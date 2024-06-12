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В оккупированной Керчи на местной радиостанции транслируют украинскую патриотическую музыку: "Прикинь, по радио песня хохляцкая". ВИДЕО

Во временно оккупированной Керчи неизвестные вмешались в работу местной радиостанции и включили в эфир украинские патриотические песни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом обновленного радиоэфира опубликована в соцсетях.

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Автор: 

Керчь (442) радио (292) хакер (1184)


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Топ комментарии
+25
Для них наша музика гірша за каміння з неба
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12.06.2024 10:59
+24
"машингвери, штурмгерери, відкривай паскуда двері, ми прийшли вже хейя..."
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12.06.2024 10:57
+24
Это ужасно. Магнитолу сжечь, машину освятить местным попом не меньше чем на 1.000 баксов, всем кто слушал - записаться на харьковский фронт. Только так можно будет избавиться от скверны и надеяться на покаяние
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12.06.2024 11:08
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"машингвери, штурмгерери, відкривай паскуда двері, ми прийшли вже хейя..."
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12.06.2024 10:57 Ответить
Для них наша музика гірша за каміння з неба
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12.06.2024 10:59 Ответить
Для них вона як "Отче наш" для бісноватих.
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12.06.2024 11:31 Ответить
Нехай їм залишки мізків повиносить.
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12.06.2024 11:00 Ответить
Это ужасно. Магнитолу сжечь, машину освятить местным попом не меньше чем на 1.000 баксов, всем кто слушал - записаться на харьковский фронт. Только так можно будет избавиться от скверны и надеяться на покаяние
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12.06.2024 11:08 Ответить
Далі буде...
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12.06.2024 11:41 Ответить
хай звикають.
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12.06.2024 11:51 Ответить
Слухайте, кацапчики!
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12.06.2024 12:07 Ответить
Скоро будете співати украінські пісні з підтанцьовкою , притирки кацапські
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12.06.2024 12:23 Ответить
Та ні, нехай краще звалять з Криму, меньше роботи буде по зачистці ...
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12.06.2024 12:49 Ответить
Нічого буде співати як міленьки ой у лузі червона калина та танцювати гопак навприсядку суки *************
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12.06.2024 12:36 Ответить
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12.06.2024 12:37 Ответить
Прикинь радио к носу!
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12.06.2024 12:40 Ответить
єто в криму, прікінь, кацапчікі жівіє музику слухають
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12.06.2024 13:07 Ответить
Прийде час, коли в Криму жодного живого кацапа не буде.
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12.06.2024 13:46 Ответить
А росціянську попсу в Україні крутять аж гай шумить ! Тобто, там люди патріотичніші ? Більш розбірливі з музикою ? Ось так якось.
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12.06.2024 13:50 Ответить
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12.06.2024 16:36 Ответить
 
 