстрела морпехов опубликована в соцсетях.
"Замечательная эффективность! Минометный расчет 1-го отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты одним выстрелом ликвидирует сразу десять российских оккупантов. Могли бы загорать в Турции на песочке, а теперь разлеглись под кустиками, прибитые минометным огнем в Волчанском районе Харьковской области. Ну не красота ли?" - отмечает в комментарии автор публикации.
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