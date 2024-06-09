Украинский БТР-4Е уничтожает вражеские позиции под Харьковом. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, как украинский БТР-4Е "разбирает на кирпичи" позиции оккупантов на Харьковщине в селе Глубокое, - работали бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также бойцы показали как выглядит боевая машина изнутри.

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