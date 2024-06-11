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Новости Видео Война
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Оккупант исчезает после прямого попадания украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона прямым попаданием ликвидировал российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва от оккупанта не осталось и следа.

Также смотрите: Наземный дрон "конфисковал" пулемет с позиции оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) уничтожение (6974) дроны (3951)


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Топ комментарии
+12
шукав дорогу на Бєрлін
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11.06.2024 09:28
+11
«Граждане России! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я , друзья мои! В очередной раз коварный Запад нанёс нам подлый удар в спину! Пока мы боролись с поднявшим голову нацизмом в Украине, страны НАТО непрерывно поставляли бендеровцам оружие, науськивая их на наши войска, пришедшие, чтобы освободить братьев-украинцев от нацистского засилья киевской хунты Кроме того, они натравили на нас весь мир и организовали экономическую блокаду нашей великой Родины В результате мы понесли не только невосполнимые военные, но и экономические потери, из-за которых содержание восточных регионов нашей страны легло непосильным бременем на государственный бюджет
Россия не в состоянии содержать отдельные восточные регионы и вынуждена передать их в долгосрочную аренду нашему давнишнему другу и соседу - Китайской Народной Республике Желающим вернуться на свою историческую Родину будут предоставлены земельные участки для поселения в европейской части России
Пенза, Кострома и Мордовия ждут ваши трудолюбивые руки! И я вам говорю «Добро пожаловать!» на историческую Родину!!!»
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11.06.2024 09:32
+7
Нєту тєла- нєту лади.
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11.06.2024 09:40
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шукав дорогу на Бєрлін
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11.06.2024 09:28 Ответить
Полтергеист?
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11.06.2024 09:29 Ответить
Ниндзя,млять.
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11.06.2024 09:40 Ответить
0,5геист)
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11.06.2024 11:48 Ответить
Військова магія...
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11.06.2024 09:31 Ответить
«Граждане России! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я , друзья мои! В очередной раз коварный Запад нанёс нам подлый удар в спину! Пока мы боролись с поднявшим голову нацизмом в Украине, страны НАТО непрерывно поставляли бендеровцам оружие, науськивая их на наши войска, пришедшие, чтобы освободить братьев-украинцев от нацистского засилья киевской хунты Кроме того, они натравили на нас весь мир и организовали экономическую блокаду нашей великой Родины В результате мы понесли не только невосполнимые военные, но и экономические потери, из-за которых содержание восточных регионов нашей страны легло непосильным бременем на государственный бюджет
Россия не в состоянии содержать отдельные восточные регионы и вынуждена передать их в долгосрочную аренду нашему давнишнему другу и соседу - Китайской Народной Республике Желающим вернуться на свою историческую Родину будут предоставлены земельные участки для поселения в европейской части России
Пенза, Кострома и Мордовия ждут ваши трудолюбивые руки! И я вам говорю «Добро пожаловать!» на историческую Родину!!!»
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11.06.2024 09:32 Ответить
Як співав гурт Queen, "It's a kind if magic ".
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11.06.2024 09:33 Ответить
Мабуть кобздона у навушниках слухав. От і дрончика не почув. Пічалька.
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11.06.2024 09:33 Ответить
перетворився на купу ошмьотків
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11.06.2024 09:36 Ответить
Нєту тєла- нєту лади.
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11.06.2024 09:40 Ответить
... or just the stench.
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11.06.2024 18:06 Ответить
ниндзя!!!
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11.06.2024 09:41 Ответить
Їм би в цирку працювати
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11.06.2024 09:44 Ответить
Ядерний розпад.
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11.06.2024 09:50 Ответить
Девід Коперфільд позаздрив би такому номеру.
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11.06.2024 09:59 Ответить
Був пацак і нема пацака
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11.06.2024 10:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nU3TTKQ0Nj0 были демоны, но они самоликвидировались
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11.06.2024 10:11 Ответить
Гарри Гудини.
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11.06.2024 10:18 Ответить
Щез!
Дуже сильне чаклунство!
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11.06.2024 10:19 Ответить
Переглядали 10 разів. Дуже раділи і тішилися.
Слава ЗСУ!!
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11.06.2024 10:30 Ответить
од "тєла" тільки вата порозліталась ))
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11.06.2024 10:36 Ответить
"попал в просак"
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11.06.2024 10:45 Ответить
та ладно ..он лежить біля труби з розпростертими руками..кайфує ****....
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11.06.2024 11:06 Ответить
...руки може і кайфують.
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11.06.2024 11:53 Ответить
https://youtu.be/RqJVa0fl01w?si=_4ZwjYAgA9MExYaD Орк закопсплеіл Траволту, але є нюанс
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11.06.2024 11:31 Ответить
Чому зник? Десь біля мацкви- крейцера лізку-дохтура щупає і пісень накабздона слухає.
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11.06.2024 11:51 Ответить
І москаля нема... (с)
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11.06.2024 13:27 Ответить
тєлєпартация рашиста до пекла...
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11.06.2024 13:30 Ответить
одна сира земля
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11.06.2024 14:34 Ответить
He gave his soul to Russia, his body to Ukraine... and his mother can look forward to a new winter coat or a bag of potatoes... And that's fair.
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11.06.2024 18:02 Ответить
Ох і фокусники ці хлопці із ЗСУ!
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12.06.2024 00:02 Ответить
 
 