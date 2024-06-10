Взрыв в российской Самаре: "Дрон летит - земля трясется. Вот так вот, Саня - в мирное время, бл#дь, опять нах#й дрон въ#бал". ВИДЕО
В российской Самаре прогремели взрывы и виден пожар в одном из районов города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых запечатлен столб дыма на месте взрыва. Местные жители утверждают, что взорвалось и загорелось после прилета дрона-камикадзе.
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+60 Александр Чуднивец #474549
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Тепер регулярно будете штани сушити,
Зовсім інакше, коли війна приходить додому.
Але якщо щось зіб'ють, чи воно по дорозі само впаде, або зачепить уламками чи хвилею.
Ну, значіт, судьба такая.
Як ми свого часу не помічали АТО.
Десь там далеко, щось там відбувається, але ніяк на повсякденне життя не впливає.
Можуть собі дозволити.
Питання, скільки це відсотків від загального населення.
Тому і роблять зброю.
Ги...
Ой дрон летит, и так низко, давай в него хоть стулом кинем.
Не могу у меня стул жидкий.
.
інакше орки можуть воювати безкінечно із пасивною політикою американців і їх дирявими санкціями