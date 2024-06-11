Окупант зникає після прямого влучання українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона прямим влучанням ліквідував російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху від окупанта не залишилося і сліду.
Топ коментарі
+12 частный сектор
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+11 Яр Холодний
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+7 Андрей Моисеенко #582126
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