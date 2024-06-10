Вибух у російській Самарі: "Дрон летит - земля трясется. Вот так вот, Саня - в мирное время, бл#дь, опять нах#й дрон въ#бал". ВIДЕО
У російській Самарі пролунали вибухи та видно пожежу в одному із районів міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких зафільмований стовп диму на місці вибуху. Тамтешні мешканці стверджують, що вибухнуло та зайнялося після прильоту дрона-камікадзе.
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Топ коментарі
+60 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар10.06.2024 09:45
+55 Andrey Shevchenko #387516
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+47 Mikola Mazurenko
показати весь коментар10.06.2024 09:57
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Тепер регулярно будете штани сушити,
Зовсім інакше, коли війна приходить додому.
Але якщо щось зіб'ють, чи воно по дорозі само впаде, або зачепить уламками чи хвилею.
Ну, значіт, судьба такая.
Як ми свого часу не помічали АТО.
Десь там далеко, щось там відбувається, але ніяк на повсякденне життя не впливає.
Можуть собі дозволити.
Питання, скільки це відсотків від загального населення.
Тому і роблять зброю.
Ги...
Ой дрон летит, и так низко, давай в него хоть стулом кинем.
Не могу у меня стул жидкий.
.
інакше орки можуть воювати безкінечно із пасивною політикою американців і їх дирявими санкціями