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Десять тіл окупантів валяються у кущах після прильоту української міни. ВIДЕО 18+

Мінометники першого окремого батальйону 36-ї бригади морської піхоти одним пострілом ліквідували десятьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис снайперського пострілу морпіхів опублікований у соцмережах.

"Чудова ефективність! Мінометний розрахунок 1-го окремого батальйону 36-ї бригади морської піхоти одним пострілом ліквідує відразу десятьох російських окупантів. Могли б засмагати у Туреччині на пісочку, а тепер розляглися під кущиками, прибиті мінометним вогнем у Вовчанському районі Харківської області. Ну чи не краса?", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контратака морпіхів 36-ї бригади у Вовчанську: дві роти окупантів майже знищено, захоплено у полон двох командирів. ВIДЕО

Автор: 

36 окрема бригада морської піхоти (204) міномет (106) Вовчанськ (422)


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Топ коментарі
+22
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07.06.2024 14:44
+19
За відпочинок у Туреччині платити потрібно, а тут безкоштовно і назавжди - тариф від ЗСУ пільговий!
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07.06.2024 14:18
+9
все включено...і ніхєра не виключено
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07.06.2024 14:26
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За відпочинок у Туреччині платити потрібно, а тут безкоштовно і назавжди - тариф від ЗСУ пільговий!
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07.06.2024 14:18 Відповісти
все включено...і ніхєра не виключено
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07.06.2024 14:26 Відповісти
Музичний супровід треба балалайку

Ніц ви не розумієте: зате в кацапів вєлічіє!
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07.06.2024 14:22 Відповісти
Наїлися кабачка (120 мм) і відпочивають.
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07.06.2024 14:24 Відповісти
Здається у одного з них "центр прінятія решеній" сильно постраждав.
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07.06.2024 14:39 Відповісти
як у ***** х уя
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07.06.2024 15:45 Відповісти
Клас!!!
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07.06.2024 14:41 Відповісти
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07.06.2024 14:44 Відповісти
0:34 - у кацапа тут же начались месячные!
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07.06.2024 15:07 Відповісти
...кацаподебилы поверили Обдрестовичу, шо армия - это пионЭрский лагерь для взрослых пОцонов?
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07.06.2024 15:20 Відповісти
красивое!
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07.06.2024 15:50 Відповісти
Атряд актебрят переехал мины снаряд...ГЫ...
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07.06.2024 16:40 Відповісти
Оце гарна робота!
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07.06.2024 16:54 Відповісти
Прям у дзюрочку забаранил! Респект мінометному розрахунку та навіднику! Прям бальзам на душу!
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07.06.2024 17:32 Відповісти
Місяць будуть смердіти під спекотним сонцем допоки не муміфікуються.
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07.06.2024 18:41 Відповісти
Зате хробаки не голодуватимуть.
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08.06.2024 18:35 Відповісти
Nice sunny day to die for RasPutin
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07.06.2024 19:42 Відповісти
в десятку !
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07.06.2024 20:05 Відповісти
 
 