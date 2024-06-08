"Самая большая их роль была именно во время боев за Киевщину": вышел документальный фильм "Легионы света" о добровольцах Международного Легиона ГУР МО. ВИДЕО

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в документальном фильме "Легионы света" из цикла "Военная разведка Украины" рассказал о роли иностранных добровольцев во время войны с Россией, передает Цензор.НЕТ.

"Самая большая их роль была именно во время боев за Киевскую область, когда на счету был каждый боец и дополнительные силы из иностранцев, которые мы формировали из колес, - они начали свой боевой путь сразу на территории Ирпеня", - рассказал Кирилл Буданов.

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Также он назвал одну из причин, почему идею Международного легиона смогли реализовать именно в структуре ГУР МО Украины - сейчас против российских захватчиков в рядах Легиона воюют добровольцы из 55 стран мира.

"Почему это более-менее эффективно заработало у нас? Здесь среди других аспектов есть еще один, достаточно важный - это знание иностранных языков. А поскольку у нас много сотрудников со свободным владением иностранными языками, поэтому нам было легче это сделать", - пояснил Кирилл Буданов.

В документальном фильме "Легионы света" рассказываются истории воинов-добровольцев со всего мира, а также:

Как попадают в Международный легион ГУР МОУ?

Какие боевые задачи выполняют легионеры?

Что лежит в основе решений иностранцев воевать за Украину?

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"Легионы света" - шестой документальный фильм цикла "Военная разведка Украины", созданный Артемом Шевченко при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.