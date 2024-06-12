В оккупированной Керчи на местной радиостанции транслируют украинскую патриотическую музыку: "Прикинь, по радио песня хохляцкая". ВИДЕО
Во временно оккупированной Керчи неизвестные вмешались в работу местной радиостанции и включили в эфир украинские патриотические песни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом обновленного радиоэфира опубликована в соцсетях.
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