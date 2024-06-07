Десять тіл окупантів валяються у кущах після прильоту української міни. ВIДЕО 18+
Мінометники першого окремого батальйону 36-ї бригади морської піхоти одним пострілом ліквідували десятьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис снайперського пострілу морпіхів опублікований у соцмережах.
"Чудова ефективність! Мінометний розрахунок 1-го окремого батальйону 36-ї бригади морської піхоти одним пострілом ліквідує відразу десятьох російських окупантів. Могли б засмагати у Туреччині на пісочку, а тепер розляглися під кущиками, прибиті мінометним вогнем у Вовчанському районі Харківської області. Ну чи не краса?", - зазначає у коментарі автор публікації.
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+22 Валерий К #448385
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