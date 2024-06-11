Оккупант исчезает после прямого попадания украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона прямым попаданием ликвидировал российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва от оккупанта не осталось и следа.
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