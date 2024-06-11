УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5765 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 916 31

Окупант зникає після прямого влучання українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона прямим влучанням ліквідував російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху від окупанта не залишилося і сліду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наземний дрон "конфіскував" кулемет з позиції окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) дрони (4762)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
шукав дорогу на Бєрлін
показати весь коментар
11.06.2024 09:28
+11
«Граждане России! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я , друзья мои! В очередной раз коварный Запад нанёс нам подлый удар в спину! Пока мы боролись с поднявшим голову нацизмом в Украине, страны НАТО непрерывно поставляли бендеровцам оружие, науськивая их на наши войска, пришедшие, чтобы освободить братьев-украинцев от нацистского засилья киевской хунты Кроме того, они натравили на нас весь мир и организовали экономическую блокаду нашей великой Родины В результате мы понесли не только невосполнимые военные, но и экономические потери, из-за которых содержание восточных регионов нашей страны легло непосильным бременем на государственный бюджет
Россия не в состоянии содержать отдельные восточные регионы и вынуждена передать их в долгосрочную аренду нашему давнишнему другу и соседу - Китайской Народной Республике Желающим вернуться на свою историческую Родину будут предоставлены земельные участки для поселения в европейской части России
Пенза, Кострома и Мордовия ждут ваши трудолюбивые руки! И я вам говорю «Добро пожаловать!» на историческую Родину!!!»
показати весь коментар
11.06.2024 09:32
+7
Нєту тєла- нєту лади.
показати весь коментар
11.06.2024 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шукав дорогу на Бєрлін
показати весь коментар
11.06.2024 09:28 Відповісти
Полтергеист?
показати весь коментар
11.06.2024 09:29 Відповісти
Ниндзя,млять.
показати весь коментар
11.06.2024 09:40 Відповісти
0,5геист)
показати весь коментар
11.06.2024 11:48 Відповісти
Військова магія...
показати весь коментар
11.06.2024 09:31 Відповісти
«Граждане России! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я , друзья мои! В очередной раз коварный Запад нанёс нам подлый удар в спину! Пока мы боролись с поднявшим голову нацизмом в Украине, страны НАТО непрерывно поставляли бендеровцам оружие, науськивая их на наши войска, пришедшие, чтобы освободить братьев-украинцев от нацистского засилья киевской хунты Кроме того, они натравили на нас весь мир и организовали экономическую блокаду нашей великой Родины В результате мы понесли не только невосполнимые военные, но и экономические потери, из-за которых содержание восточных регионов нашей страны легло непосильным бременем на государственный бюджет
Россия не в состоянии содержать отдельные восточные регионы и вынуждена передать их в долгосрочную аренду нашему давнишнему другу и соседу - Китайской Народной Республике Желающим вернуться на свою историческую Родину будут предоставлены земельные участки для поселения в европейской части России
Пенза, Кострома и Мордовия ждут ваши трудолюбивые руки! И я вам говорю «Добро пожаловать!» на историческую Родину!!!»
показати весь коментар
11.06.2024 09:32 Відповісти
Як співав гурт Queen, "It's a kind if magic ".
показати весь коментар
11.06.2024 09:33 Відповісти
Мабуть кобздона у навушниках слухав. От і дрончика не почув. Пічалька.
показати весь коментар
11.06.2024 09:33 Відповісти
перетворився на купу ошмьотків
показати весь коментар
11.06.2024 09:36 Відповісти
Нєту тєла- нєту лади.
показати весь коментар
11.06.2024 09:40 Відповісти
... or just the stench.
показати весь коментар
11.06.2024 18:06 Відповісти
ниндзя!!!
показати весь коментар
11.06.2024 09:41 Відповісти
Їм би в цирку працювати
показати весь коментар
11.06.2024 09:44 Відповісти
Ядерний розпад.
показати весь коментар
11.06.2024 09:50 Відповісти
Девід Коперфільд позаздрив би такому номеру.
показати весь коментар
11.06.2024 09:59 Відповісти
Був пацак і нема пацака
показати весь коментар
11.06.2024 10:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nU3TTKQ0Nj0 были демоны, но они самоликвидировались
показати весь коментар
11.06.2024 10:11 Відповісти
Гарри Гудини.
показати весь коментар
11.06.2024 10:18 Відповісти
Щез!
Дуже сильне чаклунство!
показати весь коментар
11.06.2024 10:19 Відповісти
Переглядали 10 разів. Дуже раділи і тішилися.
Слава ЗСУ!!
показати весь коментар
11.06.2024 10:30 Відповісти
од "тєла" тільки вата порозліталась ))
показати весь коментар
11.06.2024 10:36 Відповісти
"попал в просак"
показати весь коментар
11.06.2024 10:45 Відповісти
та ладно ..он лежить біля труби з розпростертими руками..кайфує ****....
показати весь коментар
11.06.2024 11:06 Відповісти
...руки може і кайфують.
показати весь коментар
11.06.2024 11:53 Відповісти
https://youtu.be/RqJVa0fl01w?si=_4ZwjYAgA9MExYaD Орк закопсплеіл Траволту, але є нюанс
показати весь коментар
11.06.2024 11:31 Відповісти
Чому зник? Десь біля мацкви- крейцера лізку-дохтура щупає і пісень накабздона слухає.
показати весь коментар
11.06.2024 11:51 Відповісти
І москаля нема... (с)
показати весь коментар
11.06.2024 13:27 Відповісти
тєлєпартация рашиста до пекла...
показати весь коментар
11.06.2024 13:30 Відповісти
одна сира земля
показати весь коментар
11.06.2024 14:34 Відповісти
He gave his soul to Russia, his body to Ukraine... and his mother can look forward to a new winter coat or a bag of potatoes... And that's fair.
показати весь коментар
11.06.2024 18:02 Відповісти
Ох і фокусники ці хлопці із ЗСУ!
показати весь коментар
12.06.2024 00:02 Відповісти
 
 