УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4708 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 649 4

"Найбільша їхня роль була саме під час боїв за Київщину": вийшов документальний фільм "Легіони світла" про добровольців Міжнародного Легіону ГУР МО. ВIДЕО

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов у документальному фільмі "Легіони світла" із циклу "Воєнна розвідка України" розповів про роль іноземних добровольців під час війни з Росією, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільша їхня роль була саме під час боїв за Київщину, коли на рахунку був кожен боєць і додаткові сили з іноземців, які ми формували з коліс, ― вони розпочали свій бойовий шлях одразу на території Ірпеня", ― розповів Кирило Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литовський журналіст вирішив вступити до лав ЗСУ після загибелі парамедикині Ірини Цибух

Також він назвав одну з причин, чому ідею Міжнародного легіону змогли реалізувати саме у структурі ГУР МО України ― зараз проти російських загарбників у лавах Легіону воюють добровольці з 55 країн світу.

"Чому це більш-менш ефективно запрацювало у нас? Тут серед інших аспектів є ще один, досить важливий ― це знання іноземних мов. А оскільки у нас багато співробітників із вільним володінням іноземними мовами, тож нам було легше це зробити", ― пояснив Кирило Буданов.

У документальному фільмі "Легіони світла" розповідаються історії воїнів-добровольців з усього світу, а також:

  • ● Як потрапляють у Міжнародний легіон ГУР МОУ?
  • ● Які бойові завдання виконують легіонери?
  • ● Що лежить в основі рішень іноземців воювати за Україну?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Міжнародному легіоні ГУР служать добровольці з більш ніж 50 країн. ВIДЕО

"Легіони світла" — шостий документальний фільм циклу "Воєнна розвідка України", створений Артемом Шевченком за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України у співпраці із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Автор: 

Буданов Кирило (492) іноземець (390) добровольці (924) Шевченко Артем (222)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо, рідненькі. ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
08.06.2024 19:46 Відповісти
ГУР - це гур - гур - гур....
бАданов підтвердить!
показати весь коментар
08.06.2024 22:42 Відповісти
Основну роль у тому, що росіяни опинилися під Київом зіграла розвідка також Буданов не хоче про то зняти фільм? І про те як з лейтенанта стати генералом чи погони это другое?
показати весь коментар
09.06.2024 05:18 Відповісти
 
 