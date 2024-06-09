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Украинский БТР-4Е уничтожает вражеские позиции под Харьковом. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, как украинский БТР-4Е "разбирает на кирпичи" позиции оккупантов на Харьковщине в селе Глубокое, - работали бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также бойцы показали как выглядит боевая машина изнутри.

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Автор: 

Харьковщина (5577) БТР (365) 92 отдельная штурмовая бригада (252)


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Топ комментарии
+19
Хлопці , Ви Героі і наша надія ,
дякуємо 🙁👍🏼👍🏼👍🏼
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09.06.2024 09:35
+18
Кажуть - шо на рашці завалили СУ - 57
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09.06.2024 09:44
+14
Коси коса поки роса!
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09.06.2024 09:45
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Хлопці , Ви Героі і наша надія ,
дякуємо 🙁👍🏼👍🏼👍🏼
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09.06.2024 09:35 Ответить
Хлопці і дівчата.
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09.06.2024 10:00 Ответить
Глибоке у сірій зоні.кацапи підтягнули резерви пише Мучной Югенд.
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09.06.2024 11:12 Ответить
Кажуть - шо на рашці завалили СУ - 57
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09.06.2024 09:44 Ответить
так- на аеродромі ахтубінск у астраханській області вчора...
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09.06.2024 09:50 Ответить
Коси коса поки роса!
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09.06.2024 09:45 Ответить
Ото ка цапам всунули..
Якесь дівча косить їх, як бур"ян
Я захоплююсь українськими жінками-воїнами.
Вони ставлять на коліна ка цапню і ті відсмоктують в них, вялікіє...
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09.06.2024 10:05 Ответить
может то хипарь длинноволосый
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09.06.2024 10:11 Ответить
Нічим не гірше Бредлі. Отаких з штук 4 і селу з кацапами зівздець, повний.
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09.06.2024 11:19 Ответить
Interesno , skoka takih mashin Bonevtik s Jermakom zakatali v asfalt , vo vremia shashlikov ? 🤔
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09.06.2024 11:47 Ответить
Можна скласти уяву - обронпром України - 20 рік - працює три дні на тиждень. 21 рік - один день на тиждень.
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09.06.2024 11:52 Ответить
На початку 19 - працювали у три зміни на добу.
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09.06.2024 11:54 Ответить
Ну тогда у нас был Президент и Государственность не была утрачена
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09.06.2024 11:59 Ответить
Смерть кацапам!
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09.06.2024 12:35 Ответить
интересна локация. бтр правоым стороной практически со стороны росии и стреляет на улицу в сторону липцев. очень хорошо что ребята уверены за свой правый борт. выехал с улицы набережная и поехал дальше в стороны воды и дачного кооператива. значит от воды кацапня отрезана. для них дорога домой только на трасу липцы-пыльная. ну....или на тот свет.
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09.06.2024 17:43 Ответить
Прохід ефектний. А от чи ефективний ?? Вибачайте. На початку наче були влучення, потім розліт у небо.
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09.06.2024 22:09 Ответить
це не позиції він кацапські розбирає, а нищить чиюсь приватну власність через те, що дехто просрав мокшанський наступ на харківщину...
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09.06.2024 22:25 Ответить
 
 