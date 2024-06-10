Взрыв в российской Самаре: "Дрон летит - земля трясется. Вот так вот, Саня - в мирное время, бл#дь, опять нах#й дрон въ#бал". ВИДЕО

В российской Самаре прогремели взрывы и виден пожар в одном из районов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых запечатлен столб дыма на месте взрыва. Местные жители утверждают, что взорвалось и загорелось после прилета дрона-камикадзе.

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