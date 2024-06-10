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Новини Відео Війна
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Вибух у російській Самарі: "Дрон летит - земля трясется. Вот так вот, Саня - в мирное время, бл#дь, опять нах#й дрон въ#бал". ВIДЕО

У російській Самарі пролунали вибухи та видно пожежу в одному із районів міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких зафільмований стовп диму на місці вибуху. Тамтешні мешканці стверджують, що вибухнуло та зайнялося після прильоту дрона-камікадзе.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували буксир та баржу у Таганрозькій затоці РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4484) росія (65379) дрони (4762)


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Топ коментарі
+60
лапатнікі-мірнає время для вас закончілась...
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10.06.2024 09:45
+55
Кончилось мирное время ..Ху..ло кончило его. В 2014 году
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10.06.2024 09:47
+47
Для них мирний час, коли вони нападають на сусідні країни і вбивають дітей. А коли на них, то вже називається "війна"
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10.06.2024 09:57
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лапатнікі-мірнає время для вас закончілась...
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10.06.2024 09:45 Відповісти
Для них мирний час, коли вони нападають на сусідні країни і вбивають дітей. А коли на них, то вже називається "війна"
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10.06.2024 09:57 Відповісти
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10.06.2024 09:45 Відповісти
"Сидим в мирное время. Опять дрон в_бал"

Тепер регулярно будете штани сушити,
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10.06.2024 09:46 Відповісти
Кончилось мирное время ..Ху..ло кончило его. В 2014 году
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10.06.2024 09:47 Відповісти
Для їх війни немає. Їм же ракетами міста не рівняють з землею....
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10.06.2024 11:16 Відповісти
Яке мирне, кацапи протягом всього свого гнилого існування постійних з кимось воюють! Чому істоти що населяють прокляту пі.дорашку дивуються, що до них прилітає, чи не звикли? Враховуючи кількість лишньохромосомих опущених тролів на Українських інфоресурсах, і те що деякі з них мене читають, повідомляю: інтенсивність і потужність цих прильотів буде збільшуватися з прогресією з якою котиться лавина з гори, тому готуйтеся, бо далі більше 🤫🔥🫡🤣🎉
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10.06.2024 09:49 Відповісти
Добре воювати десь далеко.
Зовсім інакше, коли війна приходить додому.
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10.06.2024 09:49 Відповісти
Отой, що відосик знімав або власник, або працівник площадки з продажу авто..ото б щоб йому туди прилетіло..файно було б, щоб воно сралось при згадуванні України..
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10.06.2024 09:57 Відповісти
Навмисно цілити у цивільних сенсу немає.
Але якщо щось зіб'ють, чи воно по дорозі само впаде, або зачепить уламками чи хвилею.
Ну, значіт, судьба такая.
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10.06.2024 09:59 Відповісти
Какое нахой вмирноевремя у них еще?
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10.06.2024 09:49 Відповісти
Через масивність країни більша її частина не помічає війну.
Як ми свого часу не помічали АТО.
Десь там далеко, щось там відбувається, але ніяк на повсякденне життя не впливає.
Можуть собі дозволити.
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10.06.2024 09:55 Відповісти
Чому не помічали?..дуже навіть помічали...якщо друзі медики й постійно допомоги просили для поранених...то грошей на ліки, або паливо для санавіації, то шмотки..бо з поранених одежу зрізали, а держава не забезпечувала..
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10.06.2024 10:01 Відповісти
Так і на росії є прошарок, безпосередньо дотичний до війни.
Питання, скільки це відсотків від загального населення.
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10.06.2024 10:03 Відповісти
Така собі статистика..з врахуванням рівня алкоголізму й наркоманії на раїсі..там пів країни полудурків, яким все пофігу..
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10.06.2024 10:33 Відповісти
На жаль, у них в рази більше адекватних в технічному плані людей.
Тому і роблять зброю.
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10.06.2024 10:49 Відповісти
Ну дик добриє самарітянє к етой самарє отношенія нє імєют!
Ги...
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10.06.2024 09:52 Відповісти
Он воно що виявляється - «мірноє врємя» у кацапні - це коли вони Україну знищують ракетами і бомбами, а потім рифмопльот хєров дивується що по ним отвєткаприлітає.
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10.06.2024 09:55 Відповісти
А нас за чьто?
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10.06.2024 10:07 Відповісти
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10.06.2024 10:05 Відповісти
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10.06.2024 10:06 Відповісти
Час сцятися вже минув, прийшов час всиратися, дрони вам в помич.
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10.06.2024 10:10 Відповісти
В Самаре - мирное время. А в Петропавловске-Камчатском - полночь.
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10.06.2024 10:15 Відповісти
Дрон летит москаль срется.
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10.06.2024 10:16 Відповісти
Новий анекдот про кацапів.
Ой дрон летит, и так низко, давай в него хоть стулом кинем.
Не могу у меня стул жидкий.
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10.06.2024 10:18 Відповісти
В цих всратих гондонів "мірнає врємя" - капздець кончені...
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10.06.2024 10:22 Відповісти
ось головна різниця між нами - в кацапів це "мирное время"..., й це потрібно міняти...
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10.06.2024 10:37 Відповісти
..
.
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10.06.2024 10:47 Відповісти
Дик а чьо ви хатєлі, палка дик в двух канцах,вот і падставляйтє сваі е@акі пад "камні с нєба"...Вот так вот саня...
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10.06.2024 11:11 Відповісти
Оказывается в рашинского быдла - мирное время.
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10.06.2024 11:11 Відповісти
Шо кацапарилиє вже не радісно від "сво"? Гнойда щось не верещить цей кацап.....
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10.06.2024 11:21 Відповісти
Хто сіє вітер, той пожне бурю. Пам"ятайте про це дрищі кацапські...
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10.06.2024 12:05 Відповісти
Мирний час в орків? тому конче потрібні балістичні ракети і удари по аеродромах, експорту та оборонці... беспілотники то добре але їх мало та реально в них малий заряд і значної шкоди поки не наносять
інакше орки можуть воювати безкінечно із пасивною політикою американців і їх дирявими санкціями
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10.06.2024 12:48 Відповісти
за Уралом китайці потроху забирають все собі. Одружуються з росіянками, бо мужики росіяни алкаші. Потихеньку перевозять свої сім*ї. Фактично, за Уралом вже майже Китай.
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10.06.2024 13:17 Відповісти
Ми можемо тількиздогадуватися , що ❌ уйло китаю пообіцяло за пвддакування в війні проти України
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10.06.2024 13:30 Відповісти
Отак в них і "Вєлікайа Отєчєствєннайа вайна" почалася тільки у 1941-му, коли по ним прилетіло. А коли вони з 1939-го Польщу та Балтію разом з гітлером трощили - то ж саме "мірноє врємя" було, а як же ж!
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10.06.2024 14:10 Відповісти
 
 