В оккупированной Керчи на местной радиостанции транслируют украинскую патриотическую музыку: "Прикинь, по радио песня хохляцкая". ВИДЕО

Во временно оккупированной Керчи неизвестные вмешались в работу местной радиостанции и включили в эфир украинские патриотические песни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом обновленного радиоэфира опубликована в соцсетях.

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