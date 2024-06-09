Украинский БТР-4Е уничтожает вражеские позиции под Харьковом. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, как украинский БТР-4Е "разбирает на кирпичи" позиции оккупантов на Харьковщине в селе Глубокое, - работали бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Также бойцы показали как выглядит боевая машина изнутри.
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+19 Amber
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+18 Валентин Коваль #587289
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+14 vsbu vsbu
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дякуємо 🙁👍🏼👍🏼👍🏼
Якесь дівча косить їх, як бур"ян
Я захоплююсь українськими жінками-воїнами.
Вони ставлять на коліна ка цапню і ті відсмоктують в них, вялікіє...