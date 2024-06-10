Вибух у російській Самарі: "Дрон летит - земля трясется. Вот так вот, Саня - в мирное время, бл#дь, опять нах#й дрон въ#бал". ВIДЕО

У російській Самарі пролунали вибухи та видно пожежу в одному із районів міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких зафільмований стовп диму на місці вибуху. Тамтешні мешканці стверджують, що вибухнуло та зайнялося після прильоту дрона-камікадзе.

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