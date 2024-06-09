Український БТР-4Е знищує ворожі позиції під Харковом. ВIДЕО
У мережі опубліковане відео, як український БТР-4Е "розбирає на цеглини" позиції окупантів на Харківщині у селі Глибоке, - працювали бійці 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Також бійці показали який вигляд має бойова машина зсередини.
Топ коментарі
+19 Amber
показати весь коментар09.06.2024 09:35
+18 Валентин Коваль #587289
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+14 vsbu vsbu
показати весь коментар09.06.2024 09:45
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дякуємо 🙁👍🏼👍🏼👍🏼
Якесь дівча косить їх, як бур"ян
Я захоплююсь українськими жінками-воїнами.
Вони ставлять на коліна ка цапню і ті відсмоктують в них, вялікіє...