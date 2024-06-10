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Новости Видео Война
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Взрыв в российской Самаре: "Дрон летит - земля трясется. Вот так вот, Саня - в мирное время, бл#дь, опять нах#й дрон въ#бал". ВИДЕО

В российской Самаре прогремели взрывы и виден пожар в одном из районов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых запечатлен столб дыма на месте взрыва. Местные жители утверждают, что взорвалось и загорелось после прилета дрона-камикадзе.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Беспилотники атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе РФ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

взрыв (6771) россия (95671) дроны (3974)


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Топ комментарии
+60
лапатнікі-мірнає время для вас закончілась...
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10.06.2024 09:45
+55
Кончилось мирное время ..Ху..ло кончило его. В 2014 году
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10.06.2024 09:47
+47
Для них мирний час, коли вони нападають на сусідні країни і вбивають дітей. А коли на них, то вже називається "війна"
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10.06.2024 09:57
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лапатнікі-мірнає время для вас закончілась...
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10.06.2024 09:45 Ответить
Для них мирний час, коли вони нападають на сусідні країни і вбивають дітей. А коли на них, то вже називається "війна"
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10.06.2024 09:57 Ответить
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10.06.2024 09:45 Ответить
"Сидим в мирное время. Опять дрон в_бал"

Тепер регулярно будете штани сушити,
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10.06.2024 09:46 Ответить
Кончилось мирное время ..Ху..ло кончило его. В 2014 году
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10.06.2024 09:47 Ответить
Для їх війни немає. Їм же ракетами міста не рівняють з землею....
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10.06.2024 11:16 Ответить
Яке мирне, кацапи протягом всього свого гнилого існування постійних з кимось воюють! Чому істоти що населяють прокляту пі.дорашку дивуються, що до них прилітає, чи не звикли? Враховуючи кількість лишньохромосомих опущених тролів на Українських інфоресурсах, і те що деякі з них мене читають, повідомляю: інтенсивність і потужність цих прильотів буде збільшуватися з прогресією з якою котиться лавина з гори, тому готуйтеся, бо далі більше 🤫🔥🫡🤣🎉
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10.06.2024 09:49 Ответить
Добре воювати десь далеко.
Зовсім інакше, коли війна приходить додому.
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10.06.2024 09:49 Ответить
Отой, що відосик знімав або власник, або працівник площадки з продажу авто..ото б щоб йому туди прилетіло..файно було б, щоб воно сралось при згадуванні України..
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10.06.2024 09:57 Ответить
Навмисно цілити у цивільних сенсу немає.
Але якщо щось зіб'ють, чи воно по дорозі само впаде, або зачепить уламками чи хвилею.
Ну, значіт, судьба такая.
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10.06.2024 09:59 Ответить
Какое нахой вмирноевремя у них еще?
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10.06.2024 09:49 Ответить
Через масивність країни більша її частина не помічає війну.
Як ми свого часу не помічали АТО.
Десь там далеко, щось там відбувається, але ніяк на повсякденне життя не впливає.
Можуть собі дозволити.
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10.06.2024 09:55 Ответить
Чому не помічали?..дуже навіть помічали...якщо друзі медики й постійно допомоги просили для поранених...то грошей на ліки, або паливо для санавіації, то шмотки..бо з поранених одежу зрізали, а держава не забезпечувала..
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10.06.2024 10:01 Ответить
Так і на росії є прошарок, безпосередньо дотичний до війни.
Питання, скільки це відсотків від загального населення.
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10.06.2024 10:03 Ответить
Така собі статистика..з врахуванням рівня алкоголізму й наркоманії на раїсі..там пів країни полудурків, яким все пофігу..
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10.06.2024 10:33 Ответить
На жаль, у них в рази більше адекватних в технічному плані людей.
Тому і роблять зброю.
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10.06.2024 10:49 Ответить
Ну дик добриє самарітянє к етой самарє отношенія нє імєют!
Ги...
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10.06.2024 09:52 Ответить
Он воно що виявляється - «мірноє врємя» у кацапні - це коли вони Україну знищують ракетами і бомбами, а потім рифмопльот хєров дивується що по ним отвєткаприлітає.
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10.06.2024 09:55 Ответить
А нас за чьто?
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10.06.2024 10:07 Ответить
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10.06.2024 10:05 Ответить
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10.06.2024 10:06 Ответить
Час сцятися вже минув, прийшов час всиратися, дрони вам в помич.
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10.06.2024 10:10 Ответить
В Самаре - мирное время. А в Петропавловске-Камчатском - полночь.
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10.06.2024 10:15 Ответить
Дрон летит москаль срется.
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10.06.2024 10:16 Ответить
Новий анекдот про кацапів.
Ой дрон летит, и так низко, давай в него хоть стулом кинем.
Не могу у меня стул жидкий.
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10.06.2024 10:18 Ответить
В цих всратих гондонів "мірнає врємя" - капздець кончені...
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10.06.2024 10:22 Ответить
ось головна різниця між нами - в кацапів це "мирное время"..., й це потрібно міняти...
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10.06.2024 10:37 Ответить
..
.
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10.06.2024 10:47 Ответить
Дик а чьо ви хатєлі, палка дик в двух канцах,вот і падставляйтє сваі е@акі пад "камні с нєба"...Вот так вот саня...
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10.06.2024 11:11 Ответить
Оказывается в рашинского быдла - мирное время.
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10.06.2024 11:11 Ответить
Шо кацапарилиє вже не радісно від "сво"? Гнойда щось не верещить цей кацап.....
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10.06.2024 11:21 Ответить
Хто сіє вітер, той пожне бурю. Пам"ятайте про це дрищі кацапські...
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10.06.2024 12:05 Ответить
Мирний час в орків? тому конче потрібні балістичні ракети і удари по аеродромах, експорту та оборонці... беспілотники то добре але їх мало та реально в них малий заряд і значної шкоди поки не наносять
інакше орки можуть воювати безкінечно із пасивною політикою американців і їх дирявими санкціями
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10.06.2024 12:48 Ответить
за Уралом китайці потроху забирають все собі. Одружуються з росіянками, бо мужики росіяни алкаші. Потихеньку перевозять свої сім*ї. Фактично, за Уралом вже майже Китай.
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10.06.2024 13:17 Ответить
Ми можемо тількиздогадуватися , що ❌ уйло китаю пообіцяло за пвддакування в війні проти України
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10.06.2024 13:30 Ответить
Отак в них і "Вєлікайа Отєчєствєннайа вайна" почалася тільки у 1941-му, коли по ним прилетіло. А коли вони з 1939-го Польщу та Балтію разом з гітлером трощили - то ж саме "мірноє врємя" було, а як же ж!
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10.06.2024 14:10 Ответить
 
 