"Найбільша їхня роль була саме під час боїв за Київщину": вийшов документальний фільм "Легіони світла" про добровольців Міжнародного Легіону ГУР МО. ВIДЕО

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов у документальному фільмі "Легіони світла" із циклу "Воєнна розвідка України" розповів про роль іноземних добровольців під час війни з Росією, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільша їхня роль була саме під час боїв за Київщину, коли на рахунку був кожен боєць і додаткові сили з іноземців, які ми формували з коліс, ― вони розпочали свій бойовий шлях одразу на території Ірпеня", ― розповів Кирило Буданов.

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Також він назвав одну з причин, чому ідею Міжнародного легіону змогли реалізувати саме у структурі ГУР МО України ― зараз проти російських загарбників у лавах Легіону воюють добровольці з 55 країн світу.

"Чому це більш-менш ефективно запрацювало у нас? Тут серед інших аспектів є ще один, досить важливий ― це знання іноземних мов. А оскільки у нас багато співробітників із вільним володінням іноземними мовами, тож нам було легше це зробити", ― пояснив Кирило Буданов.

У документальному фільмі "Легіони світла" розповідаються історії воїнів-добровольців з усього світу, а також:

● Як потрапляють у Міжнародний легіон ГУР МОУ?

● Які бойові завдання виконують легіонери?

● Що лежить в основі рішень іноземців воювати за Україну?

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"Легіони світла" — шостий документальний фільм циклу "Воєнна розвідка України", створений Артемом Шевченком за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України у співпраці із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.