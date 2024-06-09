Український БТР-4Е знищує ворожі позиції під Харковом. ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, як український БТР-4Е "розбирає на цеглини" позиції окупантів на Харківщині у селі Глибоке, - працювали бійці 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також бійці показали який вигляд має бойова машина зсередини.

Також дивіться: Ліквідація окупантів на мотоциклах у районі села Очеретине Донецької області. ВIДЕО