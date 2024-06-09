УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8990 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 891 17

Український БТР-4Е знищує ворожі позиції під Харковом. ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, як український БТР-4Е "розбирає на цеглини" позиції окупантів на Харківщині у селі Глибоке, - працювали бійці 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також бійці показали який вигляд має бойова машина зсередини.

Також дивіться: Ліквідація окупантів на мотоциклах у районі села Очеретине Донецької області. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) БТР (280) 92 окрема штурмова бригада (252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Хлопці , Ви Героі і наша надія ,
дякуємо 🙁👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
09.06.2024 09:35
+18
Кажуть - шо на рашці завалили СУ - 57
показати весь коментар
09.06.2024 09:44
+14
Коси коса поки роса!
показати весь коментар
09.06.2024 09:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці , Ви Героі і наша надія ,
дякуємо 🙁👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
09.06.2024 09:35 Відповісти
Хлопці і дівчата.
показати весь коментар
09.06.2024 10:00 Відповісти
Глибоке у сірій зоні.кацапи підтягнули резерви пише Мучной Югенд.
показати весь коментар
09.06.2024 11:12 Відповісти
Кажуть - шо на рашці завалили СУ - 57
показати весь коментар
09.06.2024 09:44 Відповісти
так- на аеродромі ахтубінск у астраханській області вчора...
показати весь коментар
09.06.2024 09:50 Відповісти
Коси коса поки роса!
показати весь коментар
09.06.2024 09:45 Відповісти
Ото ка цапам всунули..
Якесь дівча косить їх, як бур"ян
Я захоплююсь українськими жінками-воїнами.
Вони ставлять на коліна ка цапню і ті відсмоктують в них, вялікіє...
показати весь коментар
09.06.2024 10:05 Відповісти
может то хипарь длинноволосый
показати весь коментар
09.06.2024 10:11 Відповісти
Нічим не гірше Бредлі. Отаких з штук 4 і селу з кацапами зівздець, повний.
показати весь коментар
09.06.2024 11:19 Відповісти
Interesno , skoka takih mashin Bonevtik s Jermakom zakatali v asfalt , vo vremia shashlikov ? 🤔
показати весь коментар
09.06.2024 11:47 Відповісти
Можна скласти уяву - обронпром України - 20 рік - працює три дні на тиждень. 21 рік - один день на тиждень.
показати весь коментар
09.06.2024 11:52 Відповісти
На початку 19 - працювали у три зміни на добу.
показати весь коментар
09.06.2024 11:54 Відповісти
Ну тогда у нас был Президент и Государственность не была утрачена
показати весь коментар
09.06.2024 11:59 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
09.06.2024 12:35 Відповісти
интересна локация. бтр правоым стороной практически со стороны росии и стреляет на улицу в сторону липцев. очень хорошо что ребята уверены за свой правый борт. выехал с улицы набережная и поехал дальше в стороны воды и дачного кооператива. значит от воды кацапня отрезана. для них дорога домой только на трасу липцы-пыльная. ну....или на тот свет.
показати весь коментар
09.06.2024 17:43 Відповісти
Прохід ефектний. А от чи ефективний ?? Вибачайте. На початку наче були влучення, потім розліт у небо.
показати весь коментар
09.06.2024 22:09 Відповісти
це не позиції він кацапські розбирає, а нищить чиюсь приватну власність через те, що дехто просрав мокшанський наступ на харківщину...
показати весь коментар
09.06.2024 22:25 Відповісти
 
 